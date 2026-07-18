Συνεχίζουν-οι-«φουρτούνες»-στην-Κουμουνδούρου

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«Παιχνίδι για έναν» είναι η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου η Ρένα Δούρου θα αναδειχθεί πρόεδρος. Οι συσχετισμοί δεν έβγαιναν και ο Παύλος Πολάκης αποφάσισε να αποσυρθεί. Καταγγέλλει πως αν οι παραιτήσεις στην ΚΟ ήταν περισσότερες από τις ανεξαρτητοποιήσεις, οι επιλαχόντες που θα έπαιρναν τη θέση τους θα τον στήριζαν, ωστόσο και η άλλη πλευρά ισχυρίζεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

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Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να ηρεμήσουν ούτε τώρα που στο κόμμα έχει μείνει μόνο η πρώην μειοψηφία.

Οι εξελίξεις θα τρέξουν σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή με τον Νίκο Παππά να επιμένει στη λύση της συλλογικής ηγεσίας. Η διαρχία θα μπορούσε να είναι μια λύση, αν υπήρχε η απαραίτητη συνεννόηση. Οι διεργασίες είναι πολλές όπως και οι συνεννοήσεις.

«Λευκός καπνός» όμως δεν έχει βγει. Αν ο Παύλος Πολάκης αποδεχθεί την πρόταση και θέσει υποψηφιότητα για επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα, τα ερωτήματα που θα προκύψουν είναι πολλά. Δεν είναι εύκολο να λυθούν σε μια συνεδρίαση της Κ.Ε, η οποία πρέπει να καθορίσει τα επόμενα βήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Προξένησε εντύπωση και αντιδράσεις η πρωτοβουλία του να ζητήσει από τη Ρένα Δούρου να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχής της προεδρίας της ΚΟ, όπως και το να μην κατέβει υποψήφιος. «Δεν ήθελε να καταγράψει μια δεύτερη εσωκομματική ήττα», συμπέραναν εσωκομματικοί του αντίπαλοι.

Όλοι περιμένουν σήμερα τόσο την τοποθέτηση του χανιώτη βουλευτή όσο και της Ρένας Δούρου. Το ερώτημα είναι ένα: τα «κλειδιά» του κόμματος ποιος θα τα πάρει.

Από τη στιγμή που είναι ειλημμένη η απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές, θα χρειαστεί ο νέος επικεφαλής να εκπροσωπεί το κόμμα. Στη ΔΕΘ, σε κρίσιμες ανακοινώσεις, ακόμα στο τηλεοπτικό debate, όταν θα γίνουν εκλογές.

Το συνέδριο και οι εκλογές από τη βάση μοιάζουν μακρινές για το κόμμα, το οποίο θα πρέπει από την αρχή να ξαναστηθεί. Πολλές τοπικές οργανώσεις έχουν αδειάσει με τα μέλη να «μετακομίζουν» προς την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο νέος επικεφαλής θα αναλάβει ένα κόμμα, το οποίο έχει να λύσει πολλά προβλήματα, καθώς θα πρέπει να αποκαταστήσει τις ισορροπίες και να τρέξει μια αποδεκατισμένη κοινοβουλευτική ομάδα περίπου 10 ατόμων.

Η προτελευταία που «έκλεισε την πόρτα» χθες της Κουμουνδούρου ήταν η Όλγα Γεροαβασίλη μαζί με τους Διονύση Καλαματιανό, Μίλτο Ζαμπάρα και τον Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος αποφάσισε να παραιτηθεί. Από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος και από τον ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε επίσης ο Γιάννης Ραγκούσης.

Όλα τα φώτα τώρα έχουν στραφεί πλέον στον Σωκράτη Φάμελλο. Θεωρείται πιθανό πως μετά την τελική σημερινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα επιβεβαιωθεί η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα ανεξαρτητοποιηθεί.

- sofokleous10.gr

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