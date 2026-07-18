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    Ρύθμιση-72-δόσεων-για-χρέη-στην-Εφορία:-Άνοιξε-η-πλατφόρμα-–-Ποιους-αφορά,-η-διαδικασία
    Ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στην Εφορία: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιους αφορά, η διαδικασία

    Ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στην Εφορία: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιους αφορά, η διαδικασία

    By Οικονομία No Comments2 Mins Read

    Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

    Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη προς την ΑΑΔΕ που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και αποτελεί μέρος του νέου πλαισίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους που θεσπίστηκε με τον νόμο 5313/2026.

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    Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.

    Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων

    • ·Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ
    • Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023
    • Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/04/2026
    • Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)
    • Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
    • Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία

    Η διαδικασία

    Οι αιτήσεις υποβάλλονται ωηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026

    Από πότε ισχύει η ρύθμιση

    Με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

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