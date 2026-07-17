Χρηματιστήριο: Τραπεζικό sell-off και πέμπτη διαδοχική πτώση – Χάθηκαν και οι 2.450 μονάδες

Στις 2.447,25 μονάδες υποχώρησε ο Γενικός Δείκτης, με απώλειες 1,15%, ολοκληρώνοντας μια αρνητική εβδομάδα με σωρευτική πτώση 2,62%. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν και πάλι οι τράπεζες, ενώ η διεθνής αποστροφή προς το ρίσκο, η νέα άνοδος του πετρελαίου και η γεωπολιτική ένταση κράτησαν τους αγοραστές στο περιθώριο.

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Σε καθαρά διορθωτική τροχιά παρέμεινε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, ολοκληρώνοντας τη χειρότερη εβδομάδα του τελευταίου διαστήματος και απομακρυνόμενο αισθητά από τα πρόσφατα υψηλά της περιοχής των 2.550 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις 2.447,25 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,15% και χάνοντας στο τέλος και το ψυχολογικό όριο των 2.450 μονάδων. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,50%, στις 6.199,85 μονάδες, ο Mid Cap έχασε 1,25%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 2,28%, κλείνοντας στις 2.694,67 μονάδες.

Η συνεδρίαση δεν χαρακτηρίστηκε από έλλειψη συναλλαγών. Αντίθετα, η αξία των συναλλαγών είχε ήδη προσεγγίσει τα 238 εκατ. ευρώ λίγο πριν από την ολοκλήρωση των δημοπρασιών, επίπεδο υψηλό σε απόλυτο μέγεθος, χωρίς όμως να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αυξημένο ή μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση χωρίς το οριστικό συγκριτικό στοιχείο.

Πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις

Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε είχε ένα ιδιαίτερα αρνητικό χαρακτηριστικό: το Χρηματιστήριο δεν κατάφερε να καταγράψει ούτε μία ανοδική συνεδρίαση.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε την εβδομάδα από τις 2.513,22 μονάδες και έκλεισε στις 2.447,25 μονάδες, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες 2,62%. Η πίεση εντάθηκε σταδιακά από τα μέσα της εβδομάδας, όταν έγινε σαφές ότι η αγορά αδυνατούσε να επιστρέψει πάνω από τις 2.500 μονάδες και ότι οι αγοραστές δεν είχαν τη δύναμη να απορροφήσουν τις συνεχείς ρευστοποιήσεις.

Ακόμη βαρύτερη ήταν η εβδομαδιαία εικόνα των επιμέρους δεικτών:

Δείκτης Κλείσιμο 17/7 Εβδομαδιαία μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.447,25 -2,62% FTSE Large Cap 6.199,85 -2,98% Τραπεζικός Δείκτης 2.694,67 -6,36% FTSE Mid Cap 3.009,97 -4,19%

Η εβδομαδιαία πτώση άνω του 6% στις τράπεζες δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: ο κλάδος που είχε οδηγήσει την αγορά στην προηγούμενη ανοδική κίνηση μετατράπηκε στον βασικό μηχανισμό διόρθωσης.

Στο στόχαστρο οι τράπεζες

Οι τραπεζικές μετοχές δέχθηκαν νέες ισχυρές πιέσεις, καθώς αρκετά χαρτοφυλάκια επέλεξαν να κατοχυρώσουν μέρος των σημαντικών κερδών που είχαν προηγηθεί.

Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 3,23%, η Eurobank κατά 2,70%, η Τράπεζα Πειραιώς κατά 2,31% και η Εθνική Τράπεζα κατά 2,21%. Η CrediaBank εμφάνισε ηπιότερη πτώση 0,52%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι τράπεζες συγκέντρωσαν και μεγάλο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η Εθνική εμφάνισε συναλλαγές περίπου 45,7 εκατ. ευρώ, η Eurobank 21,5 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank περίπου 19 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 13,6 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή παραπέμπει περισσότερο σε οργανωμένη μείωση θέσεων και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων παρά σε μια τυχαία, περιορισμένη ενδοσυνεδριακή κίνηση.

Οι τράπεζες αποτελούν πλέον το κλειδί για την επόμενη κίνηση της αγοράς. Χωρίς σταθεροποίηση του κλάδου, ο Γενικός Δείκτης δύσκολα θα μπορέσει να επιστρέψει με αξιοπιστία πάνω από τις 2.500 μονάδες.

Βαριές απώλειες σε ενέργεια, μέταλλα και κατασκευές

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στον τραπεζικό κλάδο. Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν αρκετές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, κυρίως σε κλάδους που είχαν προηγουμένως παρουσιάσει μεγάλη άνοδο.

Η Motor Oil υποχώρησε κατά 4,20%, η Viohalco κατά 4,11%, η HelleniQ Energy κατά 3,98% και η ElvalHalcor κατά 3,50%. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχασε 3,15%, η Lamda Development 2,87%, ο ΑΔΜΗΕ 2,60% και η Cenergy 2,12%.

Η Metlen και η ΔΕΗ εμφάνισαν πιο ελεγχόμενες απώλειες, της τάξης του 0,92% και 0,87% αντίστοιχα, χωρίς όμως να μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο απέναντι στη γενικευμένη πίεση.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι αμυντικοί τίτλοι παρουσίασαν αντοχές. Η Jumbo ενισχύθηκε κατά 1,67%, η Coca-Cola HBC κατά 0,86% και ο ΟΤΕ κατά 0,56%, προσφέροντας περιορισμένη στήριξη στον Γενικό Δείκτη.

Το διεθνές περιβάλλον επιδείνωσε το κλίμα

Η Αθήνα δεν κινήθηκε σε κενό αέρος. Οι διεθνείς αγορές βρέθηκαν αντιμέτωπες με νέο κύμα αποστροφής προς το ρίσκο, με επίκεντρο αυτή τη φορά τις τεχνολογικές και ιδιαίτερα τις μετοχές ημιαγωγών.

Στη Wall Street, ο Nasdaq βρέθηκε υπό ισχυρότερη πίεση από τους υπόλοιπους δείκτες, καθώς μεγάλες εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και των μικροτσίπ κατέγραψαν σημαντικές απώλειες. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα στην Ασία και στην Ευρώπη, όπου ο τεχνολογικός κλάδος αποτέλεσε τον βασικό αδύναμο κρίκο.

Παράλληλα, η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ οδήγησαν το Brent προς την περιοχή των 86 δολαρίων ανά βαρέλι. Η άνοδος του πετρελαίου δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δυσμενές μείγμα για τις αγορές: αυξάνει το ενεργειακό κόστος, ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζει τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Με τον αμερικανικό πληθωρισμό να παραμένει υψηλός, οι επενδυτές επανεξετάζουν το σενάριο γρήγορων μειώσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve. Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεν πλήττει μόνο τις τεχνολογικές εταιρείες, αλλά συμπιέζει συνολικά τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Η τεχνική εικόνα: Κρίσιμη η ζώνη των 2.430–2.400 μονάδων

Η απώλεια των 2.500 μονάδων και, στη συνέχεια, των 2.450 μονάδων επιβαρύνει αισθητά τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα. Η αγορά έχει πλέον ακυρώσει ένα μεγάλο μέρος της τελευταίας ανοδικής επιτάχυνσης και προσεγγίζει την πρώτη σοβαρή ζώνη στήριξης.

Η περιοχή των 2.430–2.440 μονάδων αποτελεί το αμέσως επόμενο τεχνικό ανάχωμα. Εάν δεν αντέξει, η προσοχή θα στραφεί στις 2.400–2.420 μονάδες, όπου αναμένεται να δοκιμαστεί η πραγματική διάθεση των μακροπρόθεσμων επενδυτών να επανατοποθετηθούν.

Κάτω από τις 2.400 μονάδες, η διόρθωση θα πάψει να χαρακτηρίζεται απλώς ως φυσιολογική αποφόρτιση και θα αυξηθούν οι πιθανότητες κίνησης προς τις 2.350–2.380 μονάδες.

Στον αντίποδα, για να βελτιωθεί η εικόνα απαιτείται αρχικά επιστροφή πάνω από τις 2.475 μονάδες και στη συνέχεια καθαρή επανακατάκτηση των 2.500 μονάδων. Μόνο τότε θα μπορούμε να εξετάσουμε εκ νέου κίνηση προς τις 2.520 και τις 2.550–2.560 μονάδες.

Τι περιμένουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου

Το βασικό μας σενάριο για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι μια περίοδος αυξημένης μεταβλητότητας και συσσώρευσης μεταξύ 2.400 και 2.500 μονάδων. Μετά από πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, μια τεχνική αντίδραση είναι απολύτως πιθανή. Δεν θα πρέπει, όμως, να θεωρηθεί αυτομάτως επιστροφή της ανοδικής τάσης.

Για να αποκτήσει διάρκεια μια αντίδραση απαιτούνται τρεις προϋποθέσεις:

Πρώτον, να σταθεροποιηθεί ο τραπεζικός δείκτης και να περιοριστούν οι μεγάλες ημερήσιες απώλειες των τραπεζικών μετοχών. Δεύτερον, να αποκλιμακωθεί η τιμή του πετρελαίου ή τουλάχιστον να περιοριστεί ο φόβος για σοβαρή διαταραχή των διεθνών ενεργειακών ροών. Τρίτον, να σταματήσει το διεθνές sell-off στις τεχνολογικές μετοχές και να αποκατασταθεί ένα στοιχειώδες κλίμα ανάληψης κινδύνου.

Στο θετικό σενάριο, η αγορά θα κρατήσει τη ζώνη των 2.400–2.430 μονάδων, οι τράπεζες θα αντιδράσουν και ο Γενικός Δείκτης θα επιχειρήσει μέχρι το τέλος του μήνα επιστροφή προς τις 2.500–2.540 μονάδες.

Στο αρνητικό σενάριο, μια νέα γεωπολιτική επιδείνωση, περαιτέρω άνοδος του πετρελαίου ή συνέχιση της διεθνούς διόρθωσης μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση των 2.400 μονάδων και σε βαθύτερη υποχώρηση προς τις 2.350–2.380 μονάδες.

Το συμπέρασμα της εβδομάδας

Η πτώση δεν έχει ακόμη τα χαρακτηριστικά ανεξέλεγκτου πανικού ή γενικευμένης κατάρρευσης. Έχει, όμως, πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας ασήμαντης ενδοσυνεδριακής διόρθωσης. Η αγορά έχασε τη βραχυπρόθεσμη ανοδική ορμή της, οι τράπεζες υπέστησαν σοβαρή εβδομαδιαία υποχώρηση και οι διεθνείς κίνδυνοι έχουν αυξηθεί.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εισέρχεται στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου χωρίς το προηγούμενο περιθώριο εφησυχασμού. Η περιοχή των 2.400 μονάδων θα κρίνει αν η σημερινή κίνηση θα παραμείνει μια υγιής διόρθωση μέσα σε μια μεγαλύτερη ανοδική τάση ή αν θα εξελιχθεί σε σοβαρότερη ανατροπή της τεχνικής εικόνας.

Λύγισε από το βάρος των αυξήσεων

Η ελληνική κεφαλαιαγορά διανύει μια πρωτόγνωρη περίοδο κινητικότητας, αντίστοιχη μόνο με εκείνη του 2007. Ενώ σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος οι εταιρικές πράξεις άντλησης κεφαλαίων ανήλθαν σε 2,53 δισ. ευρώ, φέτος το αντίστοιχο μέγεθος έχει ήδη εκτοξευθεί στα 8,1 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις έξιμισι μήνες. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημαντική αναβάθμιση της αγοράς, συνοδεύεται όμως και από το τίμημά της, καθώς η συνεχής απορρόφηση τόσο μεγάλων κεφαλαίων από την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική βάση δοκιμάζει τα όρια της διαθέσιμης ρευστότητας.

Η μεταβολή του κλίματος στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με την κόπωση των επενδυτών από το διαρκές «μπρος-πίσω» στις γεωπολιτικές εξελίξεις, λειτούργησαν ως καταλύτης για μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στο ρίσκο. Το αποτέλεσμα ήταν η διάθεση συμμετοχής στις νέες εκδόσεις να παραμείνει ισχυρή, χωρίς όμως να συνοδεύεται πλέον από την ίδια ευκολία στην εξεύρεση νέων κεφαλαίων, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις υφιστάμενων θέσεων προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μέρος της συμμετοχής τους στις μεγάλες συναλλαγές.

Η ένταση αυτού του παράγοντα, ωστόσο, φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Aktor δεν υπάρχει, τουλάχιστον προς το παρόν, κάποια νέα μεγάλη εταιρική πράξη στον ορίζοντα που να απαιτεί σημαντική απορρόφηση ρευστότητας. Παράλληλα, η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου αναμένεται να μεταφέρει σταδιακά το ενδιαφέρον των επενδυτών από τις εταιρικές συναλλαγές στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων, δίνοντας στην αγορά μια νέα ατζέντα και ενδεχομένως τους καταλύτες για την επόμενη ανοδική κίνηση.

Παρ’ όλα αυτά, η αγορά δεν θα επιστρέψει αυτόματα στους υψηλούς ρυθμούς ανόδου που προηγήθηκαν. Η περίοδος των αποτελεσμάτων εξαμήνου θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό τεστ για το κατά πόσο οι εισηγμένες μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική της κερδοφορίας τους και να επαναφέρουν τη ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά.

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές οδεύουν προς ολοκλήρωση της εβδομάδας με απώλειες, καθώς η αδυναμία του κλάδου των ημιαγωγών και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα. Παράλληλα, τα οικονομικά στοιχεία εξακολουθούν να καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, ενώ τα πρώτα εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ήταν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, καλύτερα ή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ ανεβάζει αισθητά ταχύτητα την προσεχή εβδομάδα, καθώς το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τον τραπεζικό κλάδο στις μεγάλες βιομηχανικές, τεχνολογικές και καταναλωτικές εταιρείες. Η αυλαία ανοίγει τη Δευτέρα με τη Domino’s Pizza, ενώ την Τρίτη ακολουθεί ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα με τις Charles Schwab, 3M και General Motors. Η κορύφωση της εβδομάδας έρχεται την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο της Wall Street, όταν τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις ανακοινώσεις των Tesla, Alphabet, IBM και ServiceNow. Την Πέμπτη ακολουθούν οι Honeywell, American Airlines, Intel και SAP, ενώ η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα των American Express, Verizon και SLB, τα οποία θα προσφέρουν πολύτιμες ενδείξεις για την πορεία της κατανάλωσης, των τηλεπικοινωνιών και του ενεργειακού κλάδου.

Εκτός από τα εταιρικά αποτελέσματα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθεί την προσεχή Πέμπτη και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν σχεδόν ομόφωνα ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη συνέντευξη Τύπου της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ. Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το κατά πόσο η πρόσφατη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έχει μεταβάλει την ισορροπία των κινδύνων ή εάν η ΕΚΤ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη αύξησης των επιτοκίων, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, σε περίπτωση που οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις αποδειχθούν πιο επίμονες.

Τεχνικά, η διόρθωση ξεκίνησε από το νέο υψηλό των 2.567,42 μονάδων, επίπεδο στο οποίο οι περισσότεροι ταλαντωτές είχαν ήδη εισέλθει σε υπερτιμημένες ζώνες. Η αμέσως επόμενη συνεδρίαση (8 Ιουλίου), μετά την καταγραφή του υψηλού 200 μηνών για το Χρηματιστήριο Αθηνών, άφησε καθοδικό χάσμα τιμών στην περιοχή 2.520-2.541 μονάδων, η οποία αποτελεί πλέον την πρώτη και σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη ζώνη αντίστασης.

Έκτοτε η αγορά διορθώνει με σταθερό αλλά ελεγχόμενο ρυθμό, χωρίς να έχει διαταραχθεί ουσιαστικά η μεγάλη εικόνα της ανοδικής τάσης. Για πρώτη φορά μετά τις 20 Μαΐου, ο Γενικός Δείκτης διέσπασε καθοδικά τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 30 ημερών, ο οποίος βρίσκεται στις 2.460 μονάδες, προσεγγίζοντας πλέον την κρίσιμη βραχυπρόθεσμη ζώνη στήριξης των 2.450-2.440 μονάδων.

Μέχρι στιγμής, ο μέσος ημερήσιος τζίρος δεν έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που να υποδηλώνουν εξάντληση της προσφοράς, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η διορθωτική κίνηση να παραταθεί. Επιπλέον, ο MACD έχει δώσει πτωτικό σήμα ήδη από τις 8 Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια ένδειξη αναστροφής της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης.

Συμπερασματικά, για την ερχόμενη εβδομάδα αναμένουμε η αγορά να κινηθεί με ηπιότερους ρυθμούς, ακολουθώντας το γνώριμο μοτίβο συσσώρευσης που παρατηρείται σχεδόν συστηματικά μετά τον Απρίλιο, κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια ανοδική κίνηση και ακολουθεί διόρθωση από τοπικά υψηλά.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δημόσια προσφορά της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, ύψους τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ, η οποία θα βρίσκεται σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα πλούσιο είναι και το ημερολόγιο αποκοπών μερισμάτων. Τη Δευτέρα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα θα διαπραγματεύονται οι μετοχές των ΔΕΗ (€0,60), Lavipharm (€0,02), Space Hellas (€0,16), Ελλάκτωρ (€0,05) και Πετρόπουλος (€0,35). Την Τρίτη ακολουθούν οι Ευρώπη Holdings (€0,31) και ΑΒΑΞ (€0,10), την Τετάρτη οι Jumbo (€0,70) και Alpha Real Estate (€0,50), ενώ την αυλαία των αποκοπών κλείνει την Πέμπτη η Bylot, με μέρισμα €0,015 ανά μετοχή. Τέλος, την προσεχή Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ θα πραγματοποιήσει την τακτική δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Μάνος Χατζηδάκης

Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης, Beta Χρηματιστηριακή