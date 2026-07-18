Το κοινωνικό κράτος που φτιάχτηκε για να βοηθήσει — και κατέληξε να τιμωρεί την εργασία

Η παγίδα του κοινωνικού κράτους
Η μητέρα που, αν έπιανε δουλειά, θα κρατούσε 40 λεπτά από κάθε 100 ευρώ
Η ανεργία υποχώρησε στο 8,8%, όμως οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Μια μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος εντοπίζει έναν απρόσμενο ένοχο: το ίδιο το κοινωνικό κράτος που, ενισχυόμενο μετά την κρίση, δημιούργησε —για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία— ισχυρά αντικίνητρα εργασίας.
Η εικόνα μοιάζει αντιφατική. Η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 20–64 ετών υποχώρησε από την κορύφωση του 27,6% το 2013 στο 17,9% το 2019 και στο 8,8% το 2025. Και όμως, στη μεταποίηση, τον τουρισμό και τη γεωργία οι επιχειρήσεις δηλώνουν επίμονη δυσκολία να καλύψουν θέσεις: το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανέβηκε από 0,6% το 2019 σε 2,2% το 2024, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 2,4%.
Η συνύπαρξη σχετικά υψηλής ανεργίας με ελλείψεις προσωπικού αποδίδεται συνήθως σε αναντιστοιχία δεξιοτήτων, χαμηλές αμοιβές ή κακές συνθήκες εποχικής εργασίας. Η μελέτη των Μαρίας Φλεβοτόμου (Τράπεζα της Ελλάδος), Χρύσας Λεβέντη (Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Μάνου Ματσαγγάνη (Πολυτεχνείο Μιλάνου) προσθέτει έναν παράγοντα που η ελληνική δημόσια συζήτηση σπάνια έχει φωτίσει: τον ίδιο τον σχεδιασμό των κοινωνικών παροχών.
Πριν από την κρίση χρέους, το ελληνικό κράτος πρόνοιας ήταν τόσο ισχνό ώστε οι «παγίδες φτώχειας» των αναπτυγμένων συστημάτων ούτε καν μπορούσαν να εμφανιστούν. Όταν ξέσπασε η κρίση το 2009, τα περισσότερα φτωχά νοικοκυριά λάμβαναν ελάχιστη ή καμία εισοδηματική στήριξη — και αυτή ακριβώς η αποτυχία διατηρούσε ακέραιο το κίνητρο των δικαιούχων να αναζητήσουν δουλειά.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 η εικόνα άλλαξε ριζικά. Θεσπίστηκαν διαδοχικά νέα εισοδηματικά ελεγχόμενα επιδόματα: επίδομα παιδιού το 2013, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα το 2017, επίδομα στέγασης το 2019 και voucher παιδικού σταθμού το 2022. Η πανδημία και το πληθωριστικό σοκ επέβαλαν πρόσθετα μέτρα στήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν διπλό: η αντιφτωχική επίδοση του κράτους πρόνοιας βελτιώθηκε σημαντικά — και ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, γεννήθηκαν ανησυχίες για αντικίνητρα εργασίας.
Το ερώτημα της μελέτης
Μήπως η ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού προστασίας αποδυνάμωσε άθελά της τα κίνητρα εργασίας των δικαιούχων, δημιουργώντας «παγίδες φτώχειας» και «παγίδες ανεργίας»; Η εργασία απαντά υπολογίζοντας, για αντιπροσωπευτικούς τύπους νοικοκυριών, το πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μετάβαση στην απασχόληση.
Δώδεκα υποθετικά νοικοκυριά και δύο κρυφοί φόροι που κανείς δεν βλέπει
Με το μικροπροσομοιωτικό υπόδειγμα EUROMOD, οι ερευνητές έστησαν δώδεκα «εργαστηριακά» νοικοκυριά και μέτρησαν τι πραγματικά μένει στην τσέπη όταν η μητέρα πιάνει δουλειά. Δύο δείκτες κρατούν τα κλειδιά: ο φόρος συμμετοχής και ο οριακός πραγματικός φόρος.
Η ανάλυση στηρίζεται στο EUROMOD-HHoT, το εργαλείο υποθετικών νοικοκυριών του μικροπροσομοιωτικού υποδείγματος φόρων-παροχών της ΕΕ. Το πλεονέκτημά του είναι η διαφάνεια: αντί για δείγμα με σφάλματα και υποδηλώσεις εισοδήματος, κατασκευάζει «καθαρά» νοικοκυριά με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά και δείχνει βήμα-βήμα πώς το διαθέσιμο εισόδημα αντιδρά σε κάθε επιπλέον ευρώ αμοιβής.
Όλα τα νοικοκυριά είναι ζευγάρια (για απλότητα: μητέρα και πατέρας) με ένα παιδί ηλικίας 2 ετών, που ζουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και έχουν αποκλειστικά εισόδημα από εργασία. Το σημείο αναφοράς είναι ο κατώτατος μισθός του 2024, στα 830 ευρώ τον μήνα. Οι ερευνητές παρακολουθούν τι συμβαίνει όταν η μη εργαζόμενη μητέρα μεταβαίνει σε πλήρη απασχόληση στον κατώτατο μισθό.
Οι δύο δείκτες-κλειδιά
Φόρος συμμετοχής (PTR): λειτουργεί στο «εκτατικό περιθώριο». Δείχνει το ποσοστό του πρόσθετου εισοδήματος που χάνεται —μέσω φόρων, εισφορών και περικοπής επιδομάτων— όταν κάποιος περνά από την ανεργία στην εργασία. Ένας PTR 90% σημαίνει ότι από κάθε 100 ευρώ μεικτών αποδοχών, μένουν μόλις 10.
Οριακός πραγματικός φόρος (METR): λειτουργεί στο «εντατικό περιθώριο». Δείχνει πόσο χάνεται από κάθε επιπλέον ευρώ όταν κάποιος που ήδη εργάζεται δουλεύει ή κερδίζει περισσότερα.
Στους υπολογισμούς εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις των φόρων εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών με τέσσερα εισοδηματικά ελεγχόμενα επιδόματα — τα σημαντικότερα που ίσχυαν το 2024: επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα στέγασης και voucher παιδικού σταθμού. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά συνοψίζονται παρακάτω.
|Επίδομα
|Μηνιαίο ποσό
|Ετήσιο εισοδηματικό όριο
|Επίδομα παιδιού (1ο–2ο παιδί)
|€70 / €42 / €28 (πλήρες / μειωμένο Α / Β)
|€6.000 / €10.000 / €15.000
|Επίδομα παιδιού (3ο+ παιδί)
|€140 / €84 / €56
|€6.000 / €10.000 / €15.000
|Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
|Έως €216 (μόνος) · έως €972 (νοικοκυριό)
|Απαλλαγή 20% των αποδοχών
|Επίδομα στέγασης
|€70 + €35/μέλος · μέγ. €210
|€7.000 + €3.500/μέλος · μέγ. €21.000
|Voucher παιδικού σταθμού
|€294 (<2,5 ετών) / €237 (2,5–4 ετών)
|€27.000 (έως 2 παιδιά) · μέγ. €36.000
Για τον φόρο συμμετοχής, οι ερευνητές κατασκεύασαν οκτώ νοικοκυριά (ΝΚ1–ΝΚ8), που διαφέρουν σε δύο διαστάσεις: αν η μητέρα ελάμβανε επίδομα ανεργίας πριν πιάσει δουλειά, και πόσο κερδίζει ο πατέρας. Αυτές οι δύο μεταβλητές, όπως θα φανεί, καθορίζουν σχεδόν τα πάντα.
|Νοικοκυριό
|Μητέρα με επίδομα ανεργίας (t₀)
|Αποδοχές πατέρα
|ΝΚ1
|Ναι
|0 (εκτός εργασίας)
|ΝΚ2
|Ναι
|50% κατώτατου μισθού
|ΝΚ3
|Ναι
|100% κατώτατου μισθού
|ΝΚ4
|Ναι
|150% κατώτατου μισθού
|ΝΚ5
|Όχι
|0 (εκτός εργασίας)
|ΝΚ6
|Όχι
|50% κατώτατου μισθού
|ΝΚ7
|Όχι
|100% κατώτατου μισθού
|ΝΚ8
|Όχι
|150% κατώτατου μισθού
99,6%: όταν η δουλειά αφήνει στην τσέπη σχεδόν τίποτα
Στο πιο ακραίο σενάριο, η μετάβαση στην πλήρη απασχόληση στον κατώτατο μισθό αφήνει στο νοικοκυριό μόλις 4 λεπτά ανά 100 ευρώ. Ο λόγος δεν είναι η φορολογία — είναι η ταυτόχρονη απώλεια επιδόματος ανεργίας και voucher παιδικού σταθμού.
Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Οι φόροι συμμετοχής στην Ελλάδα, με βάση το σύστημα του 2024, μπορεί να είναι απαγορευτικά υψηλοί. Αυτό ισχύει ιδίως στα σενάρια 1–4, όπου η μητέρα χάνει το επίδομα ανεργίας που ελάμβανε. Στα τρία πρώτα, από κάθε 100 ευρώ μεικτών αποδοχών, μεταξύ 72 και 86 ευρώ ανακτώνται μέσω πρόσθετων εισφορών και περικοπής επιδομάτων.
Η πιο ακραία περίπτωση είναι το ΝΚ4, όπου ο πατέρας κερδίζει περισσότερο (150% του κατώτατου). Όταν η μητέρα περνά σε πλήρη απασχόληση, το νοικοκυριό χάνει όχι μόνο το επίδομα ανεργίας αλλά και το voucher παιδικού σταθμού — και ο φόρος συμμετοχής εκτοξεύεται στο 99,6%. Πρακτικά, η οικογένεια δουλεύει έναν ολόκληρο μήνα για να κρατήσει λιγότερο από 4 λεπτά ανά 100 ευρώ αμοιβής.
Στα σενάρια 5–8, όπου η μητέρα δεν λάμβανε επίδομα ανεργίας, οι φόροι συμμετοχής είναι σαφώς χαμηλότεροι — αλλά παραμένουν σημαντικοί, κυμαινόμενοι από 32% έως 46%. Ενδιαφέρον έχει η αντιστροφή στο ΝΚ8: εκεί ο υψηλότερος μισθός του πατέρα, σε συνδυασμό με τις αποδοχές της μητέρας, ανεβάζει το εισόδημα πάνω από το όριο του voucher παιδικού σταθμού, το οποίο αποσύρεται — και ο φόρος συμμετοχής ανεβαίνει ξανά.
|Ομάδα
|Νοικοκυριό
|Φόρος συμμετοχής
|Με επίδομα ανεργίας
|ΝΚ1
|86%
|Με επίδομα ανεργίας
|ΝΚ2
|77%
|Με επίδομα ανεργίας
|ΝΚ3
|73%
|Με επίδομα ανεργίας
|ΝΚ4
|99,6%
|Χωρίς επίδομα ανεργίας
|ΝΚ5
|46%
|Χωρίς επίδομα ανεργίας
|ΝΚ6
|33%
|Χωρίς επίδομα ανεργίας
|ΝΚ7
|32%
|Χωρίς επίδομα ανεργίας
|ΝΚ8
|45%
Το μοτίβο είναι σαφές: το επίπεδο των αποδοχών του πατέρα λειτουργεί ως αναχαίτιση. Όσο ψηλότερα κερδίζει, τόσο μειώνεται ήδη —πριν καν πιάσει δουλειά η μητέρα— το δικαίωμα του νοικοκυριού σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, στέγαση και επίδομα παιδιού· έτσι η απώλεια όταν εκείνη εργαστεί είναι μικρότερη. Το σύστημα, με άλλα λόγια, εξασφαλίζει ένα (χαμηλό) εισοδηματικό δάπεδο, αλλά υψώνει εμπόδια σε όποιον προσπαθεί να ανέβει πάνω από αυτό με δική του προσπάθεια.
Οι απότομες κορυφές: πού η επιπλέον εργασία κοστίζει πάνω από 100%
Καθώς οι αποδοχές αυξάνονται, το πραγματικό φορολογικό βάρος δεν ανεβαίνει ομαλά — τινάζεται σε κατακόρυφες κορυφές. Στο χειρότερο σημείο φτάνει το 271%: εκεί, μια μικρή αύξηση αμοιβής κοστίζει στο νοικοκυριό σχεδόν τριπλάσια απώλεια.
Ο δεύτερος δείκτης —ο οριακός πραγματικός φόρος— αφορά τι συμβαίνει όταν κάποιος που ήδη εργάζεται προσπαθεί να κερδίσει περισσότερα. Στο σενάριο 9 (ο πατέρας εκτός εργασίας), οι ερευνητές παρακολούθησαν πώς μεταβάλλεται το διαθέσιμο εισόδημα καθώς οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές της μητέρας ανεβαίνουν γραμμικά από το μηδέν έως τα 4.200 ευρώ, περίπου 5,1 φορές τον κατώτατο μισθό του 2024.
Το προφίλ που προκύπτει είναι έντονα μη γραμμικό: εκτεταμένα «επίπεδα» οροπέδια διακόπτονται από απότομες κορυφές σε συγκεκριμένα εισοδηματικά σημεία. Στις πολύ χαμηλές αποδοχές, ο οριακός φόρος φτάνει το 86%, οδηγούμενος από τη σταδιακή περικοπή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος —που χάνει 80 λεπτά για κάθε επιπλέον ευρώ, λόγω της απαλλαγής 20%— σε συνδυασμό με τις εισφορές που πληρώνονται από το πρώτο ευρώ.
Οι κορυφές εμφανίζονται στα κρίσιμα κατώφλια. Όταν το φορολογητέο εισόδημα του νοικοκυριού ξεπερνά τα 14.000 ευρώ τον χρόνο, ολόκληρο το επίδομα στέγασης (αξίας €1.680 ετησίως) αποσύρεται απότομα, δημιουργώντας μια οξεία «γωνία». Αλλά η πιο απότομη απ’ όλες βρίσκεται στα 27.000 ευρώ: εκεί το νοικοκυριό χάνει το δικαίωμα στο voucher παιδικού σταθμού (αξίας €3.239), και ο οριακός φόρος εκτοξεύεται στο 271%. Πάνω από αυτό το σημείο, με τα επιδόματα εξαντλημένα, ο δείκτης καθορίζεται μόνο από φόρους και εισφορές, ανεβαίνοντας σταδιακά από 40% σε 53%.
|Σημείο
|Τι συμβαίνει
|Επίδραση στον οριακό φόρο
|Χαμηλές αποδοχές
|Περικοπή ΕΕΕ (απαλλαγή 20%) + εισφορές
|≈86%
|ΕΕΕ < €10/μήνα
|Πλήρης απόσυρση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
|Κορυφή
|Φορ. εισόδημα > €10.000
|Έναρξη φόρου εισοδήματος
|33% → 35%
|Φορ. εισόδημα > €14.000
|Απότομη απόσυρση επιδόματος στέγασης
|Οξεία γωνία
|Φορ. εισόδημα > €27.000
|Απώλεια voucher παιδικού σταθμού
|271%
|Φορ. εισόδημα > €40.000
|Μόνο φόροι & εισφορές
|40% → 53%
Το συμπέρασμα είναι διαυγές: οι χειρότερες «γωνίες» συνδέονται με επιδόματα που καταβάλλονται είτε στο ακέραιο είτε καθόλου — στην περίπτωση της Ελλάδας του 2024, το επίδομα στέγασης και το voucher παιδικού σταθμού. Ο σχεδιασμός τους δεν υψώνει μόνο εμπόδια στην απόφαση «να δουλέψω ή όχι» (υψηλοί φόροι συμμετοχής), αλλά και ισχυρά αντικίνητρα στην απόφαση «να δουλέψω περισσότερο» (υψηλοί οριακοί φόροι).
Το τρίλημμα: γιατί κανείς δεν μπορεί να τα έχει όλα ταυτόχρονα
Κάθε αντιφτωχική πολιτική παλεύει με ένα τρίλημμα — φτώχεια, κίνητρα, κόστος. Στην Ελλάδα, τα υψηλά αντικίνητρα δεν οδηγούν τόσο στην απραξία όσο στην αδήλωτη εργασία, τροφοδοτώντας ένα μοντέλο χαμηλών μισθών και χαμηλής προστιθέμενης αξίας.
Η μελέτη τοποθετεί τα ευρήματα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Κάθε αντιφτωχική πολιτική αντιμετωπίζει ένα τρίλημμα: να βγάλει από τη φτώχεια όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες, να διατηρήσει τα κίνητρα εργασίας και να συγκρατήσει το δημοσιονομικό κόστος. Οι πολιτικές μπορούν να πετύχουν το πολύ δύο από τα τρία — ποτέ και τα τρία μαζί.
Το τρίλημμα της αντιφτωχικής πολιτικής
- Ελάχιστα ή μηδενικά επιδόματα: χαμηλό κόστος, ισχυρά κίνητρα εργασίας — αλλά αποτυχία στην ανακούφιση της φτώχειας.
- Γενναιόδωρες καθολικές παροχές: εξαλείφουν τη φτώχεια και τις παγίδες απραξίας — αλλά με υψηλό δημοσιονομικό κόστος.
- Επαρκή αλλά στοχευμένα επιδόματα (η ελληνική επιλογή): καλή αντιφτωχική επίδοση, λογικό κόστος — αλλά ισχυρά αντικίνητρα εργασίας.
Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι η απροθυμία των δικαιούχων να πιάσουν δουλειά δεν είναι ηθική αδυναμία. Όταν ο συνδυασμός φόρων, εισφορών και απώλειας επιδομάτων σημαίνει ότι η εργασία συχνά δεν αποδίδει, η επιλογή να μην εργαστεί κανείς είναι απολύτως ορθολογική — αποτέλεσμα μεγιστοποίησης της ωφέλειας υπό περιορισμούς.
Αλλά είναι όντως οι παγίδες φτώχειας ο πραγματικός κίνδυνος στην Ελλάδα; Η μελέτη προτείνει μια πιο ανησυχητική ερμηνεία: οι τιμωρητικά υψηλοί δείκτες πιθανότερα οδηγούν κάποιους εργαζόμενους στην αδήλωτη εργασία —συνεχίζοντας παράλληλα να λαμβάνουν επιδόματα— παρά στην πλήρη απραξία. Σε μια χώρα όπου η παραοικονομία εκτιμάται γύρω στο 21% του ΑΕΠ, το αντικίνητρο στην επίσημη εργασία τροφοδοτεί την εμμονή στο μοντέλο χαμηλών μισθών και χαμηλής προστιθέμενης αξίας.
Η κρίσιμη διάκριση αφορά τον σχεδιασμό. Τα αντικίνητρα οξύνονται όταν το σύστημα στηρίζεται υπερβολικά στον έλεγχο εισοδήματος και όταν οι κανόνες των επιδομάτων αλληλεπιδρούν άναρχα με το υπόλοιπο φορολογικό σύστημα — δύο συνθήκες που, σύμφωνα με τους ερευνητές, ισχύουν σε σημαντικό βαθμό στην Ελλάδα, όπου απουσιάζουν οι καθολικές μη ανταποδοτικές παροχές. Η σύγκριση με τον διεθνή σχεδιασμό είναι αποκαλυπτική.
Από τα ευρήματα προκύπτουν άμεσα τρεις προτάσεις πολιτικής. Πρώτον, να εξομαλυνθούν οι «γωνίες», εξαλείφοντας τις περιπτώσεις όπου ένα επίδομα είναι διαθέσιμο είτε στο ακέραιο είτε καθόλου (στέγαση, voucher). Δεύτερον, να μειώνεται το ποσό των επιδομάτων καθώς ανεβαίνει το εισόδημα με απλή γραμμική φόρμουλα (όπως ήδη γίνεται στο ΕΕΕ), αντί για διακριτά κλιμάκια. Τρίτον, να τεθεί ο συντελεστής μείωσης σαφώς κάτω από το 100%, λαμβάνοντας υπόψη φόρους και εισφορές.
Οι τρεις βασικές συστάσεις
- Εξομάλυνση των «γωνιών»: κατάργηση των επιδομάτων «όλα ή τίποτα» — κυρίως στέγαση και voucher παιδικού σταθμού.
- Γραμμική μείωση: αντικατάσταση των διακριτών κλιμακίων (π.χ. στο επίδομα παιδιού) με στοιχειώδη αλγεβρική φόρμουλα.
- Χαμηλότερος συντελεστής μείωσης: ρύθμιση του taper σαφώς κάτω από 100%, συνυπολογίζοντας φόρους και εισφορές.
Η εξομάλυνση των γωνιών και η αντικατάσταση των κατωφλίων με συνεχείς συντελεστές είναι κατά βάση δομικές αλλαγές που δεν απαιτούν κατ’ ανάγκη υψηλότερη συνολική δαπάνη. Αντίθετα, η μείωση των συντελεστών με ταυτόχρονη διατήρηση των εγγυήσεων εισοδήματος θα απαιτούσε πρόσθετους πόρους. Η μελέτη κλείνει με μια πιο τολμηρή σκέψη: την καθολική πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα παιδιού. Παρότι κοστοβόρα σε μια υπερχρεωμένη χώρα, τεκμηριώνεται από την οπτική της κοινωνικής επένδυσης — με μελέτες να εκτιμούν την απόδοση της επένδυσης σε ποιοτική προσχολική φροντίδα ακόμη και στο 13%, καθώς αυξάνει την απασχόληση των μητέρων και βελτιώνει τα αποτελέσματα των παιδιών.
Το πλαίσιο σήμερα
Από την περίοδο αναφοράς της μελέτης (κατώτατος μισθός €830, 2024), ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει στα €880 (2025) και στα €920 από τον Απρίλιο του 2026 — αύξηση περίπου 10,8%.* Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εξακολουθεί να στηρίζει πάνω από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά, με τα βασικά ποσά αμετάβλητα. Καθώς οι μισθοί ανεβαίνουν αλλά τα κατώφλια των επιδομάτων μένουν σταθερά, τα σημεία όπου εμφανίζονται οι «κορυφές» μετατοπίζονται — αλλά η δομή των αντικινήτρων παραμένει.
* Ίδιος υπολογισμός επί των επίσημων ποσών κατώτατου μισθού.
Το βαθύτερο μήνυμα της εργασίας δεν είναι ότι το ελληνικό κοινωνικό κράτος απέτυχε — αντιθέτως, βελτίωσε αισθητά την προστασία από τη φτώχεια. Είναι ότι κάθε βελτίωση κουβαλά ένα κρυφό τίμημα, και ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται —και κυρίως αλληλεπιδρούν— τα επιμέρους επιδόματα καθορίζει αν το δίχτυ προστασίας θα λειτουργήσει ως τραμπολίνο ή ως παγίδα.