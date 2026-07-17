«Χρυσά»-τα-ακίνητα-στα-νησιά

Η διεθνής ζήτηση για πολυτελείς εξοχικές κατοικίες στα ελληνικά νησιά παραμένει ισχυρή, με τις υψηλότερες τιμές να φθάνουν έως και τις 14.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σύμφωνα με την έκθεση για την αγορά (Market Report) 2026 της Engel & Völkers Ελλάδος, η περιορισμένη προσφορά και το έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό εξακολουθούν να στηρίζουν την ανοδική πορεία της αγοράς.

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Η εταιρεία εκτιμά ότι η Ελλάδα διατηρεί τη θέση της μεταξύ των πλέον ελκυστικών προορισμών για την αγορά δεύτερης κατοικίας στη Μεσόγειο, καθώς οι τιμές των ακινήτων, παρά την ανοδική τους πορεία τα τελευταία χρόνια, παραμένουν ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες ώριμες αγορές της περιοχής.

Η πλειονότητα των συναλλαγών πραγματοποιείται από ξένους αγοραστές, κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Engel & Völkers Ελλάδος, Γιώργος Πετράς, οι επενδυτές υψηλής οικονομικής επιφάνειας αναζητούν πλέον κατοικίες που συνδυάζουν ιδιωτικότητα, ανεμπόδιστη θέα, σύγχρονη αρχιτεκτονική, υψηλή ποιότητα κατασκευής, ενεργειακή απόδοση και χαρακτηριστικά βιωσιμότητας.

Η εικόνα ανά περιοχή

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά περιοχή, με τη Χαλκιδική, τη Μύκονο και το Πόρτο Χέλι να καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα τιμών στην αγορά πολυτελών εξοχικών κατοικιών.

Στις Κυκλάδες, η Μύκονος εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά πολυτελών κατοικιών, με τις ανώτατες τιμές να φθάνουν έως και τις 12.000 ευρώ ανά τ.μ. Η Πάρος συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του Αιγαίου, με τις κατοικίες που διαθέτουν θέα στη θάλασσα να αγγίζουν έως και τις 10.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στην Αντίπαρο οι κορυφαίες κατοικίες φθάνουν έως τις 10.200 ευρώ ανά τ.μ. Στη Σαντορίνη οι ανώτατες τιμές διαμορφώνονται έως τις 8.000 ευρώ ανά τ.μ.

Η Χαλκιδική αναδεικνύεται, σύμφωνα με την έκθεση, σε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές πολυτελούς κατοικίας στη χώρα. Οι παραθαλάσσιες βίλες υψηλών προδιαγραφών καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές, οι οποίες φθάνουν έως και τις 14.000 ευρώ ανά τ.μ.

Ισχυρή εικόνα παρουσιάζει και η Πελοπόννησος. Το Πόρτο Χέλι εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον περιζήτητους προορισμούς τόσο για Έλληνες όσο και για ξένους επενδυτές, με τις πολυτελείς βίλες να αποτιμώνται έως και στις 12.000 ευρώ ανά τ.μ. Στη Μεσσηνία οι ανώτατες τιμές διαμορφώνονται στις 6.000 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στην Κορινθία και τη Λακωνία φθάνουν έως τις 4.000 ευρώ ανά τ.μ.

Στον Αργοσαρωνικό, η εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τους διεθνείς αγοραστές. Στην Ύδρα οι τιμές φθάνουν έως τις 7.500 ευρώ ανά τ.μ. και στις Σπέτσες έως τις 6.500 ευρώ ανά τ.μ.

Στα Δωδεκάνησα, η Ρόδος συνεχίζει να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, με τις ανώτατες τιμές να φθάνουν έως τις 6.750 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στη Σύμη το ανώτατο επίπεδο διαμορφώνεται στις 3.900 ευρώ ανά τ.μ.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές με χαμηλότερο σημείο εισόδου. Στη Νάξο οι τιμές φθάνουν έως τις 5.200 ευρώ ανά τ.μ., στη Σύρο και την Τήνο έως τις 5.000 ευρώ ανά τ.μ. και στην Άνδρο έως τις 3.200 ευρώ ανά τ.μ.

Η Engel & Völkers εκτιμά ότι η περιορισμένη προσφορά στις πλέον δημοφιλείς περιοχές θα συνεχίσει να στηρίζει τις τιμές των ακινήτων, ενώ η διεθνής ζήτηση αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια του έτους.

