Νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου – 7 υπέρ, 1 λευκό

Η Ρένα Δούρου είναι από σήμερα και επισήμως η νέα επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση μετά την απόσυρση, χθες το απόγευμα, της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, επτά βουλευτές ψήφισαν υπέρ της κ. Δούρου, ενώ βρέθηκε ένα λευκό.

Στην ψηφοφορία προσήλθαν οι Ρένα Δούρου, Έλενα Ακρίτα, Γιάννης Αμανατίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Νίκος Παππάς, Γιώργος Παπαηλιού, Παύλος Πολάκης και Χρήστος Γιαννούλης.

Στην ψηφοφορία δεν πήρε μέρος ο πρώην πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, παρότι ακόμη παραμένει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Είχε καταγγείλει μεθόδευση για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη, τον οποίο είχε διαγράψει.

Η κάλπη για την εκλογή προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Ο γραμματέας της ΚΟ Γιάννης Αμανατίδης δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νέου προέδρου. Νέα πρόεδρος από αυτή τη στιγμή είναι η Ρένα Δούρου. Εύχομαι στη νέα πρόεδρο με την εμπειρία της και τους αγώνες της να δώσει νέα πνοή στο κόμμα μας».

Επικαλούμενη τη φράση του Νίκου Καζαντζάκη «Να αγαπάς την ευθύνη», η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τόνισε ότι τα στελέχη του κόμματος αναλαμβάνουν την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν.

«Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και αγωνίστριές του, ο μεγάλος κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ: ‘Ν’ αγαπάς την ευθύνη’. Αγαπάω την ευθύνη. Αγαπάμε την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ’ ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, πάνω από όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά.

» Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας. Εγγυητής της δημοκρατίας. Εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας» δήλωσε η κ. Δούρου.

Σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς ανέφερε ότι ψήφισε τη Ρένα Δούρου και πως ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο δρόμο προς τις κάλπες: «Άσκησα κι εγώ μόλις το εκλογικό μου δικαίωμα. Ψήφισα για την εκλογή της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι είναι ένα πρώτο βήμα για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας στη διάταξη μάχης. Άλλο ένα βήμα προς τη συλλογική ηγεσία. Αναμφισβήτητα ο Παύλος Πολάκης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο δρόμο προς τις εκλογές και αυτά θα τα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι νομίζω σαφές και θεωρώ ότι όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και περισσότερο συνείδηση σε πολλούς και πολλές ότι μια συλλογική διάταξη δυνάμεων μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική».

Νίκος Παππάς

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα, εκλογική επιτροπή και να χαράξει τον οδικό χάρτη του κόμματος για τις εκλογές.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.