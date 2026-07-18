dw:-Γιατί-οι-επιχειρήσεις-(δεν)-εγκαταλείπουν-τη-Γερμανία

Γερμανικές βιομηχανίες μεταφέρουν ένα μέρος της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό, λόγω κόστους. Δεν λείπουν όμως και αυτές που επιλέγουν τον αντίθετο δρόμο.

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Μεγάλες, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να επενδύουν στο εξωτερικό, καταργώντας θέσεις εργασίας στη Γερμανία. Παράδειγμα η εταιρεία Gardena στο Ουλμ της Βαυαρίας, που κατασκευάζει εργαλεία περιποίησης κήπου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται να μετεγκατασταθεί εν μέρει στη γειτονική Τσεχία, καταργώντας 250 θέσεις εργασίας στη Γερμανία, δηλαδή το 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού της επιχείρησης εντός συνόρων.

Νέα επενδυτικά σχέδια στο εξωτερικό έχει στα «σκαριά» και ο πολυεθνικός όμιλος BASF, σύμφωνα με την εφημερίδα Die Welt του Βερολίνου. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο μεγαλύτερος όμιλος χημικών βιομηχανιών στον κόσμο θέλει να μεταφέρει στην Ινδία κάποιες θέσεις εργασίας από τον κλάδο των υπηρεσιών, μειώνοντας αντίστοιχα το προσωπικό που απασχολεί σήμερα στη γερμανική πρωτεύουσα.

«Βιομηχανική κρίση»;

Με ακόμα πιο μελανά χρώματα περιέγραφαν την κατάσταση οι ειδικοί πριν από έναν χρόνο. «Σε πλήρη εξέλιξη η βιομηχανική κρίση στη Γερμανία» ανέφερε το οικονομικό πόρταλ Finanzmarktwelt τον Νοέμβριο του 2025, επικαλούμενο τα στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα από το 2018 μέχρι το 2023.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι μόνο στο διάστημα 2021-2023 περίπου 1.300 γερμανικές επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μετέφεραν μέρος των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό. «Εικάζεται ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί το 2024 και ακόμα περισσότερο το 2025 λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, της εντεινόμενης γραφειοκρατίας και του αυξημένου εργατικού κόστους» ανέφερε το πόρταλ Finanzmarktwelt .

Κι όμως, πριν περάσει μισός χρόνος από αυτή την πρόγνωση, η αναπτυξιακή τράπεζα KfW διαπίστωνε ότι «πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιστρέφουν». Όπως λέει ο Ντιρκ Σουμάχερ, επικεφαλής οικονομολόγος της KfW, «το ρυθμιστικό πλαίσιο για το εξωτερικό εμπόριο έχει σαφώς επιδεινωθεί» και αυτό οφείλεται «σε γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, στον εντεινόμενο ανταγωνισμό μίας εξαγωγικής δύναμης όπως η Κίνα σε σημαντικούς κλάδους αιχμής και στην πολιτική του προστατευτισμού που ακολουθούν οι ΗΠΑ».

Σημαντικός παράγοντας το κόστος

Μία διαφορετική εικόνα καταγράφει, ωστόσο, το Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHK). Μιλώντας στην Deutsche Welle ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου, Σβεν Έλινγκ, παραπέμπει σε σχετικό ερωτηματολόγιο που είχε απευθύνει το DIHK στα μέλη του στις αρχές του 2026. Από αυτή την καταμέτρηση προκύπτει ότι η πίεση του κόστους έχει φέρει στα όριά τους πολλές βιομηχανίες, που σκέπτονται πλέον σοβαρά να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους εκτός συνόρων.

Για το 2026, σημειώνει το DIHK, το ποσοστό των γερμανικών βιομηχανικών επιχειρήσεων που σχεδιάζει επενδύσεις στο εξωτερικό φτάνει το 43% και είναι αυξημένο κατά 3% σε σχέση με το 2025. Για τον Φόλκερ Τράιερ, στέλεχος του DIHK με ειδίκευση στο εξωτερικό εμπόριο, «οι λόγοι είναι ξεκάθαροι: αυξημένο κόστος παραγωγής, δομικά προβλήματα και στασιμότητα στην εσωτερική αγορά λόγω μειωμένης ζήτησης». Με απλά λόγια, η επένδυση στο εξωτερικό αποσκοπεί περισσότερο στη μείωση του κόστους, παρά στην κατάκτηση νέων αγορών.

Χάνει έδαφος η Βόρεια Αμερική

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συμπεράσματα του DIHK για τους κύριους επενδυτικούς προορισμούς. Ενώ το ποσοστό των βιομηχανικών επιχειρήσεων που σχεδιάζουν να μεταφέρουν δραστηριότητες στη Βόρεια Αμερική μειώνεται φέτος από 48% στο 44%, την ίδια στιγμή η Κίνα καταγράφει αύξηση από 31% στο 34%, αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού εμφανίζει αύξηση από 21% στο 26%. «Ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ προκαλεί αβεβαιότητες και αναγκάζει πολλές επιχειρήσεις να αναβάλουν τις όποιες αποφάσεις τους» λέει ο Φόλκερ Τράιερ.

Η Ευρώπη παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων με 64%. Και αυτό γιατί, όπως λέει ο αναλυτής του DIHK, η σταθερότητα που προσφέρει, η ενιαία εσωτερική αγορά και το κοινό νόμισμα διαμορφώνουν ένα αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαίσιο. Και αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

- Ελληνική Υπηρεσία DW