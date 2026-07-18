Ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στην Εφορία: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιους αφορά, η διαδικασία

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.
Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη προς την ΑΑΔΕ που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και αποτελεί μέρος του νέου πλαισίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους που θεσπίστηκε με τον νόμο 5313/2026.
Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.
Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων
- ·Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ
- Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023
- Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/04/2026
- Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)
- Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
- Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία
Η διαδικασία
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ωηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026
Από πότε ισχύει η ρύθμιση
Με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
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