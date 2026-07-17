Τουριστικά-καταλύματα:-Αύξηση-2,9%-στις-αφίξεις-και-2,7%-στις-διανυκτερεύσεις-τον-Μάιο

Μικρή άνοδο κατέγραψαν οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) τον φετινό Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Ειδικότερα, τον Μάιο οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας ανήλθαν σε 4.000.538 και οι διανυκτερεύσεις σε 15.823.095, σημειώνοντας αύξηση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατά 2,9% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις.
Συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 3% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,5% και 2,7%, αντίστοιχα.
Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82% και 89,8% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4 ημέρες.
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