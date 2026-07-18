Σκληρό-βίντεο:-Η-στιγμή-που-χρυσοχόος-στην-Ιταλία-πυροβολεί-και-σκοτώνει-δύο-ληστές

Η υπόθεση του κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζιέρο, ο οποίος καταδικάσθηκε σε δεκατέσσερα χρόνια και εννέα μήνες φυλάκισης για τη δολοφονία δυο ληστών, διχάζει την Ιταλία. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έκανε γνωστή, το βράδυ της Τετάρτης την ετυμηγορία του και ο Ροτζιέρο, 72 ετών, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές.

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Η όλη υπόθεση εκτυλίχθηκε στο κοσμηματοπωλείο του Ροτζιέρο, στο Γκριντζάν Καβούρ της περιφέρειας Πεδεμόντιο, στις 28 Απριλίου του 2021. Τρεις άνδρες μπήκαν στο κατάστημά του κρατώντας όπλα και τον λήστεψαν. Μόλις οι κακοποιοί βγήκαν και άρχισαν να απομακρύνονται, ο χρυσοχόος τους πυροβόλησε με περίστροφο το οποίο κατείχε με νόμιμη άδεια. Έπεσαν νεκροί στο έδαφος οι Τζουζέπε Ματζαρίνο και Αντρέα Σπινέλι και ο συνεργός τους, Αλεσάντρο Μόντικα, τραυματίσθηκε.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται όλο το συμβάν από την αρχή του. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τόσο τη στιγμή που οι ληστές εισβάλλουν στο κοσμηματοπωλείο, όσο και την καταδίωξή τους από τον Ροτζιέρο ο οποίος με το όπλο στο χέρι τρέχει από πίσω τους για να τους προλάβει.

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Δεν επρόκειτο για νόμιμη άμυνα

Η καταδικαστική απόφαση της ιταλικής δικαιοσύνης βασίσθηκε στο ότι ο Ρουτζιέρο πυροβόλησε θανάσιμα τους δυο άνδρες, ενώ οι ίδιοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν με αυτοκίνητο και δεν απειλούσαν τη ζωή του. Κατά συνέπεια, κρίθηκε ότι δεν πρόκειται για νόμιμη άμυνα και δεν ελήφθη υπόψη η θέση των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορούμενου, οι οποίοι επέμειναν ότι «ο πελάτης τους έδρασε σε κατάσταση ψυχικής σύγχυσης».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι έγραψε στο διαδίκτυο ότι «πάρα πολύς κόσμος είναι στο πλευρό του Μάριο Ροτζιέρο» και ότι «όλοι μαζί, θα ζητήσουν να του απονεμηθεί χάρη».

Συλλέγουν υπογραφές

Στο κοινοβούλιο, παράλληλα, οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Μελόνι ανακοίνωσαν ότι άρχισαν να συλλέγουν υπογραφές βουλευτών, γερουσιαστών και όσων άλλων πολιτών το επιθυμούν, με αίτημα την απονομή χάριτος στο εβδομηνταδυάχρονο κοσμηματοπώλη. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος έγραψε στο «Χ» οτι «θεωρεί πως πρέπει να διερευνηθεί κάθε δυνατότητα, ώστε ο Ρουτζιέρο να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του».

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, δε, ο Νόρντιο φέρεται να ενεργοποίησε διαδικασία για την απονομή χάριτος. Σε όλες αυτές τις εξελίξεις, σήμερα το απόγευμα προστέθηκε και η παρέμβαση του Ιταλού προέδρου της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος κάλεσε σε συνάντηση τον υπουργό Δικαιοσύνης. Κατά την συνομιλία, σύμφωνα με πληροφορίες, του υπενθύμισε ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του εκάστοτε προέδρου.

Σειρά γνωστών αναλυτών και νομικών, τέλος, υπενθυμίζει ότι η Ιταλία είναι χώρα στην οποία η αυτοδικία δεν θεωρείται νόμιμη και ότι μετά από τρεις αλλεπάλληλες καταδίκες, είναι τουλάχιστον «ασυνήθιστο» να ζητείται άμεση απονομή χάριτος σε πολίτη ο οποίος κρίθηκε ότι ευθύνεται για δυο δολοφονίες.