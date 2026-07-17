Το instacar ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες για νέους επαγγελματίες

Η λίστα με τους Καλύτερους Χώρους Εργασίας για Νέους Επαγγελματίες 2026, που δημοσιεύεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Great Place to Work, περιλαμβάνει το instacar, μια ελληνική εταιρεία που προσφέρει ευέλικτες υπηρεσίες leasing και πώλησης οχημάτων, η οποία κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία των εταιρειών με 100-250 εργαζομένους.

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Αυτή η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση του instacar στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, συνεργασία, συνεχόμενη μάθηση και πρωτοβουλία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Με τους ανθρώπους της στο επίκεντρο της ανάπτυξης, το instacar δημιουργεί τις συνθήκες ώστε κάθε εργαζόμενος να προοδεύει επαγγελματικά, να αναλαμβάνει ουσιαστικές ευθύνες και να συμβάλλει ενεργά στην πορεία της εταιρείας, επισημαίνεται.

Η λίστα Best Workplaces for Young Professionals 2026 αναδεικνύει τους οργανισμούς που ξεχωρίζουν ως εργοδότες προτίμησης για τη νέα γενιά επαγγελματιών. Συνολικά περιλαμβάνει 35 εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί από το Great Place to Work κατά το διάστημα 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαΐου 2026, απασχολούν τουλάχιστον 20 εργαζομένους και διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό, του οποίου τουλάχιστον το 40% είναι ηλικίας έως 34 ετών.

Επισημαίνεται ότι η αξία αυτής της διάκρισης ενισχύεται από το γεγονός ότι βασίζεται στην εμπειρία των ίδιων των εργαζομένων, αναδεικνύοντας οργανισμούς που καλλιεργούν μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, ανάπτυξης και ουσιαστικής συμμετοχής.

Για το instacar, η αναγνώριση αυτή αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση της δέσμευσής του να προσφέρει ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποί του μπορούν να αναπτύσσονται, να καινοτομούν και να χτίζουν την επαγγελματική τους πορεία, σημειώνει η εταιρεία.

Για να γιορτάσει αυτή τη σπουδαία διάκριση, το instacar αποφάσισε να μοιραστεί την επιτυχία του με τους εργαζομένους του. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε μια επιπλέον ημέρα άδειας για όλους τους εργαζομένους, ως μια συμβολική αναγνώριση της συμβολής τους στη διαμόρφωση της κουλτούρας και του εργασιακού περιβάλλοντος που οδήγησαν σε αυτή τη διάκριση.

Παράλληλα, η ανακοίνωση του αποτελέσματος αποτέλεσε αφορμή για μια ιδιαίτερη εκδήλωση στο rooftop της εταιρείας, όπου οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν όλοι μαζί αυτή τη βράβευση.

Σχετικά με τη διάκριση, η Άννα Δρεκόλια, HR supervisor του instacar, δήλωσε: «Αυτή η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς αντικατοπτρίζει την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων μας. Στο instacar πιστεύουμε ότι οι νέοι επαγγελματίες μπορούν να εξελιχθούν όταν εργάζονται σε ένα περιβάλλον που τους εμπιστεύεται, τους παρέχει χώρο να αναλάβουν πρωτοβουλίες και επενδύει ουσιαστικά στην ανάπτυξή τους.

Η 2η θέση στη λίστα Best Workplaces for Young Professionals 2026 μας γεμίζει υπερηφάνεια και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια κουλτούρα όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να εξελίσσεται και να πετυχαίνει τους στόχους του».