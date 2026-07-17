Alter Ego: 210 μέτοχοι επιλέγουν επανεπένδυση του μερίσματος

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω της επανεπένδυσης του μερίσματος για την οικονομική χρήση 2025, συνολικού ποσού €1.754.776,26 (προ παρακράτησης φόρου 5%), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

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Διακόσιοι δέκα (210) μέτοχοι που δικαιούνται μερίσματα, επέλεξαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος, επενδύοντας το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (€1.314.048), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 78% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Έτσι, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, μέσω της επανεπένδυσης κεφαλαίων ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (€1.314.048) από δικαιούχους μερίσματος για την οικονομική χρήση 2025. Η συνολική αυτή επένδυση, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, όπως καθορίστηκε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 06.07.2026 και ανακοινώθηκε την ίδια μέρα, οδηγεί στην έκδοση 226.560 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός του ποσού που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές με το μέρος του μερίσματος που επανεπενδύθηκε από τους δικαιούχους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την απόφαση της 16.07.2026, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και προχώρησε στην προσαρμογή του άρθρου που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Με βάση τα παραπάνω, το συνολικό ποσό των επανεπενδυθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε €1.314.048, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €226.560 μέσω της έκδοσης 226.560 Νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού €1.087.488, καταχωρήθηκε στον Λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες εκατόν δύο ευρώ (€58.719.102), διαιρούμενο σε 58.719.102 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία.

Τα κεφάλαια που επανεπενδύθηκαν μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα αξιοποιηθούν από την Εταιρεία για την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για κεφάλαιο κίνησης.

Οι Νέες Μετοχές θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή, με πίστωση των λογαριασμών τους στο Σ.Α.Τ.

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο χρηματιστήριο Euronext Athens θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση της Εταιρείας.