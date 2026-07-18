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    Επιδόματα:-Οι-πληρωμές-από-e-ΕΦΚΑ-και-ΔΥΠΑ-την-εβδομάδα-20-έως-24-Ιουλίου
    Επιδόματα: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την εβδομάδα 20 έως 24 Ιουλίου

    Επιδόματα: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την εβδομάδα 20 έως 24 Ιουλίου

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Συνολικά 68.624.793,37 ευρώ θα καταβληθούν σε 80.169 δικαιούχους, από 20 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

    Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

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    • Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).
    • Από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ:

    • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    •  1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 1.800.000ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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