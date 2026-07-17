UM Greece: Στην 9η έκδοση της Impact Day με πρωτοβουλίες για τον Κηφισό

Η UM στην Ελλάδα πραγματοποίησε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, την 9η συνεχόμενη Impact Day, μια παγκόσμια ημέρα εθελοντικής προσφοράς της εταιρείας, κατά την οποία τα γραφεία της UM σε όλο τον κόσμο αφιερώνουν μία ημέρα για να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Impact Day αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση του δικτύου για τη δημιουργία θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου, μετατρέποντας τις αξίες του σε πράξη.

Στο πλαίσιο της φετινής παγκόσμιας θεματικής “Stand Against Bland. Act With Impact.”, οι εργαζόμενοι της UM σε πολλές χώρες αποχώρησαν για μία ημέρα από τα γραφεία τους, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που ενισχύουν τις κοινότητες στις οποίες ζουν και εργάζονται.

Εξερευνώντας τον «αόρατο» ποταμό της Αθήνας

Για την φετινή Impact Day, η ομάδα της UM Greece, σε συνεργασία με τον οργανισμό Save Your Hood, επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στον Κηφισό, ένα από τα σημαντικότερα αλλά λιγότερο γνωστά φυσικά οικοσυστήματα της πρωτεύουσας.

Οι υπάλληλοι συμμετείχαν σε μια πλήρη βιωματική περιβαλλοντική εμπειρία, που περιλάμβανε περιήγηση στη φυσική κοίτη του ποταμού, ενημέρωση από ειδικούς περιβαλλοντολόγους σχετικά με τη βιοποικιλότητα της περιοχής, καθώς και οργανωμένη δράση καθαρισμού.

Στο δεύτερο μέρος της ημέρας, η ομάδα επισκέφτηκε τη Γειτονιά της Κίρκης στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου συναντήθηκαν με ενεργούς πολίτες που εργάζονται καθημερινά για την προστασία και προώθηση των ρεμάτων της περιοχής, υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά τους.

Η Susan Kingston-Brown, Παγκόσμια Πρόεδρος της UM, δήλωσε: «Η Impact Day ήταν πάντα μία από τις πιο ξεχωριστές ημέρες στο ημερολόγιο της UM και μία από τις στιγμές που με κάνουν να νιώθω περηφάνια ως επικεφαλής αυτού του οργανισμού.

Είναι η ημέρα που χιλιάδες άνθρωποι της UM, σε όλο τον κόσμο, απελευθερώνουμε για λίγο την καθημερινότητά μας και διοχετεύουμε την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και τον χρόνο μας στις κοινότητες όπου ζούμε και εργαζόμαστε. Αυτή είναι η ουσία του Stand Against Bland, στην πιο ζωντανή και αυθεντική μορφή του.

Παρακολουθώντας τις πρωτοβουλίες που υλοποιούν φέτος οι ομάδες της UM παγκοσμίως, καθώς και τους σημαντικούς οργανισμούς και τις κοινότητες που στηρίζουν, νιώθω πραγματικά συγκίνηση και θαυμασμό για την έκταση και το βάθος της δέσμευσής τους. Εύχομαι σε όλους όσοι συμμετέχουν μια ημέρα γεμάτη έμπνευση, ουσιαστική προσφορά και θετικό αντίκτυπο».

Ο Τριαντάφυλλος Μαντάνης, Διευθύνων Σύμβουλος της UM Greece, δήλωσε: «Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η Impact Day μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική αξία ενός οργανισμού δεν μετριέται μόνο από την επιχειρηματική του πορεία, αλλά και από το θετικό αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία.

Φέτος επιλέξαμε να γνωρίσουμε έναν διαφορετικό Κηφισό, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που τον προστατεύουν καθημερινά και να αποδείξουμε, για ακόμη μία φορά, ότι όταν δρούμε συλλογικά μπορούμε να προκαλέσουμε ουσιαστική αλλαγή».