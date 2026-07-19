Η-Ιορδανία-διαψεύδει-τις-πληροφορίες-των-ΗΠΑ-για-εκκένωση-αεροδρομίου-και-λιμανιού-στην-Άκαμπα

Διάψευση από τις ιορδανικές αρχές προκάλεσε η προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στο Αμάν περί εκκένωσης του διεθνούς αεροδρομίου και του λιμανιού στην Άκαμπα, λόγω «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής».

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ιορδανίας, το οποίο επικαλείται κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν έχει εκδοθεί σήμερα καμία απόφαση για εκκένωση του αεροδρομίου ή του λιμανιού της Άκαμπα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε πιθανή απειλή τις τελευταίες ώρες.

Νωρίτερα, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, είχε αναφέρει ότι το διεθνές αεροδρόμιο και το λιμάνι της Άκαμπα, στη νότια Ιορδανία, εκκενώθηκαν λόγω «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της. Παράλληλα, η αμερικανική διπλωματική αποστολή απηύθυνε ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση προς το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Άκαμπα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας των ιορδανικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν σήμερα το πρωί νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, για να «τιμωρήσουν» τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία προχθές Παρασκευή.

Χθες Σάββατο, η CENTCOM ανακοίνωσε τον θάνατο δυο Αμερικανών στρατιωτικών, των πρώτων γνωστών απωλειών των ΗΠΑ αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες την 7η Ιουλίου και ότι αγνοείται τρίτος έπειτα από «επίθεση ιρανικών πυραύλων και drones» την Παρασκευή στην Ιορδανία. Κατά τις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον, ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου ανέρχεται πλέον σε 16.

Οι εχθροπραξίες, που ξανάρχισαν αυτόν τον μήνα, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, αποδοθείσες στο Ιράν, είναι οι πιο εκτεταμένες μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο κι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Συνεχίζονται τα πλήγματα στον Περσικό Κόλπο

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα στο Μπαχρέιν, που αποτελεί εδώ και ημέρες στόχο επιθέσεων από το Ιράν κατά γειτονικών χωρών, συμμάχων των ΗΠΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν. Οι πολίτες και κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μεταβούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση. Δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι ήχησαν σειρήνες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκρούει ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια σκάφη (drones) μία ημέρα μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη προς το κράτος του Κόλπου.

«Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones» ύστερα από την επίθεση του Ιράν, δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στην πόλη του Κουβέιτ.