Parallel: Η startup αξίας 2 δισ. που ίδρυσε ο πρώην CEO του Twitter, Παράγκ Αγκραουάλ – Η συνεργασία με τη Google και ο σκοπός της

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Παράγκ Αγκραουάλ, ίδρυσε την startup Parallel Web Systems πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, με στόχο να βοηθήσει τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο διαδίκτυο.

Σήμερα η εταιρεία του αποτιμάται στα 2 δισ. δολάρια και ενισχύει τη συνεργασία της με τη μεγαλύτερη εταιρεία αναζήτησης στον κόσμο.

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Πλέον, η Google θα διαθέσει την Parallel στους πελάτες της στις υπηρεσίες cloud που αναπτύσσουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης με το μοντέλο Gemini, παρέχοντας έτσι στην startup πρόσβαση στο τεράστιο πελατολόγιό της.

Η Parallel υποστηρίζεται από επενδυτές όπως οι Sequoia Capital, Khosla Ventures και Kleiner Perkins. Έχει αντλήσει 230 εκατ. δολάρια μέχρι σήμερα.

Ο Αγκραουάλ δήλωσε ότι ίδρυσε την Parallel αφού τον κυρίευσε η ιδέα ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα πραγματοποιούν αναζητήσεις στο διαδίκτυο σε εκθετικά μεγαλύτερη κλίμακα από τους ανθρώπους, και άρα χρειάζονται έναν διαφορετικό τρόπο για να το κάνουν αυτό.

Ενώ οι παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης δίνουν προτεραιότητα στις ιστοσελίδες που είναι ευανάγνωστες για τον άνθρωπο, η Parallel ανακτά πληροφορίες για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου υλικού που βρίσκεται μέσα σε έγγραφα.

Καθώς οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν περισσότερες εργασίες, η παροχή ενημερωμένων πληροφοριών καθίσταται κρίσιμης σημασίας. Αυτή τη διαδικασία, που είναι γνωστή ως «grounding» (θεμελίωση/σύνδεση με πραγματικά δεδομένα), επιδιώκουν να επιλύσουν η Parallel και άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως η Exa.

Η συνεργασία με την Google

Μιλώντας στο Business Insider, ο πρόεδρος και chief revenue officer της Google Cloud, Ματ Ρένερ, εξήγησε ότι η συνεργασία με την Parallel αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να παρέχει επιλογές στους πελάτες.

Παρόλο που η Google διαθέτει τα δικά της εργαλεία «grounding», οι επιχειρήσεις ενδέχεται να προτιμούν διαφορετικά προϊόντα ανάλογα με την εκάστοτε χρήση.

Η Parallel διατίθεται και σε άλλες πλατφόρμες cloud πέραν της Google, όπως της Amazon Web Services. Ο Αγκραουάλ δήλωσε ότι η συνεργασία με την Google υπερβαίνει τη διανομή, αποτελώντας «τη βαθύτερη τεχνική μας ενοποίηση με εργαστήριο μοντέλων παρόχου cloud μεγάλης κλίμακας έως σήμερα».

Η Parallel έχει βασίσει μεγάλο μέρος του προϊόντος της στο Google Cloud. Και τους τελευταίους μήνες, μηχανικοί και από τις δύο εταιρείες εργάστηκαν για να συνδυάσουν εργαλεία και των δύο εταιρειών, ώστε οι πελάτες να μην χρειάζεται να δημιουργούν οι ίδιοι αυτές τις διασυνδέσεις, ανέφερε.