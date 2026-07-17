elvalhalcor:-Θα-αντλήσει-250-εκατ.-ευρώ-από-την-ΑΜΚ

Προσφορές ύψους 250 εκατ. ευρώ αποφάσισε να αποδεχθεί η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 59.523.810 νέες μετοχές.

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Προσφορές ύψους 250 εκατ. ευρώ αποφάσισε να αποδεχθεί η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 59.523.810 νέες μετοχές. Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 13.07.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης με ονομαστική αξία €0,39 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω

(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος,

και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α κατά το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Αμερικανικός Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό τον Αμερικανικό Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και, μαζί

με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»), και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της στις 15.07.2026 και 16.07.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή της Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 16.07.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε: