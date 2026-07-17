bloomberg:-Η-aston-martin-βρίσκεται-σε-συνομιλίες-για-άντληση-νέας-χρηματοδότησης

Η αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων Aston Martin βρίσκεται σε συνομιλίες με πιστωτές, συμπεριλαμβανομένης της HPS Investment Partners, η οποία ανήκει στην BlackRock, για την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων, σύμφωνα με το - News την Παρασκευή, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η προτεινόμενη χρηματοδότηση θα υποστηριχθεί από εταιρικά περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβιβαστούν πέρα ​​από την εμβέλεια των υφιστάμενων πιστωτών μέσω μιας συναλλαγής “drop-down”, ανέφερε το δημοσίευμα.

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Η Aston Martin και η HPS δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Είχαν αρνηθεί να σχολιάσουν στο - News.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει προβλήματα με την απώλεια μετρητών και την πτώση των πωλήσεων λόγω των δασμών των ΗΠΑ και της χαμηλής ζήτησης στην Κίνα. Ανακοίνωσε άλλη μια τριμηνιαία ζημία τον Απρίλιο.

Τον ίδιο μήνα, η Aston Martin είχε στραφεί σε μια κοινοπραξία με επικεφαλής τον κορυφαίο μέτοχο Lawrence Stroll για χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών (67,2 εκατομμύρια δολάρια) για να αυξήσει τη ρευστότητα στο τέλος του τριμήνου Μαρτίου στα 230 εκατομμύρια λίρες.

- Reuters