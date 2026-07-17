«Χρυσές» θα πληρώνουν τις αναρτήσεις του Τραμπ οι επενδυτές: Θέλει να τους χρεώνει με 100.000 δολάρια το μήνα για να…. τις βλέπουν πρώτοι

Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρεώνει επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έως και 100.000 δολάρια τον μήνα, προκειμένου να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

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Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων, αναφέρει ότι η Trump Media & Technology Group (TMTG), ιδιοκτήτρια της Truth Social, εξετάζει την εμπορική αξιοποίηση των αναρτήσεων του Τραμπ μέσω μιας νέας υπηρεσίας δεδομένων. Το Reuters επισημαίνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, ενώ η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Την Πέμπτη, η TMTG παρουσίασε επίσημα το Truth API, μια συνδρομητική υπηρεσία παροχής δεδομένων με άδεια χρήσης, η οποία απευθύνεται σε τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες και άλλους επαγγελματίες των αγορών.

Ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Πλανητάρχη

Σύμφωνα με την εταιρεία, η υπηρεσία προσφέρει «την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση» στις αναρτήσεις των δέκα λογαριασμών με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Truth Social, πριν αυτές φτάσουν στους χρήστες μέσω των συνηθισμένων ειδοποιήσεων της πλατφόρμας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα της TMTG στον τομέα της αδειοδότησης δεδομένων, δημιουργώντας μια νέα πηγή εσόδων σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία δυσκολεύεται να επεκτείνει τη δραστηριότητά της απέναντι στον έντονο ανταγωνισμό των μεγάλων κοινωνικών δικτύων.

Οι αναρτήσεις του Τραμπ επηρεάζουν τις αγορές

Οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έχουν επανειλημμένα επηρεάσει τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, γεγονός που τις καθιστά πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για traders, επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η 9η Απριλίου 2025, όταν οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν ισχυρή άνοδο μετά από ανάρτηση του Τραμπ, στην οποία ανακοίνωσε την αναστολή για 90 ημέρες πολλών από τους νέους δασμούς που είχε εξαγγείλει.

Αντίστοιχα, αναρτήσεις που αφορούσαν τους αποκαλούμενους «Liberation Day» δασμούς ή τους εμπορικούς περιορισμούς κατά της Κίνας έχουν προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές.

Η μετοχή και η συμμετοχή του Τραμπ

Μετά το δημοσίευμα των Financial Times, η μετοχή της Trump Media & Technology Group περιόρισε τις αρχικές απώλειές της και διαπραγματευόταν με πτώση περίπου 0,4% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής. Από τις αρχές του έτους, η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 27%.

Σύμφωνα με τις κανονιστικές καταθέσεις, το Donald J. Trump Revocable Trust κατέχει περίπου 114,75 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 41% του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας της Truth Social. Το καταπίστευμα διαχειρίζονται τα παιδιά του Αμερικανού προέδρου και αποτελεί το βασικό επενδυτικό όχημα μέσω του οποίου ελέγχονται οι συμμετοχές του στην εταιρεία.