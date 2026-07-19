Κίνα:-Η-jingye-steel-καλεί-το-Ηνωμένο-Βασίλειο-να-αποζημιώσει-τις-επενδυτικές-της-ζημίες

Η κινεζική εταιρεία ζητά να αποζημιωθεί εξαιτίας της απόφασης για την κρατικοποίηση της British Steel, που ήταν ιδιοκτησίας της.

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Η κινεζική Jingye Steel κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα να παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες που διέπουν τις ξένες επενδύσεις και να αποζημιώσει άμεσα, πλήρως και αποτελεσματικά την εταιρεία για το σύνολο των ζημιών που υπέστη εξαιτίας της απόφασης για την κρατικοποίηση της British Steel.

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, η Jingye υποστήριξε ότι η βρετανική πλευρά «αγνόησε τις συνεχείς επενδύσεις και τη σημαντική συμβολή» της εταιρείας και προσέφερε «σχεδόν μηδενική αποζημίωση» για την κρατικοποίηση.

Η εταιρεία επισήμανε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δαπανήσει 377 εκατ. στερλίνες (περίπου 507,2 εκατ. δολάρια) για τη λειτουργία της British Steel έως το τέλος Ιανουαρίου και εκτίμησε ότι το ποσό αυτό θα είχε ξεπεράσει τις 600 εκατ. στερλίνες έως το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, οι συνολικές δαπάνες ενδέχεται να υπερβούν τα 1,5 δισ. στερλίνες έως το 2028.

Παράλληλα, η Κίνα δήλωσε ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Φωτογραφία @AP