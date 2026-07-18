Επιδόματα:-Οι-πληρωμές-από-e-ΕΦΚΑ-και-ΔΥΠΑ-την-εβδομάδα-20-έως-24-Ιουλίου

Συνολικά 68.624.793,37 ευρώ θα καταβληθούν σε 80.169 δικαιούχους, από 20 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
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- Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).
- Από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.800.000ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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