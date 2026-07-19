ΗΠΑ:-Συνεχίζεται-η-ροή-πετρελαίου-από-τα-Στενά-του-Ορμούζ-παρά-τις-συγκρούσεις-με-το-Ιράν

Παρά την αναζωπύρωση των μαχών με το Ιράν, τα πετρελαιοφόρα συνεχίζουν να διέρχονται από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε την Κυριακή ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

Μιλώντας στην εκπομπή «This Week» του δικτύου ABC, ο Ράιτ διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που ήθελαν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή να έχει παραλύσει τις τελευταίες ημέρες, χαρακτηρίζοντας τα δημόσια δεδομένα που έχουν κυκλοφορήσει ως «λανθασμένα».

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Στο 66% της προπολεμικής κίνησης η ροή

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, η ροή του πετρελαίου παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε λίγο κάτω από τα 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από την περιοχή του Αραβικού Κόλπου. Αυτό αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της κίνησης που είχαμε πριν από τη σύγκρουση, σημειώνοντας κατακόρυφη άνοδο σε σχέση με τον Μάρτιο. Δεν είμαστε ακόμη στο 100%, αλλά η ροή βρίσκεται πλέον στο δύο τρίτα», ανέφερε ο Ράιτ.

Αναφερόμενος στην πολεμική κατάσταση –η οποία την Παρασκευή οδήγησε σε απώλειες Αμερικανών στρατιωτών μετά από επίθεση σε βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία– ο Ράιτ τη χαρακτήρισε ως επανέναρξη των εχθροπραξιών, έπειτα από μια παύση για συνομιλίες που τελικά δεν απέδωσαν ειρήνη.

«Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να διασφαλίζουμε ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα προϊόντα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, με ή χωρίς τη συνεργασία του Ιράν», ξεκαθάρισε.

Στόχος παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός υπογράμμισε ότι η αποστολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σταθερή, με βασικό στόχο να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

«Η αποστολή του προέδρου είναι θεμελιώδους σημασίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και την ειρήνη στον κόσμο», κατέληξε ο Ράιτ.