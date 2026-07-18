Ρεύμα: Τα «μπλε» τιμολόγια τις προτιμήσεις των καταναλωτών – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το πρώτο τετράμηνο του έτους

Η πλειοψηφία παραμένει στα «πράσινα» με την «κινητικότητα» να αφορά τα σταθερά τιμολόγια. Εν αντιθέσει με τους οικιακούς, οι εμπορικοί επιλέγουν επίσης «κίτρινα» και «πορτοκαλί».

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Την γνωστή «πεπατημένη» που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στην αγορά λιανικής ρεύματος επιβεβαιώνουν τα νεότερα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για τον Απρίλιο του 2026 με τους καταναλωτές να συνεχίζουν την «στροφή» στα μπλε, τα κυμαινόμενα «πράσινα» και «κίτρινα» να υποχωρούν ελαφρά και τα «πορτοκαλί» δυναμικά τιμολόγια να μένουν επιλογή με μηδενικό ακόμη ενδιαφέρον.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση Λιανικής της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ) για τον Απρίλιο του 2026, τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια αυξήθηκαν στο τετράμηνο από 1.695.697 στα σε 1.871.421, πράγμα που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουν το 31,53% στην κατηγορία των οικιακών μετρητών.

Οι οικιακοί ποντάρουν στα «μπλε»

Αν και τα μπλε τιμολόγια δεν υπερτερούν στην αγορά με τα «πράσινα» τιμολόγια να συνεχίζουν να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των οικιακών καταναλωτών με μερίδιο 54,43% και πλήθος 3.231.219, εντούτοις, διατηρούν την ελκυστικότητά τους στη «λογική» των καταναλωτών που θέλουν να απαλλαχθούν από την αβεβαιότητα της αγοράς ενέργειας με συχνές και πυκνές διακυμάνσεις των τιμών ελέω του συνολικότερου κλίματος γεωπολιτικής και ενεργειακής αστάθειας.

Άλλωστε, η επί σειρά ετών παραμονή του μεγαλύτερου μέρους των καταναλωτών στα πράσινα τιμολόγια ακόμα και σε περιόδους που αυτά εμφανίζονται λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα, σχετίζεται περισσότερο με την «αδράνεια» στην αγορά παρά με αμιγώς εμπορικούς και οικονομικούς όρους.

Ως γνωστόν, η «κινητικότητα» στην αγορά προμήθειας, δηλαδή η αλλαγή προμηθευτή προς αναζήτηση ενός καλύτερου «πακέτου» και μιας καλύτερης προσφοράς προμήθειας ρεύματος, αφορά ένα μικρό μέρος επί του συνόλου των καταναλωτών με το μεγαλύτερο κομμάτι να μην «βλέπει» διαφορά από τιμολόγιο σε τιμολόγιο και ενδεχόμενα από πάροχο σε πάροχο, αποδεχόμενο ότι λίγο έως πολύ όλα τα ίδια είναι παρά το γεγονός ότι η πραγματικότητα δεν είναι έτσι.

Έπειτα, όπως επισημάνει ο ACER (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας), το «legacy» βαραίνει σημαντικά στις αποφάσεις των καταναλωτών με την πλειοψηφία να παραμένει στη ΔΕΗ και στο «πράσινο» τιμολόγιο, «αδιαφορώντας» για τυχόν άλλες προσφορές ή προμηθευτές. Υπό αυτό το πρίσμα, η εικόνα του Απριλίου ως προς τα μερίδια των τιμολογίων προσομοιάζει με τα δεδομένα προηγούμενων μηνών και την ίδια στιγμή, σε μια δεύτερη «ανάγνωση» αντικατοπτρίζει τις «παθογένειες» της εγχώριας λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τον ανταγωνισμό να περιορίζεται σε δεδομένα πλαίσια.

Εμπορικοί καταναλωτές

Ανάλογη είναι η κατάσταση στην περίπτωση των εμπορικών καταναλωτών με την γενική κατάταξη να έχει στην πρώτη θέση τα πράσινα τιμολόγια με μερίδιο 57,12% και πλήθος 927.793, ακολουθούν τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια με μερίδιο 25,71% και πλήθος 417.301.

Η διαφοροποίηση των εμπορικών πελατών σε σχέση με τους οικιακούς έγκειται στα κυμαινόμενα «κίτρινα» τιμολόγια και τα δυναμικά «πορτοκαλί» τιμολόγια. Στην μεν περίπτωση των «κίτρινων», το μερίδιο τους αυξήθηκε ελαφρώς από 16,98% και 274.732 μετρητές τον Ιανουάριο του 2026 σε 17,14% και 278.175 μετρητές τον Απρίλιο του 2026. Εν αντιθέσει με τους οικιακούς, οι εμπορικοί καταναλωτές κάνουν χρήση των δυναμικών τιμολογίων με 103 παροχές να έχουν υπογράψει πορτοκαλί συμβάσεις προμήθειας ρεύματος.

Τα μερίδια των προμηθευτών

Μικρές επίσης διαφορές παρουσιάζουν τα συνολικά των προμηθευτών κατά το εξεταζόμενο διάστημα Ιανουάριος – Απρίλιος 2026 με την ΔΕΗ να διατηρεί κυρίαρχη θέση στην αγορά με 5.453.804 μετρητές και μερίδιο 70,98% έναντι 5.441.081 και 70,91% τον Ιανουάριο του 2026.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Protergia, η οποία διαθέτει 654.280 μετρητές και μερίδιο αγοράς 8,52% και ακολουθούν:

ΖeniΘ με 363.323 ή 4,73%

ΗΡΩΝ με 360.392 ή 4,69%

ENERWAVE με 327.505 ή 4,26%

NRG με 188.847 ή 2,46%

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με 130.868 ή 1,70%

Volton με 114.112 ή 1,49%.

Οι επτά μεγαλύτεροι ιδιωτικοί πάροχοι συγκεντρώνουν αθροιστικά περίπου 28% της αγοράς, στοιχείο που δείχνει ότι έχει πλέον διαμορφωθεί ένας ουσιαστικός ανταγωνιστικός πυρήνας απέναντι στη ΔΕΗ, χωρίς όμως να απειλεί ακόμη την κυρίαρχη θέση της.