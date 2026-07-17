ΤτΕ:-Ανάπτυξη-1,9%-για-την-ελληνική-οικονομία-το-2026

Η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται στο πρώτο τρίμηνο του 2026 (2,0% σε ετήσια βάση· +0,2% σε τριμηνιαία βάση), ξεπερνώντας την ευρωζώνη (0,5% σε ετήσια βάση – 0,0% σε τριμηνιαία βάση), παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της «Note on the Greek Economy».

Η ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους οφείλεται κυρίως στις θετικές συνεισφορές των επενδύσεων (2,0 μονάδες ποσοστιαίας), των καθαρών εξαγωγών (0,6 μονάδες ποσοστιαίας) και της ιδιωτικής κατανάλωσης (0,5 μονάδες ποσοστιαίας), ενώ τα αποθέματα είχαν αρνητική συνεισφορά.

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Ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,9% το 2025, κυρίως λόγω του πληθωρισμού στις υπηρεσίες. Στους πρώτους έξι μήνες του 2026, ο γενικός πληθωρισμός ανέτρεψε την πορεία του, αυξανόμενος κατά μέσο όρο στο 3,8%, κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας – τον Ιούνιο του 2026, ο γενικός πληθωρισμός μειώθηκε στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο, λόγω μειώσεων στον πληθωρισμό των υπηρεσιών, της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων.

Στην αγορά κατοικιών, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν περαιτέρω, αν και με φθίνουσα ταχύτητα, κατά τη διάρκεια του 2025 και στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας παρέμειναν θετικές στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, με αύξηση της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος (βασικό σενάριο), ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να μετριαστεί στο 1,9% το 2026, αντανακλώντας την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία, και να παραμείνει στο 1,9% το 2027 και να φτάσει στο 2,0% το 2028, ξεπερνώντας την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ. Η ανάπτυξη θα καθοδηγείται κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, ενώ η συμβολή των καθαρών εξαγωγών αναμένεται να είναι αρνητική.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει στο 3,8% το 2026 και να μετριαστεί σταδιακά στη συνέχεια, με την προϋπόθεση ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει τελειώσει και οι τιμές ενέργειας και τροφίμων θα μειωθούν.

Η δημοσιονομική κατάσταση αναμένεται να είναι επεκτατική το 2026 λόγω των υιοθετημένων μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με έμφαση στη μείωση του φορολογικού βάρους. Παρά την πρόσφατη αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω των ανανεωμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, οι τιμές της ενέργειας παραμένουν επί του παρόντος σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με αυτές που περιλαμβάνονται στις τελευταίες προβλέψεις (ημερομηνία αναφοράς 21 Μαΐου). Αυτό δείχνει μια πιο ευνοϊκή προοπτική για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα είναι ελαφρώς υψηλότερος από τη βασική πρόβλεψη (2,0% το 2026 και 2,1% το 2027 και το 2028), ενώ ο πληθωρισμός θα είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τη βασική πρόβλεψη (3,7% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,2% το 2028).