wall-σε-κλοιό-πιέσεων:-Βουτιά-nasdaq,-καταρρέουν-οι-μετοχές-ημιαγωγών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Οι χρηματιστηριακές αγορές στην Νέα Υόρκη υποχωρούν την Παρασκευή 17/7, καθώς οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα και οδήγησαν τις παγκόσμιες τεχνολογικές μετοχές χαμηλότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 2,42% στις 25.273,435 μονάδες, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων. Ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,16% στις 52.471,27 μονάδες, ενώ ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,90% στις 7.465,24 μονάδες.

Ισχυρές πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών συνέχισαν την πτωτική τους πορεία την Παρασκευή, με τις εισηγμένες στις ΗΠΑ εταιρείες του κλάδου και τις συναφείς επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντικές απώλειες.

Τα ETF που παρακολουθούν τον κλάδο, iShares Semiconductor ETF (SOXX) και VanEck Semiconductor ETF (SMH), υποχώρησαν πάνω από 3%.

Η μετοχή της Applied Materials και της Lam Research σημείωσε πτώση περίπου 5%, ενώ οι Intel, KLA Corporation και Arm κινήθηκαν περίπου 4% χαμηλότερα. Η Micron έχασε πάνω από 2%, ενώ η Nvidia υποχώρησε περισσότερο από 3%.

Οι απώλειες αυτές ήρθαν να προστεθούν στις πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, οι οποίες επίσης είχαν ως επίκεντρο τις εταιρείες ημιαγωγών.

Στην αρνητική ψυχολογία συνέβαλε και η ανακοίνωση της κινεζικής startup Moonshot AI, η οποία παρουσίασε νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι μειώνει την απόσταση από τα κορυφαία αμερικανικά μοντέλα.

Η εβδομάδα των απωλειών

Το ETF SMH καταγράφει απώλειες περίπου 10% μέσα στην εβδομάδα, οδεύοντας προς την τρίτη εβδομαδιαία πτώση του στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες βρίσκονται επίσης σε αρνητικό έδαφος από την αρχή της εβδομάδας. Ο S&P 500 υποχωρεί σχεδόν 2%, ενώ ο Dow Jones και ο Nasdaq έχουν χάσει περισσότερο από 1% και πάνω από 3% αντίστοιχα.

Η πτώση ξεκίνησε από τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου οι απώλειες επιταχύνθηκαν την Παρασκευή, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να δέχονται νέες πιέσεις. Το κύμα ρευστοποιήσεων επεκτάθηκε στη συνέχεια και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι επενδυτές αμφισβητούν την έκρηξη επενδύσεων στην AI

Σε σημείωμά τους την Παρασκευή, οι αναλυτές της BBH ανέφεραν ότι οι επενδυτές «αρχίζουν ολοένα και περισσότερο να αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της συνεχιζόμενης έκρηξης των κεφαλαιουχικών δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη».

«Η ετήσια οικονομική έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών προειδοποιεί ότι οι κύκλοι άνθησης και κατάρρευσης αποτελούν συχνό φαινόμενο σε προηγούμενα επενδυτικά κύματα που προκλήθηκαν από τεχνολογίες μετασχηματισμού», σημείωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Από την πλευρά τους, οι αναλυτές της Barclays εμφανίστηκαν λιγότερο ανήσυχοι για τη μεταβλητότητα στον τεχνολογικό κλάδο.

«Παρότι η μεταβλητότητα στην τεχνολογία μπορεί να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα, πιστεύουμε ότι η αναπροσαρμογή των επενδυτικών θέσεων θα αποδειχθεί τελικά υγιής, δημιουργώντας πιο ελκυστικά σημεία εισόδου για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που στοχεύουν στη διαρθρωτική τάση της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφεραν.

Βουτιά άνω του 10% για τη Netflix

Εκτός από τις εταιρείες ημιαγωγών, σημαντικές απώλειες σημείωσε και η Netflix, η οποία αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αρνητικές εκπλήξεις της συνεδρίασης.

Η μετοχή της υποχώρησε περισσότερο από 10%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου που ήταν περίπου σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, αλλά συνοδεύτηκαν από απογοητευτικές εκτιμήσεις για τα μελλοντικά κέρδη.

Νέα ένταση ΗΠΑ–Ιράν πιέζει το πετρέλαιο

Παράλληλα, οι εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν παρέμειναν στο επίκεντρο των αγορών, καθώς η νέα κλιμάκωση προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύονταν πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ξεπέρασε τα 86 δολάρια.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν επιτέθηκε σε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδα αφαλάτωσης νερού, ενώ η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανέφερε ότι ολοκλήρωσε για έκτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις κατά του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων υποδομές logistics και ναυτικές δυνατότητες.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι οι δυνάμεις της χώρας επιτέθηκαν σε αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στη Συρία και το Μπαχρέιν, διευρύνοντας περαιτέρω το μέτωπο των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται καθώς η εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα έχει καταρρεύσει, προκαλώντας εκ νέου προβλήματα στις ενεργειακές ροές μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.