Η-πρώτη-ανάμνηση-του-Νίκου-Ανδρουλάκη-από-αγώνα-Μουντιάλ

Μετά το χθεσινό τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήμερα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ διηγείται την πρώτη του ανάμνηση από αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
Επίσης, εκφράζει την επιθυμία ποδοσφαιρικά να κερδίσει η Αργεντινή, αν και δηλώνει πως πολιτικά είναι με την Ισπανία.
Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο TikTok:
@nikos.androulakis
Ο πρώτος αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου που θυμάμαι να παρακολουθώ και η προτίμησή μου για απόψε!
♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
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TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Μουντιάλ 2026
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