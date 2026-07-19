«Νέα-παγίδα-χρεώσεων-από-την-Εθνική-Τράπεζα»-μέσω-της-αντικατάστασης-χρεωστικών-καρτών-καταγγέλλει-η-ΕΚΠΟΙΖΩ

«Μετά την καταδίκη της από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τις αυθαίρετες χρεώσεις των 0,80€ στους λογαριασμούς καταθέσεων, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), συνεχίζει την παραβατική συμπεριφορά.» καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» (ΕΚΠΟΙΖΩ). Όπως εξηγεί «καταναλωτές/ πελάτες της ΕΤΕ, των οποίων οι χρεωστικές κάρτες πλησιάζουν στη λήξη τους, καταγγέλλουν στην ΕΚΠΟΙΖΩ ότι λαμβάνουν επιστολές από την τράπεζα, συνοδευόμενες από νέες κάρτες “DUAL MASTERCARD”». Οι πελάτες της Εθνικής λαμβάνουν αυτές τις κάρτες χωρίς να το έχουν ζητήσει και παράλληλα «προσφέρεται με δήθεν “χαμηλό” ετήσιο κόστος 6€ και σε περίπτωση ενεργοποίησης της πιστωτικής λειτουργίας απαιτείται αίτηση και επιπλέον ετήσια συνδρομή 6€». Η ΕΚΠΟΙΖΩ καταγγέλλει «την παραπλανητική και αδιαφανή ενημέρωση που παρέχεται στους καταναλωτές, καθώς δε λαμβάνουν αντικειμενική και πλήρη πληροφόρηση ώστε να είναι σε θέση να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις ως προς τη χρήση ή μη των νέων αυτών καρτών».

«Μετά την καταδίκη της από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τις αυθαίρετες χρεώσεις των 0,80€ στους λογαριασμούς καταθέσεων, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), συνεχίζει την παραβατική συμπεριφορά. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπαίνει η αντικατάσταση των χρεωστικών καρτών από απλές χρεωστικές (DEBIT) σε συνδυασμό χρεωστικής και πιστωτικής (DUAL MASTERCARD) και μάλιστα με χρέωση» αναφέρει συγκεκριμένα η ΕΚΠΟΙΖΩ. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 2 μήνες, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη τη μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ που επέβαλλε η Εθνική Τράπεζα στους πελάτες της με λογαριασμούς «Απλό Ταμιευτήριο» και «Απλός Τρεχούμενος», κάνοντας δεκτή την αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ. Ίδια απόφαση εκδόθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα και κατά της Alpha Bank.

«Καταναλωτές/ πελάτες της ΕΤΕ, των οποίων οι χρεωστικές κάρτες πλησιάζουν στη λήξη τους, καταγγέλλουν στην ΕΚΠΟΙΖΩ ότι λαμβάνουν επιστολές από την τράπεζα, συνοδευόμενες από νέες κάρτες “DUAL MASTERCARD”. Η ενημέρωση που λαμβάνουν είναι ότι η υφιστάμενη χρεωστική κάρτα τους αντικαθίσταται από τη νέα αυτή κάρτα, η οποία διαθέτει εκτός της χρεωστικής και την πιστωτική λειτουργία. Επίσης, προσφέρεται με δήθεν “χαμηλό” ετήσιο κόστος 6€ και σε περίπτωση ενεργοποίησης της πιστωτικής λειτουργίας απαιτείται αίτηση και επιπλέον ετήσια συνδρομή 6€.

Τις νέες αυτές κάρτες τις λαμβάνουν χωρίς να το έχουν ζητήσει, επομένως, ακόμα και αν δεν επιλέξουν την πιστωτική τους λειτουργία, θα χρεώνονται με ετήσια συνδρομή 6€, ενώ αντίθετα οι “παλαιού τύπου” χρεωστικές κάρτες δεν παρέχονταν με ετήσιο κόστος, παρά με κόστος ανανέωσης 6€ κάθε περίπου τρία έτη. Η τράπεζα δεν επικαλείται κανέναν συμβατικό όρο ούτε οποιονδήποτε σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την επιβολή της ετήσιας συνδρομής. Ομοίως, δεν αιτιολογεί την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβάσεων χορήγησης των παλαιών πιστωτικών καρτών με νέα σύμβαση, δηλαδή τη σύμβαση χορήγησης και χρήσης της κάρτας DUAL MASTERCARD».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καταγγέλλει την παραπλανητική και αδιαφανή ενημέρωση που παρέχεται στους καταναλωτές, καθώς δε λαμβάνουν αντικειμενική και πλήρη πληροφόρηση ώστε να είναι σε θέση να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις ως προς τη χρήση ή μη των νέων αυτών καρτών.

Όπως εξηγεί η Ένωση Καταναλωτών, «στο έντυπο υλικό που αποστέλλεται στους καταναλωτές μαζί με τη νέα κάρτα, η χρέωση ετήσιας συνδρομής αναφέρεται ως ευνοϊκότερη τιμολόγηση σε σχέση με πριν (“χαμηλό κόστος”), χωρίς καμία αναφορά στο γεγονός ότι για την παλαιά κάρτα δεν προβλεπόταν συνδρομή και χωρίς καμία διευκρίνιση για το αν πρόκειται, για τη νέα αυτή κάρτα, να επιβάλλεται και κόστος επανέκδοσης. Περαιτέρω, δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά στις συνέπειες που έχουν οι καταναλωτές που επιθυμούν να μην τους χορηγηθεί η νέα αυτή κάρτα και να διατηρήσουν, εάν αυτό είναι δυνατό, την απλή κάρτα DEBIT. Έτσι, δεδομένου ότι η τράπεζα έχει επιλέξει να αντικαταστήσει τις κάρτες αλλά και τις σχετικές συμβάσεις χορήγησης και τήρησης χρεωστικών καρτών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των πελατών της, οι τελευταίοι δε διαθέτουν την απαραίτητη πληροφόρηση ώστε να αποφασίσουν τεκμηριωμένα πώς θα αντιδράσουν στη μονομερή αυτή ενέργεια της τράπεζας»

«Σε κάθε περίπτωση», προσθέτει, «αν και αυτό δεν αναφέρεται στο ενημερωτικό υλικό που έχουν λάβει οι καταναλωτές, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη νέα κάρτα, αλλιώς την αποδέχονται σιωπηρά, η επιλογή της τράπεζας να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της χωρίς ρητής συγκατάθεσης τροποποίησης (opt-out) παραβιάζει το Ν.4537/2018 και την αντίστοιχη Οδηγία 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών, όπως ειδικότερα την έχει ερμηνεύσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, σε μία τέτοια περίπτωση, οι καταναλωτές δε λαμβάνουν επαρκή και αντικειμενική ενημέρωση, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσουν αν είναι προς το συμφέρον τους η διατήρηση των παλαιού τύπου καρτών ή η απόκτηση των νέων αυτών καρτών. Έτσι, όπως και στην περίπτωση της αλλαγής των λογαριασμών καταθέσεων με νέους που παρέχονται με μηνιαία χρέωση 0,80€, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές αναμένεται να χρεώνονται ετησίως χωρίς να είναι σε θέση, να αξιολογήσουν εάν και πώς μπορούν να απεμπλακούν».

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για να προστατεύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών, στο πλαίσιο της προάσπισης των συλλογικών τους συμφερόντων και καλεί:

την Εθνική Τράπεζα να ανακαλέσει άμεσα τη συγκεκριμένη παράνομη πρακτική και να απέχει από κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των εν λόγω καταθετικών λογαριασμών.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου και την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να παρέμβουν άμεσα και να απαγορεύσουν τη χρήση καταχρηστικών συμβατικών όρων αλλά και αθέμιτων πρακτικών στις οποίες μετέρχεται η Εθνική Τράπεζα και να προστατεύσει τους καταναλωτές από την παράνομη και καταχρηστική αυτή πρακτική. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλει τις προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές κυρώσεις στην Εθνική Τράπεζα και σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα ακολουθεί τις εν λόγω πρακτικές.

Καλεί επίσης τους καταναλωτές που έχουν λάβει επιστολές από την τράπεζα, συνοδευόμενες από νέες κάρτες “DUAL MASTERCARD”, να αντιδράσουν αποστέλλοντας το υπόδειγμα καταγγελίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ και να μας απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση.