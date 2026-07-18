Γ.-Παπανδρέου:-«Η-ΝΔ-όχι-μόνο-δεν-αντιμετωπίζει-το-σύστημα,-αλλά-λειτουργεί-μέσα-σ’-αυτό-και-το-τροφοδοτεί»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα, με τίτλο «Η ύπαιθρος του αύριο. Να μένεις, να παράγεις και να ζεις στο τόπο σου». Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, εκ μέρους της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και του Δήμου Καλαβρύτων.

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Όπως ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου, «η Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλώς ανίκανη να αντιμετωπίσει το σύστημα, αλλά λειτουργεί μέσα σ’ αυτό και το τροφοδοτεί», προσθέτοντας: «Με τον μανδύα του “επιτελικού κράτους”, ο ίδιος ο πρωθυπουργός μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε κέντρο ελέγχου και διανομής του δημόσιου χρήματος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα ακόμη σκάνδαλο αδιαφανούς διαχείρισης. Είναι οργανωμένο σχέδιο, με χρηματοδότηση παραγόντων που επηρεάζουν το κλίμα και τη ροή των ψήφων. Το ίδιο σύστημα που παράγει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παράγει και την τραγωδία των Τεμπών και την επιχείρηση συγκάλυψής της. Το ίδιο σύστημα παράγει τις υποκλοπές. Τα δώρα δισεκατομμυρίων στους μεγάλους της ενέργειας, των κατασκευών, των καταναλωτικών αλυσίδων. Τις αναθέσεις δισεκατομμυρίων σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για κούφιες μελέτες. Και το ίδιο ακριβώς σύστημα είναι που αφήνει τον Οδοντωτό στην εγκατάλειψη. Δεν είναι σύμπτωση. Είναι συνέπεια».

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι «τα τελευταία χρόνια σπαταλήθηκαν λεφτά πέρα από κάθε όριο» και συνέχισε: «Ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης χάθηκε στις σκοτεινές διαδρομές του ελληνικού πελατειακού πολιτικο-οικονομικού συστήματος. Και μαζί του χάθηκε η ελπίδα, δεκάδες δισεκατομμύρια να επενδυθούν παραγωγικά και βιώσιμα, σε ένα συνεκτικό σχέδιο μετάβασης στην πράσινη και ψηφιακή εποχή. Αυτή είναι η ουσία. Όταν το σύστημα είναι συγκεντρωτικό, οι αποφάσεις παίρνονται μακριά από τις τοπικές κοινωνίες. Όταν είναι πελατειακό, οι πόροι πηγαίνουν εκεί που εξυπηρετούν δίκτυα, όχι ανάγκες. Όταν είναι αιχμάλωτο συμφερόντων, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων αποκλείει τους ορεινούς, τους νησιώτες, τους αδύναμους. Και όταν είναι αδιαφανές, κανείς δεν λογοδοτεί για τίποτα απ’ όλα αυτά. Γι’ αυτό η κρίση που ζούμε δεν είναι συγκυριακή. Είναι συστημική – κρίση παραγωγικού προτύπου».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε, ότι «χρειαζόμαστε τη διαμόρφωση ενός εθνικού διεκδικητικού πλαισίου, που θα απαιτεί οι πόροι του ελληνικού λαού να αξιοποιούνται με διαφάνεια, με εθνικούς στόχους, με προγραμματισμό, με αξιολόγηση ουσίας».

«Αυτό σημαίνει», όπως είπε χαρακτηριστικά, «συνεχή διαβούλευση με την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, τον πολίτη, γιατί ο σχεδιασμός και το πρόγραμμα πρέπει να εξυπηρετούν τους Έλληνες πολίτες και όχι τους ολιγάρχες».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «πρέπει να γίνει ριζική αποκέντρωση, να απελευθερώσουμε την περιφέρεια από τις γραφειοκρατικές και πελατειακές δομές που την πνίγουν, να μπορεί να δοκιμάζει, να παίρνει πρωτοβουλίες, και βέβαια να έχει τους αναγκαίους πόρους, που δεν θα καταλήγουν στα ταμεία των κεντρικών υπουργείων, αλλά θα διανέμονται με δίκαιο τρόπο σε όλη την Ελλάδα».

Ακόμη, ο Γιώργος Παπανδρέου υπογράμμισε ότι «εμείς είμαστε διαφορετικοί. Δεν υιοθετούμε τις επιλογές ενός συστήματος που υπηρετεί τους λίγους, είμαστε δημοκράτες σοσιαλιστές, γιατί υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και τους πολλούς, αφού η δύναμη για το μέλλον μας βρίσκεται στα δικά μας χέρια».

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