Δημόσιο-χρήμα-μόνο-με-«ψηφιακή-ταυτότητα»

Μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού δρομολογεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να βάλει νέα τάξη στην παρακολούθηση των δημόσιων δαπανών.

Από το 2027, κάθε υπουργείο, υπηρεσία και διοικητική μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική «ψηφιακή ταυτότητα», αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

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Επισημαίνεται ότι η μεταρρύθμιση, που προωθείται με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, δεν αφορά νέα μέτρα ή πρόσθετες δαπάνες, αλλάζει όμως τον τρόπο με τον οποίο «χαρτογραφείται» ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο καταγραφής των φορέων που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η καθιέρωση ενός νέου 14ψήφιου διοικητικού κωδικού για κάθε ειδικό φορέα του κρατικού προϋπολογισμού, που σημαίνει ουσιαστικά ότι κάθε υπηρεσία αποκτά μια μοναδική διοικητική ταυτότητα, μέσω της οποίας θα αποτυπώνεται με ακρίβεια η θέση της μέσα στην ιεραρχία του Δημοσίου.

Και Γενικές Διευθύνσεις

Η νέα κωδικοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στα υπουργεία, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις διοικητικές βαθμίδες, επιτρέποντας την αναλυτική καταγραφή της οργανωτικής δομής μέχρι το επίπεδο των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, αλλά και των Τμημάτων.

Το πρώτο επίπεδο του κωδικού θα αφορά τον βασικό φορέα, όπως ένα υπουργείο ή μια Ανεξάρτητη Αρχή, το δεύτερο θα προσδιορίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, ενώ το τρίτο θα αποτυπώνει ακόμη μεγαλύτερη διοικητική λεπτομέρεια, δίνοντας μια πλήρη εικόνα της εσωτερικής δομής κάθε οργανισμού.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η φιλοσοφία της αλλαγής έχει έναν και μοναδικό στόχο, που είναι να υπάρχει σαφής σύνδεση ανάμεσα στις δημόσιες δαπάνες και στην υπηρεσία που τις διαχειρίζεται.

Με το νέο μοντέλο, το υπουργείο φιλοδοξεί να περιορίσει τις διοικητικές ασάφειες και να αποκτήσει πιο καθαρή εικόνα για τη διαδρομή των κρατικών κονδυλίων, αφού κάθε πίστωση θα μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερη ακρίβεια με τον αρμόδιο φορέα, διευκολύνοντας τόσο τον δημοσιονομικό έλεγχο όσο και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Η αλλαγή εντάσσεται στον συνολικό ανασχεδιασμό της δημοσιονομικής διαχείρισης και θεωρείται βασικό εργαλείο για την καλύτερη απεικόνιση της λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης.

Και στο ΠΔΕ

Το νέο πλαίσιο δεν θα αφορά μόνο τον τακτικό προϋπολογισμό, αλλά θα εφαρμοστεί παράλληλα και στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια ενιαία διοικητική βάση για το σύνολο των κρατικών δαπανών.

Μία ενοποίηση η οποία αναμένεται να διευκολύνει την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων, να περιορίσει τις διαφορετικές μεθοδολογίες καταγραφής και να προσφέρει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη διάθεση των δημόσιων πόρων.

Παράλληλα, το νέο σύστημα φιλοδοξεί να ενισχύσει την ποιότητα της δημοσιονομικής πληροφόρησης, επιτρέποντας στις αρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιος διαχειρίζεται κάθε πίστωση και σε ποιο διοικητικό επίπεδο λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

Το μεγάλο στοίχημα

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η επιτυχία της μεταρρύθμισης δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τη δημιουργία νέων κωδικών ή από την αναδιάρθρωση της διοικητικής ταξινόμησης.

Το μεγάλο «στοίχημα» θα είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος στην καθημερινή λειτουργία του Δημοσίου, αφού μόνο εάν οι πληροφορίες ενημερώνονται σωστά και παραμένουν αξιόπιστες, η νέα δομή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον δημοσιονομικό έλεγχο, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Σε διαφορετική περίπτωση, η νέα κωδικοποίηση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μία ακόμη διοικητική αλλαγή χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι από το 2027 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το κράτος «βλέπει» τον ίδιο του τον προϋπολογισμό, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια κάθε ευρώ που διακινείται μέσα στον δημόσιο τομέα.