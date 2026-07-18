Το κοινωνικό κράτος που φτιάχτηκε για να βοηθήσει — και κατέληξε να τιμωρεί την εργασία

01 Ανάλυση Η μητέρα που, αν έπιανε δουλειά, θα κρατούσε 40 λεπτά από κάθε 100 ευρώ Η ανεργία υποχώρησε στο 8,8%, όμως οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Μια μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος εντοπίζει έναν απρόσμενο ένοχο: το ίδιο το κοινωνικό κράτος που, ενισχυόμενο μετά την κρίση, δημιούργησε —για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία— ισχυρά αντικίνητρα εργασίας. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google 8,8% Ανεργία 20–64 ετών, 2025 27,6% Κορύφωση ανεργίας, 2013 4 Νέα επιδόματα από το 2013 99,6% Μέγιστος «φόρος συμμετοχής» Η εικόνα μοιάζει αντιφατική. Η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 20–64 ετών υποχώρησε από την κορύφωση του 27,6% το 2013 στο 17,9% το 2019 και στο 8,8% το 2025. Και όμως, στη μεταποίηση, τον τουρισμό και τη γεωργία οι επιχειρήσεις δηλώνουν επίμονη δυσκολία να καλύψουν θέσεις: το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανέβηκε από 0,6% το 2019 σε 2,2% το 2024, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 2,4%. Η συνύπαρξη σχετικά υψηλής ανεργίας με ελλείψεις προσωπικού αποδίδεται συνήθως σε αναντιστοιχία δεξιοτήτων, χαμηλές αμοιβές ή κακές συνθήκες εποχικής εργασίας. Η μελέτη των Μαρίας Φλεβοτόμου (Τράπεζα της Ελλάδος), Χρύσας Λεβέντη (Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Μάνου Ματσαγγάνη (Πολυτεχνείο Μιλάνου) προσθέτει έναν παράγοντα που η ελληνική δημόσια συζήτηση σπάνια έχει φωτίσει: τον ίδιο τον σχεδιασμό των κοινωνικών παροχών. «Η αποτυχία του συστήματος να στηρίξει τους φτωχούς άφηνε ανέπαφο το κίνητρό τους να εργαστούν» Πριν από την κρίση χρέους, το ελληνικό κράτος πρόνοιας ήταν τόσο ισχνό ώστε οι «παγίδες φτώχειας» των αναπτυγμένων συστημάτων ούτε καν μπορούσαν να εμφανιστούν. Όταν ξέσπασε η κρίση το 2009, τα περισσότερα φτωχά νοικοκυριά λάμβαναν ελάχιστη ή καμία εισοδηματική στήριξη — και αυτή ακριβώς η αποτυχία διατηρούσε ακέραιο το κίνητρο των δικαιούχων να αναζητήσουν δουλειά. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 η εικόνα άλλαξε ριζικά. Θεσπίστηκαν διαδοχικά νέα εισοδηματικά ελεγχόμενα επιδόματα: επίδομα παιδιού το 2013, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα το 2017, επίδομα στέγασης το 2019 και voucher παιδικού σταθμού το 2022. Η πανδημία και το πληθωριστικό σοκ επέβαλαν πρόσθετα μέτρα στήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν διπλό: η αντιφτωχική επίδοση του κράτους πρόνοιας βελτιώθηκε σημαντικά — και ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, γεννήθηκαν ανησυχίες για αντικίνητρα εργασίας. Το ερώτημα της μελέτης Μήπως η ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού προστασίας αποδυνάμωσε άθελά της τα κίνητρα εργασίας των δικαιούχων, δημιουργώντας «παγίδες φτώχειας» και «παγίδες ανεργίας»; Η εργασία απαντά υπολογίζοντας, για αντιπροσωπευτικούς τύπους νοικοκυριών, το πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μετάβαση στην απασχόληση.

02 Μεθοδολογία Δώδεκα υποθετικά νοικοκυριά και δύο κρυφοί φόροι που κανείς δεν βλέπει Με το μικροπροσομοιωτικό υπόδειγμα EUROMOD, οι ερευνητές έστησαν δώδεκα «εργαστηριακά» νοικοκυριά και μέτρησαν τι πραγματικά μένει στην τσέπη όταν η μητέρα πιάνει δουλειά. Δύο δείκτες κρατούν τα κλειδιά: ο φόρος συμμετοχής και ο οριακός πραγματικός φόρος. — ✦ — Η ανάλυση στηρίζεται στο EUROMOD-HHoT, το εργαλείο υποθετικών νοικοκυριών του μικροπροσομοιωτικού υποδείγματος φόρων-παροχών της ΕΕ. Το πλεονέκτημά του είναι η διαφάνεια: αντί για δείγμα με σφάλματα και υποδηλώσεις εισοδήματος, κατασκευάζει «καθαρά» νοικοκυριά με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά και δείχνει βήμα-βήμα πώς το διαθέσιμο εισόδημα αντιδρά σε κάθε επιπλέον ευρώ αμοιβής. Όλα τα νοικοκυριά είναι ζευγάρια (για απλότητα: μητέρα και πατέρας) με ένα παιδί ηλικίας 2 ετών, που ζουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και έχουν αποκλειστικά εισόδημα από εργασία. Το σημείο αναφοράς είναι ο κατώτατος μισθός του 2024, στα 830 ευρώ τον μήνα. Οι ερευνητές παρακολουθούν τι συμβαίνει όταν η μη εργαζόμενη μητέρα μεταβαίνει σε πλήρη απασχόληση στον κατώτατο μισθό. Οι δύο δείκτες-κλειδιά Φόρος συμμετοχής (PTR): λειτουργεί στο «εκτατικό περιθώριο». Δείχνει το ποσοστό του πρόσθετου εισοδήματος που χάνεται —μέσω φόρων, εισφορών και περικοπής επιδομάτων— όταν κάποιος περνά από την ανεργία στην εργασία. Ένας PTR 90% σημαίνει ότι από κάθε 100 ευρώ μεικτών αποδοχών, μένουν μόλις 10. Οριακός πραγματικός φόρος (METR): λειτουργεί στο «εντατικό περιθώριο». Δείχνει πόσο χάνεται από κάθε επιπλέον ευρώ όταν κάποιος που ήδη εργάζεται δουλεύει ή κερδίζει περισσότερα. Στους υπολογισμούς εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις των φόρων εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών με τέσσερα εισοδηματικά ελεγχόμενα επιδόματα — τα σημαντικότερα που ίσχυαν το 2024: επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα στέγασης και voucher παιδικού σταθμού. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά συνοψίζονται παρακάτω. Πίνακας 1 · Κύρια εισοδηματικά ελεγχόμενα επιδόματα στην Ελλάδα (2024) Επίδομα Μηνιαίο ποσό Ετήσιο εισοδηματικό όριο Επίδομα παιδιού (1ο–2ο παιδί) €70 / €42 / €28 (πλήρες / μειωμένο Α / Β) €6.000 / €10.000 / €15.000 Επίδομα παιδιού (3ο+ παιδί) €140 / €84 / €56 €6.000 / €10.000 / €15.000 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Έως €216 (μόνος) · έως €972 (νοικοκυριό) Απαλλαγή 20% των αποδοχών Επίδομα στέγασης €70 + €35/μέλος · μέγ. €210 €7.000 + €3.500/μέλος · μέγ. €21.000 Voucher παιδικού σταθμού €294 (<2,5 ετών) / €237 (2,5–4 ετών) €27.000 (έως 2 παιδιά) · μέγ. €36.000 - Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Το ετήσιο ποσό του voucher ανέρχεται σε €3.239, καταβαλλόμενο σε 11 δόσεις. Για τον φόρο συμμετοχής, οι ερευνητές κατασκεύασαν οκτώ νοικοκυριά (ΝΚ1–ΝΚ8), που διαφέρουν σε δύο διαστάσεις: αν η μητέρα ελάμβανε επίδομα ανεργίας πριν πιάσει δουλειά, και πόσο κερδίζει ο πατέρας. Αυτές οι δύο μεταβλητές, όπως θα φανεί, καθορίζουν σχεδόν τα πάντα. Πίνακας 2 · Οι οκτώ διαμορφώσεις νοικοκυριών για τον φόρο συμμετοχής Νοικοκυριό Μητέρα με επίδομα ανεργίας (t₀) Αποδοχές πατέρα ΝΚ1 Ναι 0 (εκτός εργασίας) ΝΚ2 Ναι 50% κατώτατου μισθού ΝΚ3 Ναι 100% κατώτατου μισθού ΝΚ4 Ναι 150% κατώτατου μισθού ΝΚ5 Όχι 0 (εκτός εργασίας) ΝΚ6 Όχι 50% κατώτατου μισθού ΝΚ7 Όχι 100% κατώτατου μισθού ΝΚ8 Όχι 150% κατώτατου μισθού Ζευγάρια με ένα παιδί 2 ετών, ενοικιαζόμενη κατοικία, εισόδημα μόνο από εργασία. Ο κατώτατος μισθός το 2024 ήταν €830/μήνα.

03 Αποτελέσματα Ι · Φόρος συμμετοχής 99,6%: όταν η δουλειά αφήνει στην τσέπη σχεδόν τίποτα Στο πιο ακραίο σενάριο, η μετάβαση στην πλήρη απασχόληση στον κατώτατο μισθό αφήνει στο νοικοκυριό μόλις 4 λεπτά ανά 100 ευρώ. Ο λόγος δεν είναι η φορολογία — είναι η ταυτόχρονη απώλεια επιδόματος ανεργίας και voucher παιδικού σταθμού. — ✦ — Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Οι φόροι συμμετοχής στην Ελλάδα, με βάση το σύστημα του 2024, μπορεί να είναι απαγορευτικά υψηλοί. Αυτό ισχύει ιδίως στα σενάρια 1–4, όπου η μητέρα χάνει το επίδομα ανεργίας που ελάμβανε. Στα τρία πρώτα, από κάθε 100 ευρώ μεικτών αποδοχών, μεταξύ 72 και 86 ευρώ ανακτώνται μέσω πρόσθετων εισφορών και περικοπής επιδομάτων. «Με έναν φόρο συμμετοχής τόσο υψηλό, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κίνητρο για επίσημη εργασία» Η πιο ακραία περίπτωση είναι το ΝΚ4, όπου ο πατέρας κερδίζει περισσότερο (150% του κατώτατου). Όταν η μητέρα περνά σε πλήρη απασχόληση, το νοικοκυριό χάνει όχι μόνο το επίδομα ανεργίας αλλά και το voucher παιδικού σταθμού — και ο φόρος συμμετοχής εκτοξεύεται στο 99,6%. Πρακτικά, η οικογένεια δουλεύει έναν ολόκληρο μήνα για να κρατήσει λιγότερο από 4 λεπτά ανά 100 ευρώ αμοιβής. Στα σενάρια 5–8, όπου η μητέρα δεν λάμβανε επίδομα ανεργίας, οι φόροι συμμετοχής είναι σαφώς χαμηλότεροι — αλλά παραμένουν σημαντικοί, κυμαινόμενοι από 32% έως 46%. Ενδιαφέρον έχει η αντιστροφή στο ΝΚ8: εκεί ο υψηλότερος μισθός του πατέρα, σε συνδυασμό με τις αποδοχές της μητέρας, ανεβάζει το εισόδημα πάνω από το όριο του voucher παιδικού σταθμού, το οποίο αποσύρεται — και ο φόρος συμμετοχής ανεβαίνει ξανά. Εκτιμώμενος φόρος συμμετοχής (PTR) ανά νοικοκυριό — % Σύγκριση καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος με τη μητέρα σε πλήρη απασχόληση στον κατώτατο μισθό έναντι μη απασχόλησης. Με κόκκινο τα νοικοκυριά όπου η μητέρα έχανε επίδομα ανεργίας (ΝΚ1–ΝΚ4). - εκτιμήσεις των συγγραφέων με EUROMOD-HHoT. Πίνακας 3 · Φόρος συμμετοχής ανά νοικοκυριό Ομάδα Νοικοκυριό Φόρος συμμετοχής Με επίδομα ανεργίας ΝΚ1 86% Με επίδομα ανεργίας ΝΚ2 77% Με επίδομα ανεργίας ΝΚ3 73% Με επίδομα ανεργίας ΝΚ4 99,6% Χωρίς επίδομα ανεργίας ΝΚ5 46% Χωρίς επίδομα ανεργίας ΝΚ6 33% Χωρίς επίδομα ανεργίας ΝΚ7 32% Χωρίς επίδομα ανεργίας ΝΚ8 45% Το ανώτατο οριακό φορολογικό κλιμάκιο το 2024 (για εισοδήματα άνω των €40.000) ήταν 44%. Οι φόροι συμμετοχής στα σενάρια 1–4 το υπερβαίνουν κατά πολύ. - εκτιμήσεις των συγγραφέων. Το μοτίβο είναι σαφές: το επίπεδο των αποδοχών του πατέρα λειτουργεί ως αναχαίτιση. Όσο ψηλότερα κερδίζει, τόσο μειώνεται ήδη —πριν καν πιάσει δουλειά η μητέρα— το δικαίωμα του νοικοκυριού σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, στέγαση και επίδομα παιδιού· έτσι η απώλεια όταν εκείνη εργαστεί είναι μικρότερη. Το σύστημα, με άλλα λόγια, εξασφαλίζει ένα (χαμηλό) εισοδηματικό δάπεδο, αλλά υψώνει εμπόδια σε όποιον προσπαθεί να ανέβει πάνω από αυτό με δική του προσπάθεια.

04 Αποτελέσματα ΙΙ · Οριακός φόρος Οι απότομες κορυφές: πού η επιπλέον εργασία κοστίζει πάνω από 100% Καθώς οι αποδοχές αυξάνονται, το πραγματικό φορολογικό βάρος δεν ανεβαίνει ομαλά — τινάζεται σε κατακόρυφες κορυφές. Στο χειρότερο σημείο φτάνει το 271%: εκεί, μια μικρή αύξηση αμοιβής κοστίζει στο νοικοκυριό σχεδόν τριπλάσια απώλεια. — ✦ — Ο δεύτερος δείκτης —ο οριακός πραγματικός φόρος— αφορά τι συμβαίνει όταν κάποιος που ήδη εργάζεται προσπαθεί να κερδίσει περισσότερα. Στο σενάριο 9 (ο πατέρας εκτός εργασίας), οι ερευνητές παρακολούθησαν πώς μεταβάλλεται το διαθέσιμο εισόδημα καθώς οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές της μητέρας ανεβαίνουν γραμμικά από το μηδέν έως τα 4.200 ευρώ, περίπου 5,1 φορές τον κατώτατο μισθό του 2024. Το προφίλ που προκύπτει είναι έντονα μη γραμμικό: εκτεταμένα «επίπεδα» οροπέδια διακόπτονται από απότομες κορυφές σε συγκεκριμένα εισοδηματικά σημεία. Στις πολύ χαμηλές αποδοχές, ο οριακός φόρος φτάνει το 86%, οδηγούμενος από τη σταδιακή περικοπή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος —που χάνει 80 λεπτά για κάθε επιπλέον ευρώ, λόγω της απαλλαγής 20%— σε συνδυασμό με τις εισφορές που πληρώνονται από το πρώτο ευρώ. Οριακός πραγματικός φόρος (METR), σενάριο 9 — % ανά μηνιαίες μεικτές αποδοχές Στυλιζαρισμένη αναπαράσταση του προφίλ METR του Διαγράμματος 2 της μελέτης, καθώς οι μηνιαίες αποδοχές της μητέρας αυξάνονται από 0 έως €4.200. Οι κορυφές αντιστοιχούν σε σημεία όπου ένα επίδομα αποσύρεται πλήρως. - εκτιμήσεις των συγγραφέων με EUROMOD-HHoT. Οι κορυφές εμφανίζονται στα κρίσιμα κατώφλια. Όταν το φορολογητέο εισόδημα του νοικοκυριού ξεπερνά τα 14.000 ευρώ τον χρόνο, ολόκληρο το επίδομα στέγασης (αξίας €1.680 ετησίως) αποσύρεται απότομα, δημιουργώντας μια οξεία «γωνία». Αλλά η πιο απότομη απ’ όλες βρίσκεται στα 27.000 ευρώ: εκεί το νοικοκυριό χάνει το δικαίωμα στο voucher παιδικού σταθμού (αξίας €3.239), και ο οριακός φόρος εκτοξεύεται στο 271%. Πάνω από αυτό το σημείο, με τα επιδόματα εξαντλημένα, ο δείκτης καθορίζεται μόνο από φόρους και εισφορές, ανεβαίνοντας σταδιακά από 40% σε 53%. Πίνακας 4 · Τα κατώφλια που δημιουργούν τις κορυφές (σενάριο 9) Σημείο Τι συμβαίνει Επίδραση στον οριακό φόρο Χαμηλές αποδοχές Περικοπή ΕΕΕ (απαλλαγή 20%) + εισφορές ≈86% ΕΕΕ < €10/μήνα Πλήρης απόσυρση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Κορυφή Φορ. εισόδημα > €10.000 Έναρξη φόρου εισοδήματος 33% → 35% Φορ. εισόδημα > €14.000 Απότομη απόσυρση επιδόματος στέγασης Οξεία γωνία Φορ. εισόδημα > €27.000 Απώλεια voucher παιδικού σταθμού 271% Φορ. εισόδημα > €40.000 Μόνο φόροι & εισφορές 40% → 53% - εκτιμήσεις των συγγραφέων με EUROMOD-HHoT. Στα σενάρια 10–12 (εργαζόμενος πατέρας) το προφίλ απλώς μετατοπίζεται αριστερά. Το συμπέρασμα είναι διαυγές: οι χειρότερες «γωνίες» συνδέονται με επιδόματα που καταβάλλονται είτε στο ακέραιο είτε καθόλου — στην περίπτωση της Ελλάδας του 2024, το επίδομα στέγασης και το voucher παιδικού σταθμού. Ο σχεδιασμός τους δεν υψώνει μόνο εμπόδια στην απόφαση «να δουλέψω ή όχι» (υψηλοί φόροι συμμετοχής), αλλά και ισχυρά αντικίνητρα στην απόφαση «να δουλέψω περισσότερο» (υψηλοί οριακοί φόροι).