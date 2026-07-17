Y/KNOT: Εξελίξεις για δεύτερο τάνκερ μετά το Aframax

Η διοίκηση της εταιρείας Y/KNOT έχει εντοπίσει ένα δεύτερο τάνκερ, παρόμοιο με το Aframax που απέκτησε πρόσφατα, και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον επιχειρηματιών εκτός του κλάδου της ναυτιλίας για συμμετοχή είτε στην εταιρεία είτε σε συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα πλοίου.

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Οι πληροφορίες αυτές αποκαλύφθηκαν από τον πρόεδρο της Y/KNOT Ρήγα Τζώρτζη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Κουτσό σε συζήτηση με το Euro2day.gr, μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η συνέλευση χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο πενταετή εξουσιοδότηση για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έως 68,36 εκατ. ευρώ σε ονομαστική αξία, επιτρέποντας τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, μια εξέλιξη που διευκολύνει τις γρήγορες κινήσεις σε περίπτωση εμφάνισης συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών.

Ενδιαφέρον από επιχειρηματίες εκτός ναυτιλίας

«Υπάρχει ενδιαφέρον από μεμονωμένους επιχειρηματίες για συμμετοχή στην εταιρεία», δήλωσε ο κ. Τζώρτζης, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμμετοχής επενδυτών απευθείας σε ένα πλοίο.

Πολλοί έχουν έρθει σε επαφή με τη διοίκηση μετά την ανακοίνωση της επένδυσης στο Aframax, ρωτώντας αν μπορούν να συμμετάσχουν στο ίδιο επενδυτικό σχήμα. Αυτοί οι επιχειρηματίες, κυρίως εκτός του τομέα της ναυτιλίας, αξιολογούν θετικά την επένδυση μέσω εισηγμένης εταιρείας, η οποία προσφέρει διαφάνεια και ελέγχους.

«Έχω εντοπίσει ένα άλλο τάνκερ, το οποίο είναι ίδιο, αδελφό βαπόρι», ανέφερε ο πρόεδρος της Y/KNOT, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση αγοράς. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν η διοίκηση είχε ήδη την εξουσιοδότηση που εγκρίθηκε, υπήρχαν επιχειρηματίες έτοιμοι να συμμετάσχουν την προηγούμενη εβδομάδα.

Αξιοποίηση 90% της προηγούμενης ΑΜΚ

Ο κ. Κουτσός τόνισε ότι η απόφαση για τη δυνατότητα ΑΜΚ είναι κρίσιμη, καθώς η ναυτιλία είναι κλάδος υψηλής κεφαλαιακής έντασης, και τα κεφάλαια της προηγούμενης αύξησης έχουν ήδη κατανείμει.

Συγκεκριμένα, 8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή δανείου, 11 εκατ. ευρώ στην ποντοπόρο ναυτιλία και το υπόλοιπο για κεφάλαιο κίνησης. Ο κ. Τζώρτζης ανέφερε ότι έχει αξιοποιηθεί περίπου το 90% των κεφαλαίων που αντλήθηκαν.

Η διοίκηση επιδιώκει να έχει την απαραίτητη ευελιξία για να προχωρήσει εάν παρουσιαστεί μια νέα ευκαιρία για πλοίο.

Στόχος η ισορροπία το εξάμηνο και κερδοφορία το 2026

Ο Γιώργος Κουτσός χαρακτήρισε το 2025 έτος αναδιάρθρωσης, επισημαίνοντας ότι στόχος για το 2026 είναι η επιστροφή, κατά το πρώτο εξάμηνο, σε λειτουργικό και χρηματοοικονομικό break-even.

Επιπλέον, η διοίκηση εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το 2026 θα ολοκληρωθεί με κερδοφορία, ενώ ο κ. Κουτσός χαρακτήρισε την επένδυση στο νέο τάνκερ «game changer», με βάση τις τρέχουσες αγοραίες συνθήκες και τα επίπεδα ναύλων.

Ομόφωνη έγκριση των θεμάτων

Κατά τη Γενική Συνέλευση, με απαρτία 52%, εγκρίθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση για μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου και η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων στην εταιρική στρατηγική. Πλέον, προτεραιότητα έχουν οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και η αγορά και εκμετάλλευση πλωτών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της ποντοπόρου ναυτιλίας, ενώ ακολουθούν οι μαρίνες και τα σκάφη αναψυχής.

Εγκρίθηκε επίσης η αντικατάσταση της Καλλιόπης Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε, από τη Βασιλική Ανδρεάδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ακίνητο στον Άλιμο και η πολιτική μερίσματος

Για το ακίνητο της εταιρείας στον Άλιμο και την αξιοποίησή του μετά τη μεταφορά της έδρας στην Κηφισιά, ο κ. Κουτσός ανέφερε ότι δεν έχει πωληθεί ούτε μισθωθεί. Η πιο πρόσφατη αποτίμηση ανέρχεται σε 5,4 εκατ. ευρώ.

«Αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, αλλά δεν είναι παραγωγικό αυτή τη στιγμή. Θέλουμε κάθε περιουσιακό στοιχείο να είναι παραγωγικό. Προτιμάμε ένα πλοίο από ένα κτίριο στον Άλιμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε εξέλιξη θα ανακοινωθεί επίσημα.

Τέλος, όσον αφορά την προοπτική μερίσματος, σημείωσε ότι στόχος είναι μια ισορροπημένη πολιτική που θα επιβραβεύει τους μετόχους, χωρίς να περιορίζει την ευελιξία της εταιρείας για νέες επενδύσεις. Διευκρίνισε ότι η Y/KNOT δεν είναι ακόμη σε αυτή τη φάση, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι το θέμα θα μπορεί να συζητηθεί κατά την επόμενη ετήσια συνέλευση.