Dynagas: Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά του ρωσικού LNG θα επηρεάσουν την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία

Η πρώτη δημόσια θέση της Dynagas σχετικά με το άρθρο των Financial Times αναφέρεται στην αντίθεση της Ελλάδας στο νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρώπης κατά της Ρωσίας, επικαλούμενη τις συνέπειες για την εταιρεία. Η Dynagas επικεντρώνεται στις ευρύτερες επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από μια καθολική απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG σε τρίτες χώρες.

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Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία του Γιώργου Προκοπίου εκφράζει την επιθυμία για την άμεση λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, προκειμένου να ανακουφιστούν οι άμαχοι. Επιπλέον, επισημαίνει ότι μια γενικευμένη απαγόρευση δεν θα πλήξει σημαντικά τα ρωσικά έσοδα αλλά μπορεί να προκαλέσει «αυτοπροκαλούμενο πλήγμα» για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, την στρατηγική τεχνογνωσία στην Αρκτική πλεύση, την απασχόληση και τη συνολική επιρροή της Ευρώπης στον τομέα αυτό.

Η Dynagas υπογραμμίζει ότι η τεχνογνωσία, οι επενδύσεις και οι εξειδικευμένες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη επί δεκαετίες διατρέχουν κίνδυνο να μεταφερθούν σε εταιρείες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι γεωπολιτικοί στόχοι των κυρώσεων. Σύμφωνα με την εταιρεία, μια τέτοια εξέλιξη θα αποδυνάμωνε τη θέση της Ευρώπης σε έναν στρατηγικής σημασίας τομέα.

Αναφερόμενη στη δική της δραστηριότητα, η εταιρεία τονίζει ότι λειτουργεί πλήρως σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, τηρώντας αυστηρά όλες τις ισχύουσες κυρώσεις.

Το άρθρο των Financial Times ανέφερε ότι η Αθήνα καθυστερεί την έγκριση του 21ου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θεωρεί ότι η προτεινόμενη απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες θα είχε δυσανάλογη επίπτωση στη Dynagas, η οποία διαθέτει εξειδικευμένο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG για δραστηριότητες στην Αρκτική.