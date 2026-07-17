Το SUPERSTAR επιστρέφει στη Ραφήνα με καθημερινά δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο

Το SUPERSTAR επανέρχεται στο λιμάνι της Ραφήνας, το οποίο έχει συνδεθεί στενά με το πλοίο και αγαπηθεί από τους επιβάτες για πολλά χρόνια ως SUPERFERRY II. Η SEAJETS ανακοίνωσε την έναρξη των καλοκαιρινών δρομολογίων του πλοίου, καθώς και τη διαρκή του παρουσία στη γραμμή κατά τη χειμερινή περίοδο.

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Από το Σάββατο 18 Ιουλίου, το πλήρως ανακαινισμένο SUPERSTAR θα εκτελεί καθημερινά δρομολόγια, εκτός της Τρίτης, στη γραμμή Ραφήνα – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος.

Στο πλαίσιο της εκτεταμένης αναβάθμισής του, όλα τα σαλόνια του πλοίου έχουν ανακαινιστεί και έχει αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων καμπινών με νέες κατασκευές, προσφέροντας στους επιβάτες μεγαλύτερη άνεση και περισσότερες επιλογές.

Το SUPERSTAR προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης και σύγχρονη αισθητική, διαθέτοντας κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες, παιδότοπο, καμπίνες και ειδικά διαμορφωμένες υποδομές για άτομα με αναπηρία.

Ειδικές προσφορές

Η εταιρεία παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές, με ειδικές προσφορές για τις ελληνικές οικογένειες.

Δρομολόγιο Τιμή επιβάτη από Τιμή Ι.Χ. από Ραφήνα – Άνδρος 19,7 € 26 € Ραφήνα – Τήνος 24,7 € 35 € Ραφήνα – Μύκονος 35,5 € 38 € Μύκονος – Ραφήνα 35,5 € 38 € Τήνος – Ραφήνα 24,7 € 35 € Άνδρος – Ραφήνα 19,7 € 26 €

Με ταχύτητα περίπου 20 κόμβων, δυνατότητα μεταφοράς 1.510 επιβατών και 240 οχημάτων, προσιτές τιμές και βολικό πρόγραμμα αναχώρησης – ειδικότερα από το λιμάνι της Ραφήνας, όπου αποπλέει αφού έχουν αναχωρήσει όλα τα υπόλοιπα πρωινά πλοία – το SUPERSTAR είναι μια ελκυστική επιλογή για σύντομες αποδράσεις και πολυήμερες διακοπές στις Κυκλάδες.

Αναλυτικά τα δρομολόγια

Λιμάνι Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή Σάββατο Άφιξη Αναχώρηση Άφιξη Αναχώρηση Ραφήνα – 08:40 – 08:40 Άνδρος 10:35 10:45 10:35 10:45 Τήνος 12:15 12:30 12:15 12:30 Μύκονος 13:05 15:00 13:05 13:45 Τήνος 15:35 15:50 14:20 14:35 Άνδρος 17:25 17:40 16:10 16:25 Ραφήνα 19:35 – 18:20 –