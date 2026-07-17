«Χτίζεται» ο AKTOR της νέας εποχής – Η κεφαλαιακή ενίσχυση, τα deals και οι mega επενδύσεις

Η επόμενη εβδομάδα σηματοδοτεί την μεγαλύτερη κεφαλαιακή – χρηματοδοτική ενίσχυση του ομίλου με ΑΜΚ και ομόλογο. Η «επιστροφή» της AKTOR και η «επόμενη μέρα». Οι διαδικασίες, τα μεγάλα έργα, οι πυλώνες ανάπτυξης. Η χρηματοοικονομική εικόνα, το μέρισμα, ο δανεισμός.

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Ένας… άλλος όμιλος, σαφώς πιο ενισχυμένος κεφαλαιακά – χρηματοδοτικά ώστε να στηρίξει ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας, θα είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα ο AKTOR. «Με την ολοκλήρωση της επικείμενης ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. και την έκδοση του Ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ολοκληρώνεται μία προσπάθεια 4 ετών για να γίνει η AKTOR μεγάλη ξανά», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2026. Όπως τόνισε, με τα νέα κεφάλαια που θα αντληθούν, ο Όμιλος AKTOR θα γίνει η μεγαλύτερη και οικονομικά υγιέστερη εταιρεία στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επί της ουσίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει την έναρξη, και μαζί ολοκλήρωση, της μεγαλύτερης κεφαλαιακής κίνησης στην ιστορία του Ομίλου AKTOR καθώς δρομολογούνται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (το βιβλίο προσφορών ανοίγει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και κλείνει την Τετάρτη 22 του μήνα) και η έκδοση ομολογιακού δανείου (στις 23 Ιουλίου η έναρξη), συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Μάλιστα, όπως και χτες αναφέραμε, η διοίκηση της εισηγμένης εμφανίζεται μάλιστα έτοιμη να εξετάσει ακόμη και μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου, από τα 650 εκατ. που ανακοίνωσε αρχικά, εφόσον το δικαιολογήσει η ζήτηση από τους επενδυτές, που δείχνει από τα road shows αλλά και την εγχώρια συμμετοχή, να είναι ισχυρή.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR χαρακτήρισε την ΑΜΚ και την έκδοση του Ομολόγου το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα του Ομίλου θα είναι πλέον εντελώς διαφορετική. «Καλώ όλους τους μετόχους να σκεφτούν πότε είχε τέτοια εικόνα η AKTOR στο παρελθόν – τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια» είπε ο κ. Εξάρχου.

Η «επιστροφή» της AKTOR, η ΑΜΚ και οι μεγάλες επενδύσεις

«Η AKTOR επέστρεψε», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι από το 2022 μέχρι σήμερα, θα έχουν εισέλθει στον Όμιλο κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ συμπλήρωσε ότι η ΑΜΚ και το Ομόλογο έχουν ως στόχο να διατηρηθεί ο δανεισμός σε υγιή επίπεδα, καθώς αυτός πέραν ενός ορίου απλώς μεταθέτει τον χρόνο της κρίσης. «Δεν θα ξαναπάθει ποτέ η AKTOR αυτό που της συνέβη στο παρελθόν. Υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε την AKTOR μεγάλη ξανά και το κάνουμε. Η AKTOR επέστρεψε» είπε.

Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ αποτελεί τον βασικό προορισμό των κεφαλαίων που θα αντληθούν. Περίπου 1,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και το υπόλοιπο στους άλλους τομείς δραστηριότητας. Μέρος των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί μέσω χρηματοδοτήσεων έργων (project finance).

Οι επαφές της διοίκησης με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μπορεί τελικά να υπερβεί τα 650 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, το διοικητικό συμβούλιο θα αξιολογήσει τις επόμενες ημέρες το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού, ανάλογα με τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν στο βιβλίο προσφορών. Η ΑΜΚ είναι πλήρως underwritten από τις Goldman Sachs, UBS και Bank of America, ενώ οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη δεσμευτεί να συμμετάσχουν με 350 εκατ. ευρώ.

Η ΑΜΚ θα γίνει με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων και το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό έως και 3% θα διατηρήσουν δικαίωμα προτίμησης να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. Όσοι διαθέτουν μεγαλύτερα ποσοστά δεν θα έχουν αντίστοιχο προνόμιο και η κατανομή των νέων μετοχών θα εξαρτηθεί από το ποσοστό υπερκάλυψης.

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη της διοίκησης δεν είναι η διατήρηση των ποσοστών των υφιστάμενων μεγάλων μετόχων, αλλά η σημαντική ενίσχυση του free float και η προσέλκυση νέων, ποιοτικών διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην αύξηση με περίπου 350 εκατ. ευρώ, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη στήριξή τους στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας. Ωστόσο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση ισχυρής υπερκάλυψης θα υποστούν σημαντική αραίωση (dilution), καθώς προτεραιότητα της διοίκησης είναι η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.

Η χρηματοοικονομική δομή και το μέρισμα

Αναφορικά με την χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου την «επόμενη ημέρα», ο κ. Εξάρχουν επισήμανε ότι τόσο η αύξηση κεφαλαίου όσο και το ομολογιακό έχουν σχεδιαστεί ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον ισολογισμό. Επιδίωξη είναι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διατηρηθεί στο 4 ή και χαμηλότερα, επίπεδο που, όπως είπε, θεωρείται υγιές για ευρωπαϊκούς ομίλους με δραστηριότητα στις παραχωρήσεις. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι η διοίκηση αντιμετωπίζει ενιαία το σύνολο του δανεισμού, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για recourse ή non-recourse χρηματοδοτήσεις. Όπως εξήγησε, προτεραιότητα αποτελεί η ασφαλής εξυπηρέτηση όλων των υποχρεώσεων του ομίλου, ώστε η ανάπτυξη να μη στηριχθεί σε υπερβολικό δανεισμό και να μην επαναληφθούν τα προβλήματα του παρελθόντος.

Απαντώντας σε ερώτηση για διανομή μερίσματος, ο κ. Εξάρχου δήλωσε ότι θα «μοιραστεί» όταν δεν θα επηρεάζει την οικονομική θέση και την ομαλή εξέλιξη της εταιρείας». Δεν θα μοιράσουμε μέρισμα για να μοιράσουμε μέρισμα, σημείωσε.

Οι πυλώνες ανάπτυξης

Ο κ. Εξάρχου ξεκαθάρισε ότι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο θα στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες: τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, το LNG και τις ΑΠΕ. Διευκρίνισε ότι ζητούμενο δεν είναι η μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας αλλά η περαιτέρω ενίσχυσή της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, ο όμιλος επιδιώκει να αυξήσει σταδιακά τη συμμετοχή των παραχωρήσεων, του LNG και των ΑΠΕ στη λειτουργική κερδοφορία, ώστε τα EBITDA να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από τον κατασκευαστικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil τόσο για τη συμμετοχή του Ομίλου κατά 50% στον υπό σχεδιασμό πλωτό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage and Regasification Unit – FSRU) στους Αγίους Θεοδώρους όσο και για την εξαγορά του 75% των εταιρειών Ηλέκτωρ και Thalis. Πρόσθεσε ότι οι σχετικές διαδικασίες εξελίσσονται ομαλά και εκτίμησε πως μπορούν να ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο. Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη εξαγορά θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εσόδων από δραστηριότητες που δημιουργούν επαναλαμβανόμενες χρηματοροές, κάτι που αποτελεί βασική στρατηγική επιδίωξη της AKTOR.

Πάντως, ο επικεφαλής της AKTOR ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου δεν σημαίνει αποχώρηση από τον κατασκευαστικό κλάδο. «Δεν μειώνουμε την παρουσία μας στην κατασκευή. Επιδιώκουμε να την ενισχύσουμε, δημιουργώντας παράλληλα ασφαλείς και προβλέψιμες ταμειακές ροές από άλλες δραστηριότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διαγωνισμός για τον ΔΑΑ

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η AKTOR παραμένει στην κοινοπραξία με την τουρκική IC Ictas για τη διεκδίκηση του έργου επέκτασης του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, τονίζοντας ότι η σύνθεση του σχήματος δεν πρόκειται να αλλάξει. «Στον διαγωνισμό θα συμμετέχουμε ως κοινοπραξία με συνέταιρο την τουρκική εταιρεία IC Ictas. Αυτό δεν έχει μεταβληθεί και δεν θα μεταβληθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλοντας μάλιστα να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο αλλαγής του σχήματος, πρόσθεσε: «εμείς τους συνεταίρους μας δεν τους προδίδουμε ποτέ», διευκρινίζοντας ότι η κοινοπραξία θα συνεχίσει μαζί, είτε κερδίσει είτε χάσει τον διαγωνισμό. Υπενθυμίζεται ότι στη διαδικασία (με ECI) συμμετέχουν και οι ΑΒΑΞ – ΜΕΤΚΑ, ενώ αρχικά είχε δείξει ενδιαφέρον και το σχήμα ΤΕΡΝΑ – Redex.

Το μετρό Θεσσαλονίκης

Αναφορικά με την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά (5 νέοι σταθμοί), ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι ο ανάδοχος (σχήμα της AKTOR) θα είναι έτοιμος να δώσει το έργο στις 27 -28 Ιουλίου ώστε να γίνουν μετά τα εγκαίνια. Πάντως, όπως λέγεται στην αγορά, η ολοκλήρωση της διαδικασίας στις 28 Ιουλίου (ή εντός μήνα) σχετίζεται και με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Οι ΑΠΕ και το ΧΑ

Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτίμησε ότι η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου θα επιταχύνει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου, το οποίο προβλέπεται να φθάσει τα 550 MW το 2026 και το 1 GW το 2027. Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι σε επόμενο στάδιο εξετάζεται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της θυγατρικής που θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες των ΑΠΕ, καθώς και της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία ο όμιλος επιδιώκει σχετική εξαγορά. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας πλήρως καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας, η οποία θα μπορεί, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να αποκτήσει αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία.

Οι οικονομικοί στόχοι

Η διοίκηση παρουσίασε επίσης αναλυτικά τους οικονομικούς στόχους των επόμενων ετών. Το 2025 ο όμιλος κατέγραψε έσοδα 1,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 207 εκατ. ευρώ, με καθαρή μόχλευση 4,2 φορές. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προβλέπει έσοδα 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 375 έως 425 εκατ. ευρώ, με την καθαρή μόχλευση να διαμορφώνεται μεταξύ 3,8 και 4,2 φορές. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα προβλέπονται έσοδα 4,5 έως 5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 600 έως 700 εκατ. ευρώ και άνω, ενώ η καθαρή μόχλευση εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί στο εύρος 3,5 έως 4 φορές.