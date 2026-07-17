nyt:-Συνομιλίες-των-meta-και-anthropic-για-πιθανή-συμφωνία-μίσθωσης-υπολογιστών-ύψους-10-δισεκ.-δολαρίων

Η Meta Platforms βρίσκεται σε συνομιλίες για να μισθώσει υπολογιστική ισχύ στην Anthropic, σε μια πιθανή συμφωνία αξίας έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα δύο ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Παρασκευή, επικαλούμενο τρία άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Οι μετοχές του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μείωσαν ελαφρώς τις απώλειές τους λόγω των ειδήσεων, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 3% εν μέσω μιας ευρύτερης τεχνολογικής ρευστοποίησης.

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Μια τέτοια συμφωνία θα βοηθούσε τη Meta να διαφοροποιηθεί πέρα ​​από τις βασικές διαφημιστικές της δραστηριότητες, δημιουργώντας νέα έσοδα από τις επενδύσεις της σε υποδομές και φέρνοντάς την άμεσα αντιμέτωπη με τις CoreWeave και Nebius, καθώς η αυξανόμενη υιοθέτηση προηγμένων εργαλείων αυξάνει την ανάγκη για υπολογιστική χωρητικότητα.

Η Anthropic είχε προτείνει τη συμφωνία τον Ιούνιο και η Meta την εξετάζει, ανέφερε το δημοσίευμα.

Ο δημιουργός του Claude Code θα πλήρωνε την Meta σε μηνιαίες αυξήσεις κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου, αν και οι όροι υπόκεινται σε αλλαγές, ανέφερε η NYT, προσθέτοντας ότι και οι δύο εταιρείες θα έχουν την επιλογή να αποχωρήσουν από τη συμφωνία πρόωρα.

Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Meta δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά.

- Reuters