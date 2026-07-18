Ανάλυση:-Γιατί-ο-Τραμπ-επιμένει-ότι-η-Κίνα-«έστησε»-τις-εκλογές-του-2020,-πόσο-ισχύει-το-αφήγημα-περί-παράνομων-μεταναστών-στους-καταλόγους

Με μια 25λεπτη ομιλία από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε σήμερα τα ξημερώματα στο προσκήνιο τους ισχυρισμούς του περί νοθείας στις εκλογές του 2020 (σ.σ. στις οποίες ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν), υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό εκλογικό σύστημα παραμένει ευάλωτο σε ξένες παρεμβάσεις και παράτυπες εγγραφές ψηφοφόρων.

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Παράλληλα, όπως επισημαίνει το Axios, επιδίωξε να ενισχύσει τη στήριξη στο νομοσχέδιο SAVE America Act, το οποίο προβλέπει υποχρεωτική απόδειξη της αμερικανικής υπηκοότητας για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, επικαλούμενος πρόσφατα δημοσιοποιημένες «ακατέργαστες» (raw) πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, υποστήριξε ότι η Κίνα πραγματοποίησε «τη μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία» κατά τις εκλογές του 2020. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Πεκίνο απέκτησε πρόσβαση στα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων και δημιούργησε «ψηφοδέλτια υπέρ του Μπάιντεν».

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από πολλούς αναλυτές και υπευθύνους για τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών, οι εκλογικοί κατάλογοι με ονόματα και διευθύνσεις είναι διαθέσιμοι σχεδόν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δημοσιεύονται ακόμη και στο Διαδίκτυο, για λόγους διαφάνειας. Η κατοχή αυτών των στοιχείων, από μόνη της, δεν συνιστά απόδειξη παρέμβασης στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο Τραμπ κατηγόρησε την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών, το λεγόμενο «βαθύ κράτος» (Deep State), ότι απέκρυψε από τον ίδιο έγγραφα σχετικά με τις κινεζικές δραστηριότητες κατά την πρώτη του προεδρική θητεία. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Λευκός Οίκος κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσιάζουν σαφώς πιο… μετριοπαθή εικόνα για τον ρόλο της Κίνας, από αυτήν που περιέγραψε ο Τραμπ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι «ακατέργαστες» πληροφορίες δεν ταυτίζονται με τις αξιολογημένες και επιβεβαιωμένες εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Επιπλέον, αποδίδοντας ευθύνες στις υπηρεσίες πληροφοριών της περιόδου εκείνης, ο Τραμπ ουσιαστικά απαλλάσσει τη δική του τότε κυβέρνηση -συμπεριλαμβανομένου του σημερινού διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ο οποίος το 2020 ήταν επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI)- από την ευθύνη εντοπισμού αυτού που σήμερα χαρακτηρίζει ως τεράστια απειλή.

Οι δηλώσεις του έρχονται επίσης σε αντίθεση με την επίσημη Αξιολόγηση της Κοινότητας Πληροφοριών (Intelligence Community Assessment), σύμφωνα με την οποία δεν υπήρξαν ενδείξεις ξένης παρέμβασης που να αλλοίωσε «οποιαδήποτε τεχνική πτυχή της εκλογικής διαδικασίας στις προεδρικές εκλογές του 2020», είτε αυτή αφορούσε την εγγραφή ψηφοφόρων, την ψηφοφορία, την καταμέτρηση ή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι ισχυρισμοί για παράνομους μετανάστες στους εκλογικούς καταλόγους

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι περίπου 278.000 παράνομοι μετανάστες βρίσκονται εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους αρκετών κρίσιμων πολιτειών και δήλωσε πως η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα αποδείξει ότι ο πραγματικός αριθμός σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ωστόσο, δεν παρουσίασε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποιοι από αυτούς ψήφισαν στις εκλογές.

Οργανώσεις υπεράσπισης μεταναστών επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους αποτελεί ίσως το τελευταίο πράγμα που θα επέλεγε να κάνει ένας παράνομος μετανάστης, καθώς θα γνωστοποιούσε ο ίδιος την παρουσία του στις κρατικές αρχές. Παράλληλα, καμία ανεξάρτητη έρευνα δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε εκτεταμένη ψήφος παράνομων μεταναστών στις εκλογές του 2020 ή στις αναμετρήσεις που ακολούθησαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για «σοκαριστικές ευπάθειες» στα εκλογικά συστήματα, παρουσιάζοντας τις κυβερνοαπειλές ως αυξανόμενο κίνδυνο για τις εκλογικές υποδομές. Ωστόσο, δεν υποστήριξε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη χειραγώγηση ψήφων ή την αλλαγή εκλογικού αποτελέσματος.

Η έντονη ανησυχία που εξέφρασε έρχεται, σύμφωνα με την ανάλυση, σε αντίθεση με επιλογές της δικής του κυβέρνησης, καθώς έχει προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές στην Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA), η οποία υποστηρίζει πολιτείες και τοπικές αρχές στην προστασία των εκλογικών συστημάτων.

Παράλληλα, έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό και τον ρόλο της διακομματικής Επιτροπής Εκλογικής Βοήθειας (Election Assistance Commission), η οποία παρέχει τεχνικές κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές και στο 2028