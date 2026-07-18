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    Το κοινωνικό κράτος που φτιάχτηκε για να βοηθήσει — και κατέληξε να τιμωρεί την εργασία

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    Η παγίδα του κοινωνικού κράτους – Αναλυτικό άρθρο
    Τράπεζα της Ελλάδος · Οικονομικό δελτίο, τεύχος 63 · Ιούλιος 2026

    Η παγίδα του κοινωνικού κράτους

    Πώς η ενίσχυση του διχτυού προστασίας έφτιαξε αντικίνητρα εργασίας · Μελέτη Flevotomou – Leventi – Matsaganis
    01
    Ανάλυση

    Η μητέρα που, αν έπιανε δουλειά, θα κρατούσε 40 λεπτά από κάθε 100 ευρώ

    Η ανεργία υποχώρησε στο 8,8%, όμως οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Μια μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος εντοπίζει έναν απρόσμενο ένοχο: το ίδιο το κοινωνικό κράτος που, ενισχυόμενο μετά την κρίση, δημιούργησε —για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία— ισχυρά αντικίνητρα εργασίας.

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    8,8%Ανεργία 20–64 ετών, 2025
    27,6%Κορύφωση ανεργίας, 2013
    4Νέα επιδόματα από το 2013
    99,6%Μέγιστος «φόρος συμμετοχής»

    Η εικόνα μοιάζει αντιφατική. Η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 20–64 ετών υποχώρησε από την κορύφωση του 27,6% το 2013 στο 17,9% το 2019 και στο 8,8% το 2025. Και όμως, στη μεταποίηση, τον τουρισμό και τη γεωργία οι επιχειρήσεις δηλώνουν επίμονη δυσκολία να καλύψουν θέσεις: το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανέβηκε από 0,6% το 2019 σε 2,2% το 2024, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 2,4%.

    Η συνύπαρξη σχετικά υψηλής ανεργίας με ελλείψεις προσωπικού αποδίδεται συνήθως σε αναντιστοιχία δεξιοτήτων, χαμηλές αμοιβές ή κακές συνθήκες εποχικής εργασίας. Η μελέτη των Μαρίας Φλεβοτόμου (Τράπεζα της Ελλάδος), Χρύσας Λεβέντη (Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Μάνου Ματσαγγάνη (Πολυτεχνείο Μιλάνου) προσθέτει έναν παράγοντα που η ελληνική δημόσια συζήτηση σπάνια έχει φωτίσει: τον ίδιο τον σχεδιασμό των κοινωνικών παροχών.

    «Η αποτυχία του συστήματος να στηρίξει τους φτωχούς άφηνε ανέπαφο το κίνητρό τους να εργαστούν»

    Πριν από την κρίση χρέους, το ελληνικό κράτος πρόνοιας ήταν τόσο ισχνό ώστε οι «παγίδες φτώχειας» των αναπτυγμένων συστημάτων ούτε καν μπορούσαν να εμφανιστούν. Όταν ξέσπασε η κρίση το 2009, τα περισσότερα φτωχά νοικοκυριά λάμβαναν ελάχιστη ή καμία εισοδηματική στήριξη — και αυτή ακριβώς η αποτυχία διατηρούσε ακέραιο το κίνητρο των δικαιούχων να αναζητήσουν δουλειά.

    Από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 η εικόνα άλλαξε ριζικά. Θεσπίστηκαν διαδοχικά νέα εισοδηματικά ελεγχόμενα επιδόματα: επίδομα παιδιού το 2013, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα το 2017, επίδομα στέγασης το 2019 και voucher παιδικού σταθμού το 2022. Η πανδημία και το πληθωριστικό σοκ επέβαλαν πρόσθετα μέτρα στήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν διπλό: η αντιφτωχική επίδοση του κράτους πρόνοιας βελτιώθηκε σημαντικά — και ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, γεννήθηκαν ανησυχίες για αντικίνητρα εργασίας.

    Το ερώτημα της μελέτης

    Μήπως η ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού προστασίας αποδυνάμωσε άθελά της τα κίνητρα εργασίας των δικαιούχων, δημιουργώντας «παγίδες φτώχειας» και «παγίδες ανεργίας»; Η εργασία απαντά υπολογίζοντας, για αντιπροσωπευτικούς τύπους νοικοκυριών, το πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μετάβαση στην απασχόληση.

    02
    Μεθοδολογία

    Δώδεκα υποθετικά νοικοκυριά και δύο κρυφοί φόροι που κανείς δεν βλέπει

    Με το μικροπροσομοιωτικό υπόδειγμα EUROMOD, οι ερευνητές έστησαν δώδεκα «εργαστηριακά» νοικοκυριά και μέτρησαν τι πραγματικά μένει στην τσέπη όταν η μητέρα πιάνει δουλειά. Δύο δείκτες κρατούν τα κλειδιά: ο φόρος συμμετοχής και ο οριακός πραγματικός φόρος.

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    Η ανάλυση στηρίζεται στο EUROMOD-HHoT, το εργαλείο υποθετικών νοικοκυριών του μικροπροσομοιωτικού υποδείγματος φόρων-παροχών της ΕΕ. Το πλεονέκτημά του είναι η διαφάνεια: αντί για δείγμα με σφάλματα και υποδηλώσεις εισοδήματος, κατασκευάζει «καθαρά» νοικοκυριά με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά και δείχνει βήμα-βήμα πώς το διαθέσιμο εισόδημα αντιδρά σε κάθε επιπλέον ευρώ αμοιβής.

    Όλα τα νοικοκυριά είναι ζευγάρια (για απλότητα: μητέρα και πατέρας) με ένα παιδί ηλικίας 2 ετών, που ζουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και έχουν αποκλειστικά εισόδημα από εργασία. Το σημείο αναφοράς είναι ο κατώτατος μισθός του 2024, στα 830 ευρώ τον μήνα. Οι ερευνητές παρακολουθούν τι συμβαίνει όταν η μη εργαζόμενη μητέρα μεταβαίνει σε πλήρη απασχόληση στον κατώτατο μισθό.

    Οι δύο δείκτες-κλειδιά

    Φόρος συμμετοχής (PTR): λειτουργεί στο «εκτατικό περιθώριο». Δείχνει το ποσοστό του πρόσθετου εισοδήματος που χάνεται —μέσω φόρων, εισφορών και περικοπής επιδομάτων— όταν κάποιος περνά από την ανεργία στην εργασία. Ένας PTR 90% σημαίνει ότι από κάθε 100 ευρώ μεικτών αποδοχών, μένουν μόλις 10.

    Οριακός πραγματικός φόρος (METR): λειτουργεί στο «εντατικό περιθώριο». Δείχνει πόσο χάνεται από κάθε επιπλέον ευρώ όταν κάποιος που ήδη εργάζεται δουλεύει ή κερδίζει περισσότερα.

    Στους υπολογισμούς εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις των φόρων εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών με τέσσερα εισοδηματικά ελεγχόμενα επιδόματα — τα σημαντικότερα που ίσχυαν το 2024: επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα στέγασης και voucher παιδικού σταθμού. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά συνοψίζονται παρακάτω.

    Πίνακας 1 · Κύρια εισοδηματικά ελεγχόμενα επιδόματα στην Ελλάδα (2024)
    Επίδομα Μηνιαίο ποσό Ετήσιο εισοδηματικό όριο
    Επίδομα παιδιού (1ο–2ο παιδί)€70 / €42 / €28 (πλήρες / μειωμένο Α / Β)€6.000 / €10.000 / €15.000
    Επίδομα παιδιού (3ο+ παιδί)€140 / €84 / €56€6.000 / €10.000 / €15.000
    Ελάχιστο Εγγυημένο ΕισόδημαΈως €216 (μόνος) · έως €972 (νοικοκυριό)Απαλλαγή 20% των αποδοχών
    Επίδομα στέγασης€70 + €35/μέλος · μέγ. €210€7.000 + €3.500/μέλος · μέγ. €21.000
    Voucher παιδικού σταθμού€294 (<2,5 ετών) / €237 (2,5–4 ετών)€27.000 (έως 2 παιδιά) · μέγ. €36.000
    - Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Το ετήσιο ποσό του voucher ανέρχεται σε €3.239, καταβαλλόμενο σε 11 δόσεις.

    Για τον φόρο συμμετοχής, οι ερευνητές κατασκεύασαν οκτώ νοικοκυριά (ΝΚ1–ΝΚ8), που διαφέρουν σε δύο διαστάσεις: αν η μητέρα ελάμβανε επίδομα ανεργίας πριν πιάσει δουλειά, και πόσο κερδίζει ο πατέρας. Αυτές οι δύο μεταβλητές, όπως θα φανεί, καθορίζουν σχεδόν τα πάντα.

    Πίνακας 2 · Οι οκτώ διαμορφώσεις νοικοκυριών για τον φόρο συμμετοχής
    Νοικοκυριό Μητέρα με επίδομα ανεργίας (t₀) Αποδοχές πατέρα
    ΝΚ1Ναι0 (εκτός εργασίας)
    ΝΚ2Ναι50% κατώτατου μισθού
    ΝΚ3Ναι100% κατώτατου μισθού
    ΝΚ4Ναι150% κατώτατου μισθού
    ΝΚ5Όχι0 (εκτός εργασίας)
    ΝΚ6Όχι50% κατώτατου μισθού
    ΝΚ7Όχι100% κατώτατου μισθού
    ΝΚ8Όχι150% κατώτατου μισθού
    Ζευγάρια με ένα παιδί 2 ετών, ενοικιαζόμενη κατοικία, εισόδημα μόνο από εργασία. Ο κατώτατος μισθός το 2024 ήταν €830/μήνα.
    03
    Αποτελέσματα Ι · Φόρος συμμετοχής

    99,6%: όταν η δουλειά αφήνει στην τσέπη σχεδόν τίποτα

    Στο πιο ακραίο σενάριο, η μετάβαση στην πλήρη απασχόληση στον κατώτατο μισθό αφήνει στο νοικοκυριό μόλις 4 λεπτά ανά 100 ευρώ. Ο λόγος δεν είναι η φορολογία — είναι η ταυτόχρονη απώλεια επιδόματος ανεργίας και voucher παιδικού σταθμού.

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    Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Οι φόροι συμμετοχής στην Ελλάδα, με βάση το σύστημα του 2024, μπορεί να είναι απαγορευτικά υψηλοί. Αυτό ισχύει ιδίως στα σενάρια 1–4, όπου η μητέρα χάνει το επίδομα ανεργίας που ελάμβανε. Στα τρία πρώτα, από κάθε 100 ευρώ μεικτών αποδοχών, μεταξύ 72 και 86 ευρώ ανακτώνται μέσω πρόσθετων εισφορών και περικοπής επιδομάτων.

    «Με έναν φόρο συμμετοχής τόσο υψηλό, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κίνητρο για επίσημη εργασία»

    Η πιο ακραία περίπτωση είναι το ΝΚ4, όπου ο πατέρας κερδίζει περισσότερο (150% του κατώτατου). Όταν η μητέρα περνά σε πλήρη απασχόληση, το νοικοκυριό χάνει όχι μόνο το επίδομα ανεργίας αλλά και το voucher παιδικού σταθμού — και ο φόρος συμμετοχής εκτοξεύεται στο 99,6%. Πρακτικά, η οικογένεια δουλεύει έναν ολόκληρο μήνα για να κρατήσει λιγότερο από 4 λεπτά ανά 100 ευρώ αμοιβής.

    Στα σενάρια 5–8, όπου η μητέρα δεν λάμβανε επίδομα ανεργίας, οι φόροι συμμετοχής είναι σαφώς χαμηλότεροι — αλλά παραμένουν σημαντικοί, κυμαινόμενοι από 32% έως 46%. Ενδιαφέρον έχει η αντιστροφή στο ΝΚ8: εκεί ο υψηλότερος μισθός του πατέρα, σε συνδυασμό με τις αποδοχές της μητέρας, ανεβάζει το εισόδημα πάνω από το όριο του voucher παιδικού σταθμού, το οποίο αποσύρεται — και ο φόρος συμμετοχής ανεβαίνει ξανά.

    Εκτιμώμενος φόρος συμμετοχής (PTR) ανά νοικοκυριό — %
    Σύγκριση καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος με τη μητέρα σε πλήρη απασχόληση στον κατώτατο μισθό έναντι μη απασχόλησης. Με κόκκινο τα νοικοκυριά όπου η μητέρα έχανε επίδομα ανεργίας (ΝΚ1–ΝΚ4). - εκτιμήσεις των συγγραφέων με EUROMOD-HHoT.
    Πίνακας 3 · Φόρος συμμετοχής ανά νοικοκυριό
    Ομάδα Νοικοκυριό Φόρος συμμετοχής
    Με επίδομα ανεργίαςΝΚ186%
    Με επίδομα ανεργίαςΝΚ277%
    Με επίδομα ανεργίαςΝΚ373%
    Με επίδομα ανεργίαςΝΚ499,6%
    Χωρίς επίδομα ανεργίαςΝΚ546%
    Χωρίς επίδομα ανεργίαςΝΚ633%
    Χωρίς επίδομα ανεργίαςΝΚ732%
    Χωρίς επίδομα ανεργίαςΝΚ845%
    Το ανώτατο οριακό φορολογικό κλιμάκιο το 2024 (για εισοδήματα άνω των €40.000) ήταν 44%. Οι φόροι συμμετοχής στα σενάρια 1–4 το υπερβαίνουν κατά πολύ. - εκτιμήσεις των συγγραφέων.

    Το μοτίβο είναι σαφές: το επίπεδο των αποδοχών του πατέρα λειτουργεί ως αναχαίτιση. Όσο ψηλότερα κερδίζει, τόσο μειώνεται ήδη —πριν καν πιάσει δουλειά η μητέρα— το δικαίωμα του νοικοκυριού σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, στέγαση και επίδομα παιδιού· έτσι η απώλεια όταν εκείνη εργαστεί είναι μικρότερη. Το σύστημα, με άλλα λόγια, εξασφαλίζει ένα (χαμηλό) εισοδηματικό δάπεδο, αλλά υψώνει εμπόδια σε όποιον προσπαθεί να ανέβει πάνω από αυτό με δική του προσπάθεια.

    04
    Αποτελέσματα ΙΙ · Οριακός φόρος

    Οι απότομες κορυφές: πού η επιπλέον εργασία κοστίζει πάνω από 100%

    Καθώς οι αποδοχές αυξάνονται, το πραγματικό φορολογικό βάρος δεν ανεβαίνει ομαλά — τινάζεται σε κατακόρυφες κορυφές. Στο χειρότερο σημείο φτάνει το 271%: εκεί, μια μικρή αύξηση αμοιβής κοστίζει στο νοικοκυριό σχεδόν τριπλάσια απώλεια.

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    Ο δεύτερος δείκτης —ο οριακός πραγματικός φόρος— αφορά τι συμβαίνει όταν κάποιος που ήδη εργάζεται προσπαθεί να κερδίσει περισσότερα. Στο σενάριο 9 (ο πατέρας εκτός εργασίας), οι ερευνητές παρακολούθησαν πώς μεταβάλλεται το διαθέσιμο εισόδημα καθώς οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές της μητέρας ανεβαίνουν γραμμικά από το μηδέν έως τα 4.200 ευρώ, περίπου 5,1 φορές τον κατώτατο μισθό του 2024.

    Το προφίλ που προκύπτει είναι έντονα μη γραμμικό: εκτεταμένα «επίπεδα» οροπέδια διακόπτονται από απότομες κορυφές σε συγκεκριμένα εισοδηματικά σημεία. Στις πολύ χαμηλές αποδοχές, ο οριακός φόρος φτάνει το 86%, οδηγούμενος από τη σταδιακή περικοπή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος —που χάνει 80 λεπτά για κάθε επιπλέον ευρώ, λόγω της απαλλαγής 20%— σε συνδυασμό με τις εισφορές που πληρώνονται από το πρώτο ευρώ.

    Οριακός πραγματικός φόρος (METR), σενάριο 9 — % ανά μηνιαίες μεικτές αποδοχές
    Στυλιζαρισμένη αναπαράσταση του προφίλ METR του Διαγράμματος 2 της μελέτης, καθώς οι μηνιαίες αποδοχές της μητέρας αυξάνονται από 0 έως €4.200. Οι κορυφές αντιστοιχούν σε σημεία όπου ένα επίδομα αποσύρεται πλήρως. - εκτιμήσεις των συγγραφέων με EUROMOD-HHoT.

    Οι κορυφές εμφανίζονται στα κρίσιμα κατώφλια. Όταν το φορολογητέο εισόδημα του νοικοκυριού ξεπερνά τα 14.000 ευρώ τον χρόνο, ολόκληρο το επίδομα στέγασης (αξίας €1.680 ετησίως) αποσύρεται απότομα, δημιουργώντας μια οξεία «γωνία». Αλλά η πιο απότομη απ’ όλες βρίσκεται στα 27.000 ευρώ: εκεί το νοικοκυριό χάνει το δικαίωμα στο voucher παιδικού σταθμού (αξίας €3.239), και ο οριακός φόρος εκτοξεύεται στο 271%. Πάνω από αυτό το σημείο, με τα επιδόματα εξαντλημένα, ο δείκτης καθορίζεται μόνο από φόρους και εισφορές, ανεβαίνοντας σταδιακά από 40% σε 53%.

    Πίνακας 4 · Τα κατώφλια που δημιουργούν τις κορυφές (σενάριο 9)
    Σημείο Τι συμβαίνει Επίδραση στον οριακό φόρο
    Χαμηλές αποδοχέςΠερικοπή ΕΕΕ (απαλλαγή 20%) + εισφορές≈86%
    ΕΕΕ < €10/μήναΠλήρης απόσυρση Ελάχιστου Εγγυημένου ΕισοδήματοςΚορυφή
    Φορ. εισόδημα > €10.000Έναρξη φόρου εισοδήματος33% → 35%
    Φορ. εισόδημα > €14.000Απότομη απόσυρση επιδόματος στέγασηςΟξεία γωνία
    Φορ. εισόδημα > €27.000Απώλεια voucher παιδικού σταθμού271%
    Φορ. εισόδημα > €40.000Μόνο φόροι & εισφορές40% → 53%
    - εκτιμήσεις των συγγραφέων με EUROMOD-HHoT. Στα σενάρια 10–12 (εργαζόμενος πατέρας) το προφίλ απλώς μετατοπίζεται αριστερά.

    Το συμπέρασμα είναι διαυγές: οι χειρότερες «γωνίες» συνδέονται με επιδόματα που καταβάλλονται είτε στο ακέραιο είτε καθόλου — στην περίπτωση της Ελλάδας του 2024, το επίδομα στέγασης και το voucher παιδικού σταθμού. Ο σχεδιασμός τους δεν υψώνει μόνο εμπόδια στην απόφαση «να δουλέψω ή όχι» (υψηλοί φόροι συμμετοχής), αλλά και ισχυρά αντικίνητρα στην απόφαση «να δουλέψω περισσότερο» (υψηλοί οριακοί φόροι).

    05
    Συμπεράσματα & πολιτική

    Το τρίλημμα: γιατί κανείς δεν μπορεί να τα έχει όλα ταυτόχρονα

    Κάθε αντιφτωχική πολιτική παλεύει με ένα τρίλημμα — φτώχεια, κίνητρα, κόστος. Στην Ελλάδα, τα υψηλά αντικίνητρα δεν οδηγούν τόσο στην απραξία όσο στην αδήλωτη εργασία, τροφοδοτώντας ένα μοντέλο χαμηλών μισθών και χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

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    Η μελέτη τοποθετεί τα ευρήματα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Κάθε αντιφτωχική πολιτική αντιμετωπίζει ένα τρίλημμα: να βγάλει από τη φτώχεια όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες, να διατηρήσει τα κίνητρα εργασίας και να συγκρατήσει το δημοσιονομικό κόστος. Οι πολιτικές μπορούν να πετύχουν το πολύ δύο από τα τρία — ποτέ και τα τρία μαζί.

    Το τρίλημμα της αντιφτωχικής πολιτικής

    • Ελάχιστα ή μηδενικά επιδόματα: χαμηλό κόστος, ισχυρά κίνητρα εργασίας — αλλά αποτυχία στην ανακούφιση της φτώχειας.
    • Γενναιόδωρες καθολικές παροχές: εξαλείφουν τη φτώχεια και τις παγίδες απραξίας — αλλά με υψηλό δημοσιονομικό κόστος.
    • Επαρκή αλλά στοχευμένα επιδόματα (η ελληνική επιλογή): καλή αντιφτωχική επίδοση, λογικό κόστος — αλλά ισχυρά αντικίνητρα εργασίας.

    Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι η απροθυμία των δικαιούχων να πιάσουν δουλειά δεν είναι ηθική αδυναμία. Όταν ο συνδυασμός φόρων, εισφορών και απώλειας επιδομάτων σημαίνει ότι η εργασία συχνά δεν αποδίδει, η επιλογή να μην εργαστεί κανείς είναι απολύτως ορθολογική — αποτέλεσμα μεγιστοποίησης της ωφέλειας υπό περιορισμούς.

    Αλλά είναι όντως οι παγίδες φτώχειας ο πραγματικός κίνδυνος στην Ελλάδα; Η μελέτη προτείνει μια πιο ανησυχητική ερμηνεία: οι τιμωρητικά υψηλοί δείκτες πιθανότερα οδηγούν κάποιους εργαζόμενους στην αδήλωτη εργασία —συνεχίζοντας παράλληλα να λαμβάνουν επιδόματα— παρά στην πλήρη απραξία. Σε μια χώρα όπου η παραοικονομία εκτιμάται γύρω στο 21% του ΑΕΠ, το αντικίνητρο στην επίσημη εργασία τροφοδοτεί την εμμονή στο μοντέλο χαμηλών μισθών και χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

    «Η απόφαση των δικαιούχων να μην εργαστούν είναι απολύτως ορθολογική»

    Η κρίσιμη διάκριση αφορά τον σχεδιασμό. Τα αντικίνητρα οξύνονται όταν το σύστημα στηρίζεται υπερβολικά στον έλεγχο εισοδήματος και όταν οι κανόνες των επιδομάτων αλληλεπιδρούν άναρχα με το υπόλοιπο φορολογικό σύστημα — δύο συνθήκες που, σύμφωνα με τους ερευνητές, ισχύουν σε σημαντικό βαθμό στην Ελλάδα, όπου απουσιάζουν οι καθολικές μη ανταποδοτικές παροχές. Η σύγκριση με τον διεθνή σχεδιασμό είναι αποκαλυπτική.

    Πραγματικό οριακό βάρος ανά σχεδιασμό παροχής — %
    Το βρετανικό Universal Credit έχει συντελεστή μείωσης 0,55 (METR 55%). Πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα ελάχιστου εισοδήματος με απαλλαγή 20% φτάνουν σε METR 80%. Τα ελληνικά επιδόματα «όλα ή τίποτα» (στέγαση, voucher) παράγουν τις κορυφές. - μελέτη Τράπεζας της Ελλάδος.

    Από τα ευρήματα προκύπτουν άμεσα τρεις προτάσεις πολιτικής. Πρώτον, να εξομαλυνθούν οι «γωνίες», εξαλείφοντας τις περιπτώσεις όπου ένα επίδομα είναι διαθέσιμο είτε στο ακέραιο είτε καθόλου (στέγαση, voucher). Δεύτερον, να μειώνεται το ποσό των επιδομάτων καθώς ανεβαίνει το εισόδημα με απλή γραμμική φόρμουλα (όπως ήδη γίνεται στο ΕΕΕ), αντί για διακριτά κλιμάκια. Τρίτον, να τεθεί ο συντελεστής μείωσης σαφώς κάτω από το 100%, λαμβάνοντας υπόψη φόρους και εισφορές.

    Οι τρεις βασικές συστάσεις

    1. Εξομάλυνση των «γωνιών»: κατάργηση των επιδομάτων «όλα ή τίποτα» — κυρίως στέγαση και voucher παιδικού σταθμού.
    2. Γραμμική μείωση: αντικατάσταση των διακριτών κλιμακίων (π.χ. στο επίδομα παιδιού) με στοιχειώδη αλγεβρική φόρμουλα.
    3. Χαμηλότερος συντελεστής μείωσης: ρύθμιση του taper σαφώς κάτω από 100%, συνυπολογίζοντας φόρους και εισφορές.

    Η εξομάλυνση των γωνιών και η αντικατάσταση των κατωφλίων με συνεχείς συντελεστές είναι κατά βάση δομικές αλλαγές που δεν απαιτούν κατ’ ανάγκη υψηλότερη συνολική δαπάνη. Αντίθετα, η μείωση των συντελεστών με ταυτόχρονη διατήρηση των εγγυήσεων εισοδήματος θα απαιτούσε πρόσθετους πόρους. Η μελέτη κλείνει με μια πιο τολμηρή σκέψη: την καθολική πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα παιδιού. Παρότι κοστοβόρα σε μια υπερχρεωμένη χώρα, τεκμηριώνεται από την οπτική της κοινωνικής επένδυσης — με μελέτες να εκτιμούν την απόδοση της επένδυσης σε ποιοτική προσχολική φροντίδα ακόμη και στο 13%, καθώς αυξάνει την απασχόληση των μητέρων και βελτιώνει τα αποτελέσματα των παιδιών.

    Το πλαίσιο σήμερα

    Από την περίοδο αναφοράς της μελέτης (κατώτατος μισθός €830, 2024), ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει στα €880 (2025) και στα €920 από τον Απρίλιο του 2026 — αύξηση περίπου 10,8%.* Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εξακολουθεί να στηρίζει πάνω από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά, με τα βασικά ποσά αμετάβλητα. Καθώς οι μισθοί ανεβαίνουν αλλά τα κατώφλια των επιδομάτων μένουν σταθερά, τα σημεία όπου εμφανίζονται οι «κορυφές» μετατοπίζονται — αλλά η δομή των αντικινήτρων παραμένει.

    * Ίδιος υπολογισμός επί των επίσημων ποσών κατώτατου μισθού.

    Το βαθύτερο μήνυμα της εργασίας δεν είναι ότι το ελληνικό κοινωνικό κράτος απέτυχε — αντιθέτως, βελτίωσε αισθητά την προστασία από τη φτώχεια. Είναι ότι κάθε βελτίωση κουβαλά ένα κρυφό τίμημα, και ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται —και κυρίως αλληλεπιδρούν— τα επιμέρους επιδόματα καθορίζει αν το δίχτυ προστασίας θα λειτουργήσει ως τραμπολίνο ή ως παγίδα.

    - Τράπεζα της Ελλάδος — Οικονομικό Δελτίο, Τεύχος 63, Ιούλιος 2026, «Work (dis)incentives for social benefit recipients in Greece» (M. Flevotomou, C. Leventi, M. Matsaganis) · EUROMOD-HHoT / Κοινό Κέντρο Ερευνών Ευρωπαϊκής Επιτροπής · ΟΠΕΚΑ · Eurostat

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