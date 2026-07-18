Ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στην Εφορία: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιους αφορά, η διαδικασία

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη προς την ΑΑΔΕ που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και αποτελεί μέρος του νέου πλαισίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους που θεσπίστηκε με τον νόμο 5313/2026.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.

Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων

·Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ

Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023

Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/04/2026

Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)

Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία

Η διαδικασία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ωηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026

Από πότε ισχύει η ρύθμιση

Με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.