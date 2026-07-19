Κίνα:-Υπερκαλύφθηκε-κατά-570-φορές-η-ipo-της-cxmt

Αν και το νούμερο εντυπωσιάζει, η αρχική δημόσια προσφορά της μεγαλύτερης κατασκευάστριας τσιπ στην Κίνα συγκέντρωσε λιγότερο ενδιαφέρον απ’ τους επενδυτές σε σύγκριση με πρόσφατες ΙΡΟ κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας.

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Η κινεζική κατασκευάστρια τσιπ CXMT Corp συγκέντρωσε προσφορές από θεσμικούς επενδυτές που ξεπέρασαν κατά περισσότερες από 500 φορές τις διαθέσιμες μετοχές στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ύψους 8,6 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον ήταν λιγότερο έντονο σε σύγκριση με πρόσφατες δημόσιες εγγραφές κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας, γεγονός που αντανακλά τη μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα των επενδυτών εν μέσω της παγκόσμιας υποχώρησης των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην εισαγωγή της CXMT στο χρηματιστήριο STAR Market της Σαγκάης, η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στον μήνα. Η συγκεκριμένη εισαγωγή θεωρείται σημαντική δοκιμασία για την αγορά, ενόψει μιας σειράς ακόμη μεγάλων δημόσιων εγγραφών, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει την τεχνολογική του αυτάρκεια στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, η CXMT, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια τσιπ μνήμης στην Κίνα, ανέφερε ότι θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, υπέβαλαν προσφορές για συνολικά 1,24 τρισεκατομμύρια μετοχές, έναντι 2,17 δισεκατομμυρίων μετοχών που διατέθηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής. Αυτό αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη περίπου 570 φορές.

Το ποσοστό αυτό υποδηλώνει ισχυρή επενδυτική ζήτηση, ωστόσο είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με άλλες πρόσφατες δημόσιες εγγραφές στο STAR Market της Σαγκάης.

Ενδεικτικά, οι δημόσιες εγγραφές των εταιρειών Zhuhai Trinomab Pharmaceutical, Chongqing Genori Technology και Wuhan Changjin Photonics είχαν υπερκαλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές περισσότερες από 5.000 φορές.

Η δημόσια εγγραφή της CXMT, η μεγαλύτερη στην Ασία μέχρι στιγμής για το 2026, πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, καθώς επενδυτές από τη Σεούλ έως τη Σίλικον Βάλεϊ αρχίζουν να αμφισβητούν κατά πόσο η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει οδηγήσει σε υπερβολικές αποτιμήσεις και υπερβολική μόχλευση της αγοράς.

Στην Κίνα, ο δείκτης STAR Market, όπου είναι εισηγμένες πολλές κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών, έχει υποχωρήσει περίπου 25% από το υψηλό της 1ης Ιουλίου, εξαλείφοντας χρηματιστηριακή αξία άνω των 4 τρισ. γουάν (περίπου 590,3 δισ. δολάρια).

Η ανακοίνωση της Κυριακής ήρθε λίγες ημέρες αφότου η CXMT γνωστοποίησε ότι το τμήμα της δημόσιας εγγραφής που απευθυνόταν σε ιδιώτες επενδυτές υπερκαλύφθηκε κατά 243,93 φορές, στοιχείο που επίσης υποδηλώνει πιο συγκρατημένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες δημόσιες εγγραφές.

Η CXMT, η οποία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης DRAM στον κόσμο, μετά τις Samsung Electronics, SK Hynix και Micron Technology, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα την ημερομηνία εισαγωγής της στο STAR Market. Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η μετοχή αναμένεται να ξεκινήσει να διαπραγματεύεται στις 27 Ιουλίου.