mega-επενδύσεις-από-bp-και-conocophillips-στο-Ιράκ

Η εκδήλωση αναμένεται να περιλαμβάνει περισσότερα από 60 δισ. δολάρια σε συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης μεταξύ αμερικανικών εταιρειών και της ιρακινής κυβέρνησης.

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Νέες επενδύσεις αξίας πολλών δισ. δολαρίων στο Ιράκ θα ανακοινώσουν BP και ConocoPhillips την Παρασκευή, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενισχύσει τον ενεργειακό τομέα της Βαγδάτης και να μειώσει την εξάρτησή της από διαδρομές που είναι ευάλωτες σε αναταραχές από το Ιράν, όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Οι επικείμενες ανακοινώσεις αναμένονται κατά τη διάρκεια της Επιχειρηματικής Συνόδου Κορυφής ΗΠΑ-Ιράκ στην Ουάσινγκτον, επεσήμανε ο Μπράιαν Σάλιβαν, στο Access Middle East.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Aλί αλ- Ζαΐντι, θα συναντηθεί με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους και στελέχη μεγάλων ενεργειακών εταιρειών.

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Η εκδήλωση αναμένεται να περιλαμβάνει περισσότερα από 60 δισ. δολάρια σε συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης μεταξύ αμερικανικών εταιρειών και της ιρακινής κυβέρνησης.

Οι συμφωνίες έρχονται καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επεκτείνουν τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα του Ιράκ, να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου και να διαφοροποιήσουν τις οδούς εξαγωγών.

Τα Στενά του Ορμούζ διαχειρίζονταν περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από το ξέσπασμα του πολέμου και έχουν μπει στο επίκεντρο για τις αγορές ενέργειας μετά τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν.