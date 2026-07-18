Ο μηχανικός της Red Bull που βαρέθηκε τη Formula 1- Ίδρυσε μια startup με στόχο να βάλει τα ρομπότ στα εργοστάσια

Εργαζόταν ως μηχανικός της Formula 1 αλλά ο Bercan Kilic βαρέθηκε. Έτσι άφησε τα πιο γρήγορα αγωνιστικά αυτοκίνητα του κόσμου για να ασχοληθεί με κάτι εντελώς διαφορετικό: να διδάξει στα ρομπότ πώς να εργάζονται στα εργοστάσια.

Για τον σκοπό αυτό ίδρυσε την microagi, με έδρα το Μόναχο, η οποία έφτασε να αντλήσει 55 εκατ. δολάρια στον μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησης αρχικού σταδίου (seed round) που έχει εξασφαλίσει ποτέ γερμανική startup.

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Η microagi πάντως δεν αποκάλυψε πού τοποθετείται η αποτίμησή της.

Ο Bercan Kilic βρήκε τη δουλειά των ονείρων του ως μηχανικός στη Red Bull Racing το 2023, μπαίνοντας στην ομάδα της Formula 1 στο απόγειο της κυριαρχίας της. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός του χάθηκε γρήγορα.

Το μηχανολογικό έργο ήταν εξαιρετικό, είπε, αλλά ο ίδιος ήθελε να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του σε κάτι μεγαλύτερο. Έθεσε ως στόχο την εγκατάσταση ρομπότ στα εργοστάσια, ώστε να δημιουργήσει έναν κόσμο με άφθονα και οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες.

Η microagi

Η microagi ιδρύθηκε πέρυσι σε έναν χώρο φιλοξενίας προγραμματιστών στο Μόναχο, με στόχο τη μεταφορά των ρομπότ από τα ερευνητικά εργαστήρια στους χώρους εργασίας. Η ονομασία της εταιρείας αντικατοπτρίζει την πεποίθηση του Kilic ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να γίνουν μικρότερα προτού καταστεί δυνατή η ανάπτυξη δισεκατομμυρίων από αυτά. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η λειτουργία τεράστιων μοντέλων σε τόσο μεγάλο αριθμό μηχανημάτων θα απαιτούσε υπερβολικά μεγάλη υπολογιστική ισχύ.

Η εταιρεία βοηθά τους κατασκευαστές να εκπαιδεύουν ρομπότ για συγκεκριμένες εργασίες. Αντί να κατασκευάζει δικά της ρομπότ ή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία καταγράφει εργαζομένους τη στιγμή που εργάζονται, χρησιμοποιώντας κάμερες και γάντια εξοπλισμένα με αισθητήρες. Αξιοποιεί αυτό το οπτικό υλικό για να εκπαιδεύσει υφιστάμενα ρομποτικά μοντέλα στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εντός του εργοστασίου του πελάτη.

Όπως δήλωσε στο Business Insider, αυτή τη στιγμή πέντε εταιρείες συλλέγουν δεδομένα μέσω της πλατφόρμας της, με μία εξ αυτών να ετοιμάζεται να εγκαταστήσει ρομπότ σε εργοστάσιο.

Αρχικά, η microagi σχεδίαζε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην υλοποίηση. Θα αξιοποιούσε τα υπάρχοντα ρομπότ και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, θα τα εκπαίδευε με τα δεδομένα του πελάτη και θα τα έθετε σε λειτουργία. Ωστόσο, η ομάδα διαπίστωσε ότι πολλά μοντέλα ρομποτικής δεν διέθεταν τις απαραίτητες δυνατότητες ώστε να αποτελέσουν μια χρήσιμη αφετηρία.

Ο Kilic παρομοίασε το πρόβλημα με την εκπαίδευση ενός νέου εργαζομένου. Ένας ενήλικας μπορεί να μάθει μια εργασία σε εργοστάσιο μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ ένα παιδί ίσως να μην την κατακτήσει ποτέ, όσο καλή κι αν είναι η καθοδήγηση που λαμβάνει. Τα υπάρχοντα μοντέλα ρομποτικής, όπως είπε, προσεγγίζουν περισσότερο στην περίπτωση των παιδιών.

Η shift

Αυτή η διαπίστωση οδήγησε τη microagi στη δημιουργία της shift, της επιχείρησής της που δραστηριοποιείται στη συλλογή δεδομένων. Η shift λειτουργεί σε 15 χώρες και πληρώνει περισσότερα από 20.000 άτομα για να βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους καθώς εκτελούν χειρωνακτικές εργασίες. Πουλάει το οπτικό υλικό σε εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης και εταιρείες ρομποτικής που αναπτύσσουν «εγκεφάλους» για ρομπότ.

Η shift αποτελεί την απάντηση της microagi σε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στον τομέα της ρομποτικής. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύτηκαν σε τεράστιους όγκους κειμένων και εικόνων από το διαδίκτυο, ωστόσο δεν υπάρχει αντίστοιχη δεξαμενή δεδομένων για τα ρομπότ.

Ο Ken Goldberg, ειδικός στη ρομποτική από το UC Berkeley, έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση αυτή ως το «χάσμα δεδομένων των 100.000 ετών», αναφερόμενος στη διαφορά μεταξύ των δεδομένων εκπαίδευσης που είναι διαθέσιμα στα ρομπότ και σε εκείνα που διατίθενται στα chatbots.

Το όραμα

Ο Kilic δήλωσε ότι η microagi θα αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια για να καλύψει το κόστος της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για την εκπαίδευση μοντέλων ρομποτικής, να επεκτείνει το δίκτυο συλλογής δεδομένων της shift και να ενισχύσει την παρουσία της στις ΗΠΑ, ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη.

Η microagi απασχολεί 37 άτομα παγκοσμίως, ενώ η shift διαθέτει περίπου 75.

Πιστεύει ότι η ρομποτική πλησιάζει sτη δική της «ChatGPT στιγμή». Στην περίπτωση των γλωσσικών μοντέλων, αυτό έγινε όταν οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προσθήκη περισσότερων δεδομένων και υπολογιστικής ισχύος μπορούσε να αποφέρει προβλέψιμες βελτιώσεις. Οι εταιρείες ρομποτικής εξακολουθούν να επεξεργάζονται αυτή τη συνταγή, δήλωσε ο Kilic, ωστόσο εκτιμά ότι ο κλάδος δεν απέχει πολύ από τη φάση κατά την οποία η τεχνολογία θα καταστεί αρκετά χρήσιμη ώστε να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα.

Οι τέσσερις συνιδρυτές της Kilic είναι ο πρώην μηχανικός της Mercedes F1 Yoan Iliev, ο πρώην ερευνητής του Alan Turing Institute Anton Poletaev, ο μηχανικός του RWTH Aachen Nico Nussbaum και ο επιχειρηματίας Artjem Weissbeck.

Οι πέντε συνιδρυτές έχουν θέσει έναν τολμηρό στόχο. Ο Kilic δήλωσε ότι επιθυμούν η microagi να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως μέσα σε πέντε χρόνια, με την τεχνολογία της να ενσωματώνεται σε δεκάδες εκατομμύρια ρομπότ.

«Σε πέντε χρόνια, αν δεν έχουμε θέσει σε λειτουργία περισσότερα από 20 ή 30 εκατομμύρια ρομπότ, θα πρόκειται για μεγάλη αποτυχία», δήλωσε.