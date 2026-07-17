100.000 δολάρια τον μήνα για να βλέπουν πρώτοι τις αναρτήσεις του Τραμπ – Τι κερδίζουν

Μια νέα εμπορική πηγή εσόδων εισάγει η Trump Media & Technology Group, μετατρέποντας τις ψηφιακές παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε επενδυτικό προϊόν.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Financial Times, η ιδιοκτήτρια εταιρεία της πλατφόρμας Truth Social βρίσκεται σε συζητήσεις με διεθνή hedge funds και τραπεζικούς κολοσσούς, προτείνοντας μηνιαίο τίμημα που αγγίζει τα 100.000 δολάρια, για την παροχή προνομιακής και ταχύτερης πρόσβασης στα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου, προτού αυτά γίνουν ορατά στο ευρύ κοινό μέσω των συμβατικών ειδοποιήσεων.

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Το επιχειρηματικό αυτό βήμα υλοποιείται μέσω της νέας συνδρομητικής υπηρεσίας δεδομένων «Truth API». Το σύστημα σχεδιάστηκε για να προσφέρει άμεση ροή πληροφοριών από τους δέκα πιο επιδραστικούς λογαριασμούς του δικτύου, απευθυνόμενο αποκλειστικά σε επαγγελματίες των αγορών που επενδύουν στην ταχύτητα των χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Αν και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι η TMTG απέφυγε να τοποθετηθεί επίσημα, η Wall Street τελεί ήδη υπό καθεστώς έντονης νευρικότητας, καθώς οι traders αναγνωρίζουν ότι η παραμικρή καθυστέρηση στη λήψη μιας είδησης που κινεί τις αγορές μπορεί να αποβεί οικονομικά καταστροφική.

Απώλειες στο χρηματιστήριο

Η ανάγκη για μια τέτοια εναλλακτική πηγή εσόδων κρίνεται επιβεβλημένη για την εταιρεία, η οποία δίνει σκληρή μάχη απέναντι στα παραδοσιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η χρηματιστηριακή πορεία του τίτλου αντικατοπτρίζει αυτές τις πιέσεις, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 27% από τις αρχές του έτους, παρά το γεγονός ότι η μετοχή περιόρισε την πτώση της στο 0,4% κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου.

Η δύναμη των αναρτήσεων Τραμπ

Η καταλυτική επίδραση του Τραμπ στις διεθνείς αγορές παραμένει το ισχυρότερο όπλο της πλατφόρμας.

Ιστορικά δεδομένα, όπως η 9η Απριλίου 2025, αποδεικνύουν τη δύναμη των αναρτήσεών του, όταν η ανακοίνωση για την τρίμηνη αναστολή των δασμών προκάλεσε άμεσο ράλι στη Wall Street. Αντίστοιχα κύματα έντονης μεταβλητότητας έχουν πυροδοτήσει στο παρελθόν και οι δηλώσεις του για τους δασμούς «Liberation Day» ή τους περιορισμούς κατά των κινεζικών εισαγωγών.

Στο επίκεντρο αυτού του οικονομικού εγχειρήματος βρίσκεται το Donald J. Trump Revocable Trust, το καταπίστευμα που τελεί υπό τη διαχείριση των παιδιών του Αμερικανού προέδρου. Το όχημα αυτό ελέγχει περίπου 114,75 εκατομμύρια μετοχές, κατέχοντας το 41% του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας του Truth Social, γεγονός που συνδέει άμεσα την πολιτική επιρροή με τις επιχειρηματικές επιδόσεις της πλατφόρμας.

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