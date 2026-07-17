Τουριστικά-καταλύματα:-Αύξηση-2,9%-στις-αφίξεις-και-2,7%-στις-διανυκτερεύσεις-τον-Μάιο

Μικρή άνοδο κατέγραψαν οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) τον φετινό Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

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Ειδικότερα, τον Μάιο οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας ανήλθαν σε 4.000.538 και οι διανυκτερεύσεις σε 15.823.095, σημειώνοντας αύξηση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατά 2,9% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις.

Συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 3% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,5% και 2,7%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82% και 89,8% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4 ημέρες.