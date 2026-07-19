Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Sunday, July 19
    Η-πρώτη-ανάμνηση-του-Νίκου-Ανδρουλάκη-από-αγώνα-Μουντιάλ
    Η πρώτη ανάμνηση του Νίκου Ανδρουλάκη από αγώνα Μουντιάλ

    Η πρώτη ανάμνηση του Νίκου Ανδρουλάκη από αγώνα Μουντιάλ

    By Πολιτική No Comments2 Mins Read

    Μετά το χθεσινό τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήμερα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ διηγείται την πρώτη του ανάμνηση από αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Επίσης, εκφράζει την επιθυμία ποδοσφαιρικά να κερδίσει η Αργεντινή, αν και δηλώνει πως πολιτικά είναι με την Ισπανία.

    Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο TikTok: 

    @nikos.androulakis

    Ο πρώτος αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου που θυμάμαι να παρακολουθώ και η προτίμησή μου για απόψε!

    ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

    - sofokleous10.gr

    • ΣΥΡΙΖΑ: Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή
    • Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός
    • Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Βουλευτές και υπουργοί διασύρθηκαν για κομματικά οφέλη πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Μουντιάλ 2026

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Κυψέλη

    Θρίλερ στην Κυψέλη: Το μυστήριο με τη σορό γυναίκας σε βαλίτσα – Πού στρέφονται οι έρευνες Ελλάδα

    Εορτολόγιο

    Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Ιουλίου Ελλάδα

    ΠΑΟ

    Οι διαιτητές των δύο αγώνων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι Αθλητικά

    CENTCOM

    Μέση Ανατολή: Φόβοι γενικευμένης σύρραξης μετά τις αμερικανικές απώλειες και τις απειλές της Τεχεράνης Κόσμος

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply