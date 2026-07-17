Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, July 17
    Τουριστικά-καταλύματα:-Αύξηση-2,9%-στις-αφίξεις-και-2,7%-στις-διανυκτερεύσεις-τον-Μάιο
    Τουριστικά καταλύματα: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις τον Μάιο

    Τουριστικά καταλύματα: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις τον Μάιο

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Μικρή άνοδο κατέγραψαν οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) τον φετινό Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Ειδικότερα, τον Μάιο οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας ανήλθαν σε 4.000.538 και οι διανυκτερεύσεις σε 15.823.095, σημειώνοντας αύξηση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατά 2,9% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις.

    Συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 3% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,5% και 2,7%, αντίστοιχα.

    Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82% και 89,8% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4 ημέρες.

    Προτιμώμενη πηγή στην Google

    Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.