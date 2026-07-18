Φορολογικές δηλώσεις: Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ – Πρόστιμα έως 50% του επιπλέον φόρου

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Σαρωτικούς ελέγχους στις φορολογικές δηλώσεις αναμένεται να ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, στις 24 Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 6,4 εκατομμύρια δηλώσεις. Από αυτές, το 35,01% είναι χρεωστικές, ενώ επιστροφή φόρου δικαιούται το 29,48% των φορολογουμένων.

Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου. Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν το ποσό είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή εξακολουθούν να δικαιούνται την προβλεπόμενη έκπτωση.

Την ίδια ώρα, οι επιστροφές φόρου πραγματοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή άλλες εκκρεμότητες, τα χρήματα πιστώνονται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες από την υποβολή της δήλωσης. Διαφορετικά, προηγείται αυτόματος συμψηφισμός με τυχόν χρέη προς το Δημόσιο.

Ποιοι κωδικοί μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, αλλά και περιπτώσεων στις οποίες έχουν δηλωθεί τεχνητά μειωμένες ή διογκωμένες δαπάνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί:

στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων και στα μερίσματα,

στα εισοδήματα από ακίνητα,

στις αναδρομικές αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων,

στα εμβάσματα,

στις δαπάνες για την εξυπηρέτηση δανείων,

στους κωδικούς που αφορούν την ιδιοκατοίκηση.

Οι φορολογούμενοι στους οποίους θα εντοπιστούν ανακρίβειες κινδυνεύουν με πρόσθετο φόρο και σημαντικά πρόστιμα, το ύψος των οποίων εξαρτάται από την απόκλιση που θα προκύψει κατά τον έλεγχο.

Πώς υπολογίζονται τα πρόστιμα

Εφόσον η διαφορά μεταξύ του φόρου που δηλώθηκε και εκείνου που θα καταλογιστεί από τον έλεγχο κυμαίνεται από 5% έως 20%, το πρόστιμο ανέρχεται στο 10% της επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης.

Για απόκλιση από 20% έως 50%, το πρόστιμο φτάνει στο 25% του πρόσθετου φόρου, ενώ όταν η διαφορά ξεπερνά το 50%, η επιβάρυνση μπορεί να ανέλθει στο 50% του επιπλέον φόρου που θα καταλογιστεί.

Όσοι έχουν αμφιβολίες για την ορθότητα της δήλωσής τους καλούνται να επανελέγξουν τα στοιχεία και να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Η δυνατότητα διόρθωσης χωρίς πρόστιμο ισχύει έως τις 24 Ιουλίου. Για εκπρόθεσμες ή ελλιπείς δηλώσεις, ακόμη και όταν δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή, προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και την ιδιότητα του φορολογουμένου.