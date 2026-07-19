Ινδία:-Σατανική-σύζυγος-νάρκωσε-μαζί-με-τον-εραστή-της-τον-άνδρα-της-και-άφησε-δηλητηριώδες-φίδι-να-τον-δαγκώσει-για-να-μοιάζει-με-ατύχημα

Μια υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό θρίλερ συγκλονίζει την Ινδία, καθώς η αστυνομία υποστηρίζει ότι μια 32χρονη γυναίκα οργάνωσε τη δολοφονία του συζύγου της χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι, με στόχο να εμφανίσει τον θάνατό του ως τραγικό ατύχημα. Θύμα είναι ο Ατούλ Κουμάρ Πανουάρ, 32 ετών, ιδιοκτήτης ιδιωτικού παιδικού σταθμού στην περιοχή Μεερούτ της πολιτείας Ούταρ Πραντές. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής στο ενοικιαζόμενο σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγό του και τον εξάχρονο γιο τους.

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Τον κοίμισαν και στη συνέχεια άφησαν το φίδι να τον δαγκώσει

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η σύζυγός του, Νταμίνι, φέρεται να σχεδίασε τη δολοφονία μαζί με τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου της επιχείρησης, τον Τούσαρ, με τον οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Wife among four people arrested after a 32-year-old school operator in Uttar Pradesh’s Meerut was found dead at his rented home in J-Block Colony in Hastinapur on Friday morning, police said. According to police officers, Atul Kumar Panwar was allegedly murdered by his wife,… pic.twitter.com/P6Tv9J5dVB — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 18, 2026

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αρχικά έδωσαν στον 32χρονο γάλα στο οποίο είχαν διαλύσει υπνωτικά χάπια. Όταν εκείνος αποκοιμήθηκε, χρησιμοποίησαν ένα κράιτ (krait), ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια της Ασίας, το οποίο τον δάγκωσε ενώ κοιμόταν. Το σχέδιο είχε στόχο να αποδοθεί ο θάνατος σε τυχαίο δάγκωμα φιδιού.

Το φίδι βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι

Το επόμενο πρωί, η σύζυγος ενημέρωσε τους γείτονες ότι ο άνδρας είχε πεθάνει από δάγκωμα φιδιού. Στο κρεβάτι του θύματος βρέθηκε πράγματι το φίδι, το οποίο οι παρευρισκόμενοι σκότωσαν επί τόπου. Στο σώμα του 32χρονου εντοπίστηκαν σημάδια από δαγκώματα στο χέρι και στο πόδι, με αποτέλεσμα αρχικά οι αστυνομικοί να θεωρήσουν πως επρόκειτο για δυστύχημα.

Οι υποψίες της οικογένειας αποκάλυψαν την αλήθεια

Η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν ο πατέρας του θύματος κατήγγειλε στις Αρχές ότι πίσω από τον θάνατο του γιου του βρισκόταν η νύφη του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου εργαζόταν στην επιχείρηση μόλις τρεις μήνες και φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του θύματος.

Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη συνολικά τεσσάρων ατόμων: της συζύγου, του φερόμενου ως εραστή της και δύο γητευτών φιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προμήθευσαν και χρησιμοποίησαν το δηλητηριώδες ερπετό για την εκτέλεση του σχεδίου.

Είχαν ανοίξει μαζί σχολείο λίγους μήνες πριν

Ο Ατούλ και η Νταμίνι είχαν παντρευτεί το 2019 και ζούσαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες στο συγκεκριμένο σπίτι μαζί με τον εξάχρονο γιο τους.

Μόλις τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία είχαν ιδρύσει το Krishna Kids Play School, όπου εργαζόταν και ο Τούσαρ ως οδηγός σχολικού λεωφορείου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ότι ο θάνατος του 32χρονου δεν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, αλλά προμελετημένη δολοφονία, η οποία είχε σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει με φυσικό θάνατο από δάγκωμα φιδιού.