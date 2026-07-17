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    Ταμειακό-έλλειμμα-3,16-δισ.-ευρώ-στο-πρώτο-εξάμηνο
    Ταμειακό έλλειμμα 3,16 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

    Ταμειακό έλλειμμα 3,16 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 33,7 δισ. ευρώ, από 32,5 δισ. ευρώ πέρυσι.

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    Ταμειακό έλλειμμα 3,161 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός (σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης) στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου, έναντι ελλείμματος 465 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 33,7 δισ. ευρώ, από 32,5 δισ. ευρώ πέρυσι.

    Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 34,8 δισ. ευρώ από 31,6 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.

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