telecom-italia:-Το-Διοικητικό-Συμβούλιο-στηρίζει-την-πρόταση-εξαγοράς-από-την-poste-italiane

Η Poste υποστηρίζει ότι η συγχώνευση με την TIM θα δημιουργήσει έναν μεγαλύτερο όμιλο με τη στήριξη του κράτους, ο οποίος θα είναι σε θέση να αναπτύξει κατανεμημένες υποδομές υπολογιστικού νέφους σε ολόκληρη τη χώρα.

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Το διοικητικό συμβούλιο της Telecom Italia (TIM) ενέκρινε ομόφωνα το Σάββατο τη δημόσια προαιρετική πρόταση εξαγοράς και ανταλλαγής μετοχών που υπέβαλε η Poste Italiane (τα Ιταλικά ταχυδρομεία) για το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Η Poste Italiane έγινε ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της TIM πέρυσι, αποκτώντας ποσοστό 20% στην εταιρεία. Τον Μάρτιο υπέβαλε δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών που δεν κατέχει ήδη.

«Το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το προσφερόμενο τίμημα είναι δίκαιο από χρηματοοικονομική άποψη και αξιολόγησε θετικά το σκεπτικό και τις επιχειρηματικές προοπτικές της συναλλαγής, καθώς και τη συμβατότητά της με τη στρατηγική πορεία που έχει χαράξει η TIM», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Poste Italiane, μέσω του δικτύου των 12.600 ταχυδρομικών καταστημάτων της που διανέμουν συντάξεις, ποντάρει ότι η προσφορά της, ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ (14,9 δισ. δολαρίων), για την εξαγορά της Telecom Italia (TIM) θα επιταχύνει την επέκτασή της στους τομείς των ψηφιακών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών και του υπολογιστικού νέφους (cloud).

Η Poste, της οποίας τα δύο τρίτα του μετοχικού κεφαλαίου ανήκουν στο ιταλικό κράτος, ξεκίνησε τον ψηφιακό της μετασχηματισμό στις αρχές της δεκαετίας του 2000, επεκτεινόμενη στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Την τελευταία δεκαετία έχει εγγράψει 30 εκατομμύρια χρήστες, δηλαδή περίπου το 70% του πληθυσμού της Ιταλίας, στο εθνικό σύστημα ψηφιακής ταυτότητας, το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η Poste υποστηρίζει ότι η συγχώνευση με την TIM θα δημιουργήσει έναν μεγαλύτερο όμιλο με τη στήριξη του κράτους, ο οποίος θα είναι σε θέση να αναπτύξει κατανεμημένες υποδομές υπολογιστικού νέφους σε ολόκληρη τη χώρα.