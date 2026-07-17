Brandon Tseng (Shield AI): Το ενδιαφέρον της Ελλάδας για το μαχητικό αεροσκάφος AI X-BAT

Η Ελλάδα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα X-BAT της Shield AI, όπως ανέφερε ο συνιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, Brandon Tseng, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Euro2day.gr.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Shield AI χαρακτηρίζει το X-BAT ως το πρώτο μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL).

Η εταιρεία στοχεύει να καταστήσει το X-BAT τον κύριο επιχειρησιακό πυλώνα ενός δικτύου μη επανδρωμένων συστημάτων πυρός, τα οποία θα μπορούν να εκτοξεύονται και να ανακτώνται από πλοία, απομακρυσμένα νησιά κ.λπ., έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις παραδοσιακές υποδομές.

Το X-BAT και οι ανάγκες της Ελλάδας

Όπως δήλωσε ο Brandon Tseng, η ανάπτυξη των X-BAT προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς, με αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν έχουν γίνει συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση για το X-BAT, ο συνιδρυτής και πρόεδρος της Shield AI ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκείς συνομιλίες για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, περιλαμβανομένου και του X-BAT.

Ο ίδιος εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία του για την πιθανότητα να συνεργαστεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα X-BAT. «Η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαθέτει ήδη F-35 και το X-BAT θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αεροπορική της ικανότητα», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Shield AI επεσήμανε ότι το X-BAT είναι μια λύση που ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας, λόγω της γεωγραφίας της και του περιορισμένου αριθμού διαδρόμων απογείωσης και προσγείωσης. Όπως εξήγησε, το X-BAT θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε διάφορα νησιά, επιτρέποντας τη διάσπαση των αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή.

Επιπλέον, η εταιρεία παρατηρεί ήδη τον ελληνικό στρατό να χρησιμοποιεί V-BAT drones, εξετάζοντας τη διασπορά τους σε ολόκληρο το νησιωτικό σύμπλεγμα, με στόχο την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του θαλάσσιου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Τα V-BAT drones, που είναι ήδη σε χρήση από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι μη επανδρωμένα συστήματα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, με βάρος περίπου 80 κιλών.

Σε ερώτηση σχετικά με πιθανές νέες προμήθειες V-BAT για την Ελλάδα, ο συνιδρυτής και πρόεδρος της Shield AI ανέφερε ότι οι παραδόσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν θα είναι οι τελευταίες. Η εταιρεία στοχεύει στη συνεχή επέκταση του στόλου των V-BATs, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ανάπτυξή τους θα συνεχιστεί ετησίως τα επόμενα χρόνια.

Η επένδυση στη χώρα

Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία πραγματοποιεί σημαντική επένδυση στην Ελλάδα, ιδρύοντας ένα γραφείο και μια μονάδα συντήρησης.

Ο Brandon Tseng δήλωσε ότι μέχρι το 2026 θα απασχολεί αρχικά περίπου πέντε άτομα στην ομάδα της Shield AI στην Ελλάδα. Η εταιρεία αναμένει ότι το προσωπικό θα διπλασιάζεται σχεδόν κάθε χρόνο για σημαντικό διάστημα, καθώς το γραφείο θα αναπτύσσεται σταδιακά.

Για να επιβεβαιώσει την εκτίμησή του, ανέφερε την περίπτωση της Ταϊβάν, όπου η Shield AI ξεκίνησε με έναν εργαζόμενο πριν από περίπου 1,5 χρόνο και αναμένεται να φτάσει τους 15 έως το τέλος του έτους, ελπίζοντας ότι μια παρόμοια πορεία ανάπτυξης θα ακολουθήσει και το ελληνικό γραφείο.

Ο Brandon Tseng υπογράμμισε ότι η εταιρεία θέλει να οικοδομήσει μια μακροχρόνια σχέση με την Ελλάδα, δεσμευόμενη για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή της στην περιοχή.

«Θεωρώ ότι θα συνεχίσετε να βλέπετε τη Shield AI να επενδύει σταθερά στην Ελλάδα», επισήμανε.

«Η εικόνα που έχω είναι ότι η Ελλάδα παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μια ιδιαίτερα ζωντανή οικονομική δραστηριότητα. Φαίνεται να είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη δυναμική στην Ευρώπη και κατά τη γνώμη μου, αποτελεί μια ελκυστική περιοχή για ανάπτυξη δραστηριοτήτων για μια εταιρεία όπως η Shield AI», πρόσθεσε.

Συνεργασίες με την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Brandon Tseng αποκάλυψε ότι, μεταξύ άλλων, οι επαφές της εταιρείας στην Ελλάδα περιλαμβάνουν την αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ειδικά των ελληνικών εταιρειών που ασχολούνται με μη επανδρωμένα συστήματα, καθώς η χώρα προχωρά στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεών της και στην υλοποίηση της «Ατζέντας 2030».

Όπως ανέφερε, η Shield AI επιδιώκει να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτονομίας, αξιοποιώντας την εμπειρία της, χωρίς να απαιτεί από τις ελληνικές εταιρείες να επενδύσουν τους αντίστοιχους πόρους. Σκοπός είναι η Ελλάδα να μην εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Shield AI για αυτές τις τεχνολογίες.

Ο Brandon Tseng αναφέρθηκε επίσης στον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης που ολοκλήρωσε η εταιρεία, δηλώνοντας ότι «συγκεντρώσαμε 2 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτονομίας. Ωστόσο, δεν επιθυμούμε άλλες εταιρείες να χρειαστεί να αντλήσουν 2 δισ. δολάρια για να αναπτύξουν παρόμοιες δυνατότητες».

Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε ότι αντί να αναπτύσσει η Shield AI τους «πιλότους» Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτοί θα μπορούσαν να αναπτύσσονται από την ελληνική βιομηχανία, με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) να παραμένουν στη χώρα.

Η εταιρεία έχει ήδη κάνει επαφές με πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και εφαρμόζει παρόμοια μοντέλα συνεργασίας σε πολλές χώρες, κυρίως στην Ασία, όπως στην Ταϊβάν και την Ιαπωνία.

Πρόσφατα, ανακοινώθηκε η στρατηγική συμφωνία που υπεγράφη με τον ελληνικό όμιλο EFA GROUP, σύμφωνα με την οποία θα προχωρήσουν από κοινού στην ανάπτυξη και ενσωμάτωσης συστημάτων αυτόνομης πλοήγησης βασισμένων στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε μη επανδρωμένα συστήματα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό αυτονομίας Hivemind της Shield AI.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν μέρος των κεφαλαίων από τον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της Shield AI στην Ελλάδα, ο Brandon Tseng επιβεβαίωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει συζητήσει και με τις Ένοπλες Δυνάμεις σχετικά με το πώς μπορεί να τις υποστηρίξει στην ανάπτυξη AI δυνατοτήτων.

Η στρατηγική της εταιρείας για την ευρωπαϊκή αγορά

Όσον αφορά τη στρατηγική της Shield AI για την Ευρώπη, ο ίδιος τόνισε ότι ο στόχος είναι να γίνει αξιόπιστος εταίρος για την ελληνική κυβέρνηση, τη βιομηχανία και τις Ένοπλες Δυνάμεις στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, κάτι που επιθυμεί να κάνει και με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει καθώς η συνεργασία με τη Shield AI ξεκίνησε νωρίς και έχει ήδη αναπτυχθεί σημαντικά, γεγονός που την έχει φέρει μπροστά από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι περήφανη για την εργασία της εκεί και για την απόδοση των V-BAT drones, σημειώνοντας ότι η Shield AI επιχειρεί καθημερινά σε περιβάλλον έντονων παρεμβολών στα GPS και τα συστήματα επικοινωνίας, παρέχοντας σημαντική επιχειρησιακή αξία στις ουκρανικές δυνάμεις.

Υπογράμμισε ότι η επιτυχία τους στην Ουκρανία είναι ένας από τους κύριους λόγους που περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιλέγουν το V-BAT, τονίζοντας ότι είναι το μοναδικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνώρισης μεγάλης αυτονομίας που λειτουργεί συστηματικά σε περιβάλλοντα με παρεμβολές σε GPS και επικοινωνίες.

Πιθανή είσοδος στο Χρηματιστήριο

Τέλος, σε ερώτηση αν εξετάζει η Shield AI την πιθανότητα εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο, ο Brandon Tseng απάντησε ότι αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που η εταιρεία εξετάζει.

«Θέλουμε να λειτουργούμε σαν μια εισηγμένη εταιρεία, ακόμη και αν είμαστε ιδιωτική. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσουμε ήδη τις απαραίτητες υποδομές και διαδικασίες. Πιστεύω ότι είναι πιθανό η Shield AI να εισαχθεί στο χρηματιστήριο στο μέλλον, αλλά δεν θα ήθελα να προσδιορίσω κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», κατέληξε ο συνιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας.