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    Friday, July 17
    apple:-Έγινε-ξανά-η-εταιρεία-με-τη-μεγαλύτερη-χρηματιστηριακή-αξία-–-«Εκθρόνισε»-την-nvidia
    Apple: Έγινε ξανά η εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία – «Εκθρόνισε» την Nvidia

    Apple: Έγινε ξανά η εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία – «Εκθρόνισε» την Nvidia

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2025, η Apple είναι ξανά η εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο, «εκθρονίζοντας» την Nvidia.

    Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε πτώση 3,5% στο άνοιγμα της συνεδρίασης στη Wall Street, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή της αξία να μειωθεί στα 4,86 τρισ. δολάρια.

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    Την ίδια στιγμή, η κεφαλαιοποίηση της Apple διαμορφωνόταν στα περίπου 4,88 τρισ. δολάρια.

    $AAPL just overtook $NVDA as the world’s most valuable company. pic.twitter.com/pJpKYg40XK

    — Yahoo Finance (@YahooFinance) July 17, 2026

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