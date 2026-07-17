Netflix: «Αραιώνει» τα στοιχεία τηλεθέασης και η Wall Street ανησυχεί – Βουτιά 9% για τη μετοχή

Το Netflix επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

Πέτυχε, όμως, ήταν το αντίθετο. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε έως και 9% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η αγορά εστίασε τόσο στις πιο συγκρατημένες προβλέψεις της εταιρείας όσο και στην απόφασή της να περιορίσει σημαντικά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τηλεθέασης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τέλος στη συχνή δημοσίευση των στοιχείων τηλεθέασης

Η μεγαλύτερη έκπληξη δεν ήταν τα οικονομικά μεγέθη, αλλά η αλλαγή πολιτικής ως προς τη διαφάνεια.

Το Netflix ανακοίνωσε ότι η έκθεση «What We Watched», στην οποία δημοσιεύει στοιχεία για τις ώρες θέασης σειρών και ταινιών, δεν θα εκδίδεται πλέον δύο φορές τον χρόνο, αλλά μόνο μία φορά ετησίως.

Η διοίκηση υποστήριξε ότι στόχος είναι να μετατοπιστεί η προσοχή από τους δείκτες τηλεθέασης προς τα βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία.

Η εξήγηση αυτή δεν έπεισε τη Wall Street. Οι συγκεκριμένες εκθέσεις αποτελούσαν ένα από τα ελάχιστα εργαλεία με τα οποία οι αναλυτές μπορούσαν να αξιολογούν ποιο περιεχόμενο είχε πραγματική απήχηση και αν η εταιρεία διατηρεί τη δυναμική της απέναντι στον ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό.

Αποτελέσματα χωρίς… ενθουσιασμό

Το Netflix ανακοίνωσε έσοδα 12,56 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, οριακά χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 12,58 δισ. δολάρια.

Τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 80 σεντς ανά μετοχή, ξεπερνώντας οριακά τις εκτιμήσεις.

Ωστόσο, οι επενδυτές στάθηκαν κυρίως στις προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο. Η εταιρεία εκτιμά ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου θα φτάσουν τα 12,86 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη της αγοράς για 12,99 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, περιόρισε το εύρος της ετήσιας πρόβλεψης εσόδων στα 51-51,4 δισ. δολάρια, διατηρώντας αμετάβλητο τον στόχο για λειτουργικό περιθώριο κέρδους 31,5%.

Αυξάνει τις επενδύσεις στο περιεχόμενο

Την ίδια ώρα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει κατά περίπου 10% τις δαπάνες για παραγωγή περιεχομένου μέσα στο 2026.

Η στρατηγική της περιλαμβάνει μεγαλύτερη έμφαση σε ζωντανές μεταδόσεις, αθλητικά και ψυχαγωγικά γεγονότα, βιντεοπαιχνίδια, podcasts και βίντεο μικρής διάρκειας, σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί όχι μόνο τις υπόλοιπες πλατφόρμες streaming αλλά και το YouTube και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, η Netflix δοκιμάζει σε ορισμένες χώρες την επιστροφή των δωρεάν δοκιμαστικών συνδρομών για νέους χρήστες που είχαν παλαιότερα λογαριασμό αλλά δεν ανανέωσαν τη συνδρομή τους.

Η μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη

Η διοίκηση επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις τιμών εξελίσσονται ομαλά και ότι η υπηρεσία εξακολουθεί να προσελκύει νέους συνδρομητές.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος Γκρεγκ Πίτερς υποστήριξε ότι η τηλεθέαση δεν συνδέεται γραμμικά με τα έσοδα, καθώς διαφορετικά είδη περιεχομένου έχουν διαφορετική οικονομική αξία, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από διαφημιστικά έσοδα.

Από την πλευρά του, ο Τεντ Σαράντος αποκάλυψε ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον σε περίπου 300 τίτλους της Netflix, κυρίως στο στάδιο της μεταπαραγωγής, επιταχύνοντας και μειώνοντας το κόστος πολύπλοκων σκηνών.

Έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τη δημιουργικότητα.

«Χρειάζονται σπουδαίοι καλλιτέχνες για να δημιουργηθεί κάτι πραγματικά σπουδαίο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει αυτό», τόνισε.

Οι φόβοι της αγοράς

Παρά τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης, η Wall Street εμφανίζεται ολοένα πιο επιφυλακτική.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο ανταγωνισμός από το YouTube και τις πλατφόρμες σύντομων βίντεο αυξάνεται, ότι οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των συνδρομών ενδέχεται να περιορίσουν τη ζήτηση και ότι η Netflix επιλέγει πλέον να αποκαλύπτει λιγότερα στοιχεία για την πραγματική απήχηση του περιεχομένου της.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν άμεση: η μετοχή σημείωσε ισχυρή πτώση μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης και οι απώλειές της από τις αρχές του έτους διευρύνθηκαν σε περίπου 21%, αποτυπώνοντας τον αυξανόμενο προβληματισμό για την επόμενη ημέρα του μεγαλύτερου ονόματος στο streaming.