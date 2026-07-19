Η-πρώτη-ανάμνηση-του-Νίκου-Ανδρουλάκη-από-αγώνα-Μουντιάλ

Μετά το χθεσινό τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήμερα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ διηγείται την πρώτη του ανάμνηση από αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Επίσης, εκφράζει την επιθυμία ποδοσφαιρικά να κερδίσει η Αργεντινή, αν και δηλώνει πως πολιτικά είναι με την Ισπανία.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο TikTok:

@nikos.androulakis Ο πρώτος αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου που θυμάμαι να παρακολουθώ και η προτίμησή μου για απόψε! ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

- sofokleous10.gr

ΣΥΡΙΖΑ: Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Βουλευτές και υπουργοί διασύρθηκαν για κομματικά οφέλη πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.