Αλ.-Σδούκου:-Το-ΠΑΣΟΚ-έχει-πάρει-διαζύγιο-με-την-αλήθεια

Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, στην τακτική της ΕΛΑΣ, που χτίζει κόμμα πάνω στα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην πόλωση που επιχείρησε να στήσει το ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24 και στο MEGA News.

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Ξέρουμε τα προβλήματα, βελτιώνουμε την καθημερινότητα

Η κ. Σδούκου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που φέρει τον τίτλο «Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει διαζύγιο με την αλήθεια» υποστήριξε ότι «ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται -και ορθώς- για τις ακραίες πολιτικές αντιπαραθέσεις» προσθέτοντας πως ως τώρα, το 2026 ήταν δύσκολη χρονιά, με μεγάλη διεθνή αβεβαιότητα. Όμως, παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση δίνει καθημερινά έναν αγώνα με μικρές και μεγάλες νίκες και η χώρα διατηρεί σταθερή αναπτυξιακή πορεία».

Τόνισε δε, πως «αυτό που πραγματικά νοιάζει τον κόσμο είναι πώς θα ζήσει πιο άνετα, πώς θα πάει στο νοσοκομείο χωρίς ταλαιπωρία, πώς το παιδί του θα πάει σε καλύτερο σχολείο».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αυξάνουμε με μόνιμο τρόπο τα εισοδήματα των συμπολιτών μας και να έχουμε έκτακτα μέτρα στήριξης όποτε χρειάζεται. Με αυξήσεις στα εισοδήματα, με μειώσεις φόρων, με μείωση της ανεργίας, αλλά και με ενισχύσεις όπως το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, τα 300 ευρώ για τους συνταξιούχους και η επιδότηση στα καύσιμα» καταλήγοντας πως «όσο η αντιπολίτευση θα ψάχνει αρχηγούς, ρόλους και θέσεις, τόσο εμείς θα ασχολούμαστε με την καθημερινότητα, την ακρίβεια και το εισόδημα. Με αυτόν τον άξονα προσανατολιζόμαστε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

Νέα ταμπέλα, ίδια ιδεολογική γειτονιά το κόμμα Τσίπρα

Με αφορμή την εκλογή της κ. Δούρου στη θέση της προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αφού της ευχήθηκε καλή επιτυχία, η κ. Σδούκου σχολίασε ότι «όσα βλέπουμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι το προϊόν μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, με τον κ. Τσίπρα προσωρινά να παραμερίζει και με κινήσεις παρασκηνιακές να οδηγεί ουσιαστικά σε διάλυση το πρώην κόμμα του. Έτσι, έκλεισε το παλιό μαγαζί που έπεσε έξω για να ανοίξει ένα καινούργιο, παραδίπλα, στον ίδιο δρόμο, στην ίδια ιδεολογική γειτονιά.

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Πήρε και μερικούς πρώην εργαζόμενους, όσους θεωρούσε ότι ήταν υπάκουοι και εργατικοί και ξαναβγήκε στην αγορά, φωνάζοντας σαν νέα διεύθυνση ότι “ανοίξαμε και σας περιμένουμε”, πιστεύοντας ότι θα καταφέρει να ξαναμαζέψει την παλιά πελατεία του, όμως το μαγαζί είχε αποκτήσει πολύ κακή φήμη. Ήταν εκείνο που έκανε ψεύτικες εκπτώσεις και κορόιδευε τον κόσμο, που πούλαγε φύκια για μεταξωτές κορδέλες».

Το ΠΑΣΟΚ επένδυσε στο ψέμα και εισπράττει απαξίωση

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρχειοθετήσεις των 9 υποθέσεων από την εισαγγελία, υπενθύμισε στον παριστάμενο κ. Τσουκαλά ότι άλλα υποστήριζε πριν λίγους μήνες το ΠΑΣΟΚ και άλλα τελικά έγιναν. Όπως τόνισε, «τι μας έλεγε το ΠΑΣΟΚ μέσω του κ. Δουδωνή; Ότι “έχουμε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων, μια δεδηλωμένη που στηρίζεται σε υποδίκους”. Στον κουβά πήγε αυτό. Τι ανεβάζατε στο Γραφείο Τύπου; Ότι “τα πρόσωπα είναι πολλά, το χρώμα είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο”. Από τις 13 υποθέσεις οι 9 απευθείας στο αρχείο, ούτε καν αποχρώσες ενδείξεις για να προχωρήσουν παρακάτω. Στον κουβά και αυτό. Τι έλεγε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση στις 24 Απριλίου; Ότι δήθεν έγινε ντιλάρισμα και έτσι θα είναι υποψήφιοι όσοι ήταν στη δικογραφία. Οι 9 υποθέσεις στο αρχείο και οι 4 για πλημμέλημα και να δούμε τι θα συμβεί, αλλά όλοι τους έχουν τεκμήριο αθωότητας. Στον κουβά και η θεωρία συνωμοσίας του ΠΑΣΟΚ».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να «αναθεωρήσει αυτή την τακτική που δεν βγάζει πουθενά, αλλά βλέπω ότι δυστυχώς συνεχίζετε αμετανόητοι στον ίδιο δρόμο».

- sofokleous10.gr

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