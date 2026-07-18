Αύξηση κερδών με πίεση στα EBITDA για τη Γευσήνους

Η Γευσήνους Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα της μαζικής εστίασης, πέτυχε την προηγούμενη χρονιά αυξημένες πωλήσεις και καθαρή κερδοφορία, ωστόσο παρουσίασε πτώση στο EBITDA.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,72%, φτάνοντας τα 85,83 εκατ. ευρώ από 82,75 εκατ. ευρώ το 2024. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 32,01 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να παραμένει σταθερό στο 37,3%.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 4,54 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10,7%. Το EBITDA μειώθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας τα 7,51 εκατ. ευρώ από 8,24 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που η διοίκηση αποδίδει κυρίως στην αύξηση του λειτουργικού κόστους. Ειδικότερα, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ανήλθε σε 23,46 εκατ. ευρώ από 21,44 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 975 από 949.

Η Γευσήνους καλύπτει τις επισιτιστικές ανάγκες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, βιομηχανιών, νοσοκομείων, στρατιωτικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Το επιχειρηματικό της μοντέλο περιλαμβάνει την παραγωγή και παράδοση γευμάτων από κεντρική μονάδα, τη λειτουργία κυλικείων και εστιατορίων στις εγκαταστάσεις των πελατών, καθώς και τη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων.

Στο τέλος της χρήσης, το συνολικό ενεργητικό μειώθηκε στα 49,11 εκατ. ευρώ από 56,93 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 41,62 εκατ. ευρώ από 49,17 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,05 εκατ. ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές οφειλές μειώθηκαν στα 7,45 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες στα 8,74 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές μετά τους τόκους παρέμειναν θετικές, ανέρχονται σε 5,24 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, τα διαθέσιμα μειώθηκαν σημαντικά σε 2,98 εκατ. ευρώ από 7,93 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία προχώρησε σε αποπληρωμές δανείων ύψους 5,14 εκατ. ευρώ, καταβολές μερισμάτων 4,13 εκατ. ευρώ και επενδύσεις σε πάγια 935.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι εμπορικές απαιτήσεις περιορίστηκαν στα 24,75 εκατ. ευρώ, ενώ η κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν ενεργητικό υποχώρησε οριακά στο 101,1%. Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται 83 υποκαταστήματα, προτείνει διανομή μερισμάτων ύψους 5,13 εκατ. ευρώ από συνολικά διαθέσιμα κέρδη 5,64 εκατ. ευρώ.