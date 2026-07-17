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    Τα-ασιατικά-χρηματιστήρια-υποχώρησαν-ακολουθώντας-το-τεχνολογικό-sell-off-στη-wall-street
    Τα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησαν ακολουθώντας το τεχνολογικό sell-off στη Wall Street

    Τα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησαν ακολουθώντας το τεχνολογικό sell-off στη Wall Street

    By Αγορές No Comments1 Min Read
    Τα ασιατικά χρηματιστήρια υποχώρησαν ακολουθώντας το τεχνολογικό sell-off στη Wall Street

    Οι αγορές της ευρύτερης περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού έκλεισαν με πτώση την Παρασκευή (17/7), ακολουθώντας την αρνητική πορεία των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών των ΗΠΑ, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν από τις απώλειες στις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών.

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    Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με σημαντικές απώλειες 3,87% στις 64,246.00 μονάδες.

    Την ίδια ώρα, στην Αυστραλία ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,50% στις 8,796.70 μονάδες.

    Παράλληλα, στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης Shanghai Composite ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση αποδυναμωμένος κατά 1,79% στις 5,813.20 μονάδες, ενώ ο Hang Seng έχασε 1,84% στις 24,156.00 μονάδες.

    Στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, οι μετοχές της Tencent υποχώρησαν κατά 1,3%, της Meituan κατά 2,4% και της Kuaishou κατά 3,3%, ενώ οι μετοχές της Baidu και της Alibaba σημείωσαν απώλειες 0,7% και 1,3%, αντίστοιχα.

    Στον αντίποδα, στην Ινδία ο δείκτης Nifty ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος ενισχυμένος κατά 0,85% στις 24,276.20 μονάδες.

    Τέλος, να σημειωθεί ότι την Παρασκευή οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

    #ΑΓΟΡΕΣ_ΑΣΙΑΣ_ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ #Nikkei #SPASX_200 #Shanghai_Composite #hang_seng #NIFTY

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