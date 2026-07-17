Allianz: Ολοκλήρωση του 5ου κύκλου του μεταπτυχιακού προγράμματος στο ΕΚΠΑ

Με μεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα η τελετή αποφοίτησης του 5ου κύκλου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Executive Sales Insurance Program», το οποίο διοργανώνεται από το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και απευθύνεται αποκλειστικά στους συνεργάτες της Allianz ευρωπαϊκή πίστη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου, στο εντευκτήριο «Κωστής Παλαμάς» του ΕΚΠΑ, με τη συμμετοχή στελεχών της εταιρείας, μελών του διδακτικού προσωπικού και των αποφοίτων του προγράμματος.

Στον φετινό κύκλο, 17 σπουδαστές ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διοίκησης και στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών στον ασφαλιστικό τομέα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εγχώριας και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή γνώση και πρακτική εμπειρία μέσω της διδασκαλίας από αναγνωρισμένους πανεπιστημιακούς και έμπειρους επαγγελματίες. Επιπλέον, είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα ασφαλιστικών σπουδών στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι απόφοιτοι παρέλαβαν τους πιστοποιημένους τίτλους σπουδών τους και παρουσίασαν τις διπλωματικές εργασίες που εκπόνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος, αναδεικνύοντας σημαντικά θέματα και καταθέτοντας προτάσεις για την εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Το ΕΚΠΑ εκπροσώπησε ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος και καθηγητής χρηματοοικονομικής, Νικόλαος Μυλωνάς. Από πλευράς Allianz παρευρέθηκαν ο Γεώργιος Γκοτζαγεώργης, deputy CCO & sales network manager, και ο Μάριος Σκορδής, sales training supervisor.

Ο Γεώργιος Γκοτζαγεώργης, deputy CCO & sales network manager της Allianz, δήλωσε: «Στην Allianz, η συνεχής ανάπτυξη των συνεργατών μας είναι στρατηγική προτεραιότητα. Επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευσή τους, προσφέροντας σύγχρονα προγράμματα που συνδυάζουν ακαδημαϊκή γνώση και πρακτική εφαρμογή, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός με ουσιαστική επίδραση στους συμμετέχοντες και την ασφαλιστική αγορά συνολικά».

Από την πλευρά του, ο Μάριος Σκορδής, sales training supervisor της Allianz, ανέφερε: «Η εκπαίδευση και η γνώση, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να είναι συνεχείς. Σε ένα κλάδο που αλλάζει διαρκώς, η συνεχής εκπαίδευση είναι κρίσιμη για την επαγγελματική ανάπτυξη, την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Μέσω πρωτοβουλιών όπως το ‘Executive Sales Insurance Program’, οι συνεργάτες μας αποκτούν πολύτιμα εφόδια που τους βοηθούν να εξελίσσονται τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Πιστεύουμε ότι η παροχή μηχανισμών ανάπτυξης για τους ανθρώπους είναι η πιο ουσιαστική κίνηση που μπορεί να κάνει ένας οργανισμός, καθώς δημιουργεί μακροχρόνια αξία για όλους».

Η Allianz συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των συνεργατών της, δημιουργώντας ευκαιρίες συνεχούς μάθησης και ενισχύοντας τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.