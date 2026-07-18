Γεραπετρίτης-από-Βιετνάμ:-Νέα-ώθηση-στις-διμερείς-σχέσεις-και-κοινό-μέτωπο-υπέρ-του-Διεθνούς-Δικαίου

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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στο Βιετνάμ, υπογραμμίζοντας τη βούληση Αθήνας και Ανόι να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, αλλά και να εμβαθύνουν τον συντονισμό τους σε διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι κατά την παραμονή του στο Βιετνάμ είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον υπουργό Εξωτερικών και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στις διεθνείς εξελίξεις.

Όπως επισήμανε, το Βιετνάμ αποτελεί μια χώρα με ταχεία ανάπτυξη και ιδιαίτερα σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στην Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και στην ευρύτερη περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση των σχέσεων στον τουρισμό και στις ακαδημαϊκές ανταλλαγές.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι Ελλάδα και Βιετνάμ μοιράζονται κοινές αρχές στη διεθνή σκηνή, με προσήλωση στην πολυμέρεια, στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες συντονίζονται στους διεθνείς οργανισμούς και διαθέτουν τη δυνατότητα να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες τόσο σε διαπεριφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

- sofokleous10.gr

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