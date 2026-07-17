Apple: Έγινε ξανά η εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία – «Εκθρόνισε» την Nvidia

Για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2025, η Apple είναι ξανά η εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο, «εκθρονίζοντας» την Nvidia.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε πτώση 3,5% στο άνοιγμα της συνεδρίασης στη Wall Street, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή της αξία να μειωθεί στα 4,86 τρισ. δολάρια.

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Την ίδια στιγμή, η κεφαλαιοποίηση της Apple διαμορφωνόταν στα περίπου 4,88 τρισ. δολάρια.

$AAPL just overtook $NVDA as the world’s most valuable company. pic.twitter.com/pJpKYg40XK — Yahoo Finance (@YahooFinance) July 17, 2026

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