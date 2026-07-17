Adidas – Nike σημειώσατε “1” – To Μουντιάλ έστειλε σε υψηλό 8 μηνών τη μετοχή

Μία σημαντική νίκη στα πλαίσια του marketing φαίνεται να πετυχαίνει η Adidas απέναντι στο μεγάλο της αντίπαλο Nike στο Μουντιάλ, καθώς ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι όλος… βαμμένος στα χρώματα της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών.

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Μία σημαντική νίκη στα πλαίσια του marketing φαίνεται να πετυχαίνει η Adidas απέναντι στο μεγάλο της αντίπαλο Nike στο Μουντιάλ, καθώς ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι όλος… βαμμένος στα χρώματα της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών.

Με τις δύο φιναλίστ Ισπανία και Αργεντινή να φορούν αμφότερες εμφανίσεις της Adidas, γεγονός που θα περάσει μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες σε εκατομμύρια τηλεθεατές όταν θα βγουν οι δύο ομάδες στο γήπεδο την Κυριακή, η Adidas έχει εξασφαλισμένη τεράστια προβολή, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο. Φυσικά, μία νίκη για την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι ενδέχεται να φέρει ένα επιπλέον κέρδος, καθώς θα προκαλέσει ένα νέο τεράστιο κύμα ζήτησης για τις εμβληματικές μπλε και άσπρες φανέλες της ομάδας, όπως αναφέρει το -.

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Το θετικό υπέρ της Adidas κλίμα δεν έχει περάσει απαρατήρητο στην αγορά, καθώς η μετοχή της έχει ενισχυθεί περίπου 6% από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου, φτάνοντας σε υψηλά οκτώ μηνών την περασμένη εβδομάδα. Η Nike, αντίθετα, κερδίζει μόλις 1,4%, καθώς οι ομάδες της, συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας και της Γαλλίας, δεν κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό.

Ο Akshay Gupta στην HSBC Global Investment Research αναμένει ότι η μετοχή της Adidas θα επεκτείνει αυτά τα κέρδη. Πρόσφατα αύξησε την τιμή-στόχο του στα 210 ευρώ, περίπου 16% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα.

«Η Adidas φαίνεται να αξιοποιεί καλά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 που διεξάγεται», δήλωσε ο Gupta στους πελάτες, επισημαίνοντας μια αύξηση 16% σε ετήσια βάση στην επισκεψιμότητα των καταστημάτων Adidas στις ΗΠΑ κατά την πρώτη εβδομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ τα καταστήματα της Nike παρουσίασαν μείωση.

Ο τελικός της Κυριακής — που αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως — θα θέσει το σκηνικό για την έκθεση κερδών της Adidas στις 30 Ιουλίου. Ο Gupta προβλέπει ότι η εταιρεία θα καταγράψει την ταχύτερη αύξηση πωλήσεων από το 2024, με το Παγκόσμιο Κύπελλο να συνεισφέρει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ (343 εκατομμύρια δολάρια), επιτρέποντας ενδεχομένως στη διοίκηση να ενισχύσει τις προβλέψεις για ολόκληρο το έτος.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley, με επικεφαλής τον Edouard Aubin, συμβουλεύουν επίσης τους πελάτες να αγοράσουν μετοχές της Adidas, περιγράφοντάς τες ως τον «σαφή νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου». Προβλέπουν ένα δυναμικό τρίμηνο, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη και ανεβάζοντας τον στόχο τιμής της μετοχής τους στα 215 ευρώ.

Όσο για τη Nike, το Παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται να προστεθεί σε μια δύσκολη χρονιά. Η μετοχή έχει υποχωρήσει περισσότερο από 30% μέχρι στιγμής το 2026, σε τροχιά για την πέμπτη συνεχόμενη ετήσια πτώση της. Τα αποτελέσματα της 30ης Ιουνίου συνοδεύτηκαν από μια επιφυλακτική προοπτική και προειδοποιήσεις για την αδύναμη καταναλωτική εμπιστοσύνη.